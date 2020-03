Koronawirus. Agencje pracy tymczasowej obawiają się strat

W firmach nie ma co prawda masowych zwolnień, ale sytuacja doprowadziła do zmian w organizacji czasu pracy.

Fabryki ograniczają produkcję, a więc także i nabór pracowników w agencjach.

Polscy pracodawcy zatrudniający Ukraińców mają także inny problemem - w tej chwili obcokrajowcy nie mogą wjeżdżać do naszego kraju.

Koronawirus sprawił, że z dnia na dzień zmieniła sytuację na polskim rynku pracy. Firmy wstrzymują nabór, skracają czas pracy i odwołują kontrakty. Agencje pracy tymczasowej obawiają się strat finansowych i wypatrują zatrzymania epidemii.

- Duży niepokój, jaki towarzyszy rozprzestrzenianiu się wirusa nie działa dobrze na rynek. Wyraźne zmniejszanie zatrudnienia w firmach zauważamy już od jakiegoś czasu, teraz ta tendencja gwałtownie się nasiliła - mówi Michał Podulski, wiceprezes Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia (SAZ), dyrektor ds. sprzedaży w agencji pracy tymczasowej THR. - Niestety, jedyne co możemy zrobić, to czekać - dodaje.

Firmy skracają czas pracy

Pracownicy tymczasowi są zatrudniani głównie w handlu, logistyce i przy produkcji. Wiele firm działających w tej drugiej branży od dłuższego czasu dotykają przestoje, bo ich działalność produkcyjna oparta jest na chińskich komponentach, które przestały być dostarczane z powodu epidemii.

- Fabryki ograniczają produkcję, a więc także i nabór pracowników w naszych agencjach - mówi Michał Podulski.

W firmach nie ma co prawda masowych zwolnień, ale sytuacja doprowadziła do zmian w organizacji czasu pracy. Optymalnym i opłacalnym wyjściem dla firm okazało się jego skrócenie, w niektórych miejscach z pięciu do dwóch dni roboczych. Klienci agencji pracy tymczasowej są świadomi tego, że zwolnieni ludzie mogą nie wrócić do pracy, nawet kiedy sytuacja na świecie ulegnie już poprawie, więc wolą podtrzymywać zatrudnienie.

- Kolejną kwestią jest to, że polski rynek pracy tymczasowej opiera się m.in. na pracownikach sprowadzanych z zagranicy. Wirusowa panika wzmaga obawy przed ich zatrudnianiem - mówi Rafał Dryla, CEO w agencji pracy tymczasowej GP People.

Iwona Szmitkowska, prezes Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia, prezes Work Service spodziewa się okresowego spowolnienia w branży, jednak jej zdaniem wcześniej czy później sytuacja wróci do normy. - Trzeba mieć też na uwadze to, że jeśli firmy teraz ograniczają zatrudnianie, to po opanowaniu sytuacji epidemiologicznej, będą potrzebować więcej rąk do pracy, żeby odrobić straty - mówi Szmitkowska. Problem z Ukraińcami Kolejnym wyzwaniem jest zamknięcie granicy Polski z Ukrainą. Polscy pracodawcy zatrudniający Ukraińców stoją przed problemem, bo obcokrajowcy nie mogą wjeżdżać do naszego kraju. Przedsiębiorcy mają jednak nadzieję, że przestój będzie okresowy. - Nie boimy się exodusu pracowników do domów na Ukrainę. Myślę, że ci, którzy są w Polsce, będą tu dalej pracować. Problem może być z tymi, którzy właśnie wyjechali na wakacje czy po wizę. Przez zamknięte granice mogą nie wrócić. Mamy jednak nadzieję, że blokada będzie przejściowa i potrwa maksymalnie miesiąc - mówi Maciej Kopaczyński, wiceprezes SAZ oraz prezes Laxo Group, firmy zajmującej się delegowaniem personelu technicznego i usługami opieki nad starszymi osobami w Niemczech. Czarny scenariusz – wygaśnięcie ważności zezwoleń o pracę – uderzy także w samych pracodawców. (Fot. Shutterstock) Problemem może też być wygaśnięcie ważności zezwoleń o pracę. Eksperci Personnel Service wskazują, że ze względu na aktualną sytuację, pracownik z Ukrainy, któremu w okresie kwarantanny wygaśnie lub wygasła wiza, powinien mieć automatycznie odnawiane prawo do pobytu i pracy. To postulat, który firma wspólnie z Pracodawcami RP wystosowała do władz państwowych. - Naszym zdaniem należy wprowadzić odpowiednie przepisy, dające możliwość automatycznego odnawiania zezwoleń na pracę na okres obowiązującej kwarantanny. Priorytetem jest zapewnienie legalnego prawa do pobytu i pracy dla pracowników z Ukrainy, którzy utracą w najbliższym czasie tę możliwość. Dzięki temu zminimalizujemy w dużym stopniu skutki gospodarcze i społeczne aktualnej sytuacji - podkreśla Krzysztof Inglot, prezes Personnel Service. Warto dodać, że czarny scenariusz - wygaśnięcie ważności zezwoleń o pracę - uderzy także w samych pracodawców. W obecnych warunkach na miejsce tych, którzy stracą prawo do legalnego świadczenia pracy, nie będą mogli zatrudnić nowych pracowników z Ukrainy. Ci są bowiem wstrzymywani na przejściach granicznych. Polskie opiekunki w Niemczech Ponieważ wirus coraz bardziej się rozprzestrzenia również w Niemczech, gdzie przy opiece osób starszych pracuje tysiące opiekunek z Polski, firmy je delegujące mają wdrożone procedury bezpieczeństwa, które mogą uruchomić w razie podejrzenia zarażenia. - Korzystamy też ze sprawdzonych przewoźników, którzy wprowadzili zaostrzone standardy bezpieczeństwa i higieny podczas swoich przewozów. Są to karty klientów, dezynfekowanie i ozonowanie autobusów - mówi Maciej Kopaczyński. I dodaje, że choć w Niemczech koronawirus jest dłużej niż w Polsce, to liczba opiekunek tam wyjeżdżających nie zmniejszyła się.