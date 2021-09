Kierowcy z zagranicy ratują polskie firmy. Przyjeżdża ich coraz więcej

W pierwszej połowie 2021 r. wydano 232 tys. zezwoleń na pracę dla cudzoziemców. To o 34 tys. więcej niż w analogicznym okresie w pandemicznym 2020 roku. Najwięcej zezwoleń otrzymali kierowcy samochodów ciężarowych i pracownicy przemysłu

W 2020 roku liczba zezwoleń na pracę dla cudzoziemców, ze względu na pandemię, spadła o 8,6 proc. Wystawiono 406,5 tys. tego typu dokumentów - po niemal tyle samo zarówno w pierwszym (198 tys.), jak i drugim półroczu.

W tym roku widać wyraźne odbicie. Z najnowszych danych dostępnych na portalu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej wynika, że w pierwszej połowie 2021 r. liczba pozwoleń przekroczyła 232 tys. To o 34 tys. więcej niż rok temu.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Dodatkowo w pierwszej połowie 2021 roku do ewidencji urzędów pracy wpisano 998 tys. oświadczeń o zatrudnieniu pracowników ze Wschodu. To o 63 proc. więcej niż przed rokiem, gdy wybuchła pandemia, ale też o 18 proc. więcej niż w pierwszej połowie 2019 roku.

Najwięcej zezwoleń wydano w grupie zawodów „robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy” (74 tys.). To o prawie 5 tys. więcej, niż w zeszłym roku. Na drugim miejscu znaleźli się pracownicy wykonujący prace proste – wydano dla nich prawie 70 tys. zezwoleń w pierwszej połowie 2021 r. (10 tys. więcej rok do roku).

Liczna jest również reprezentacja operatorów i monterów maszyn i urządzeń. Liczba zezwoleń w tej grupie w ciągu roku odnotowała największy wzrost z 40 tys. w pierwszej połowie 2020 r. do 54 tys. w pierwszej połowie 2021 r.

- Pandemia wygenerowała popyt na zawody w sektorach związanych z przemysłem, najmocniej wśród operatorów i monterów maszyn, gdzie wydano aż 14 tys. więcej zezwoleń w ciągu roku. Co istotne, do 11 tys. wzrosło zatrudnienie cudzoziemców na stanowiskach biurowych, a także do około 6,5 tys. w zawodach technicznych oraz w grupie specjalistów. Te dane napawają optymizmem, ponieważ pokazują, że przedsiębiorcy coraz częściej biorą pod uwagę wykształcenie i kwalifikacje cudzoziemców, zatrudniając ich do pracy na stanowiskach wyższego szczebla. Widać również, jak wiele sektorów naszej gospodarki nie może się obyć bez pracy Ukraińców – zauważa Krzysztof Inglot, prezes Personnel Service.

Według danych jedyną grupą, w której zanotowano w skali roku spadek liczby zezwoleń, są pracownicy usług i sprzedawcy, co jak wskazuje ekspert Personnel Service, było spowodowane pandemią, ograniczeniami w funkcjonowaniu handlu i usług, zamknięciem centrów handlowych i tym samym trudną sytuacją w tych zawodach.

W tych zawodach pracuje najwięcej cudzoziemców

Według analizy Personnel Service, w poszczególnych grupach zawodów najwięcej zezwoleń otrzymali kierowcy samochodów ciężarowych (33 tys.). W sekcji prac prostych dominowali robotnicy zatrudnieni w przemyśle, którzy nie są sklasyfikowani nigdzie indziej (21,6 tys.) oraz ręczni pakowacze i znakowacze (12 tys.).

Wśród robotników przemysłowych i rzemieślników najwięcej zezwoleń otrzymali murarze (12 tys.), betoniarze i masarze (po ok. 7 tys.), spawacze i malarze budowlani (po 5,6 tys.), a także cieśle i stolarze, ślusarze oraz tynkarze (po ponad 4 tys.).

10 tys. zezwoleń uzyskali cudzoziemcy na wykonywanie zawodu magazyniera, a sektor usług najliczniej reprezentowali kucharze (3,3 tys.) i ekspedienci (1 tys.). Wśród zawodów technicznych potrzebne dokumenty otrzymało 2 tys. kontrolerów procesów przemysłowych i 1,2 tys. pracowników wsparcia rodziny, pomocy społecznej i pracy socjalnej. Wydano również pozwolenia dla ponad 1 tys. ogrodników.

Polska drugim domem

Mówiąc o cudzoziemcach, warto przytoczyć wyniki badania przeprowadzonego przez EWL oraz Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego. Okazuje się, że w Polsce na dłużej chce zamieszkać 57,3 proc. obywateli Ukrainy, czyli najwięcej od trzech lat (o 2,3 pkt. proc. więcej niż w 2019 roku oraz o 8,9 pkt. proc. więcej niż w 2018 roku).

Udział ukraińskich pracowników, którzy chcieliby osiedlić się w Polsce na stałe, wzrasta nieprzerwanie od 2018 roku. W 2018 roku chętnych do pozostania było 22,1 proc., w 2019 – 32,7 proc., a w 2020 – 33,2 proc.

Ponadto, w porównaniu z zeszłorocznym badaniem, w 2020 roku wzrosła liczba Ukraińców, którzy chcieliby zamieszkać w Polsce na okres kilku lat - 24,1 proc. wobec 22,3 proc. w 2019 roku. O niemal połowę zmalała natomiast liczba pracowników z Ukrainy, którzy nie chcieliby przeprowadzić się do Polski – z 29,8 proc. do 15,7 proc.

- Z naszych badań przeprowadzonych w trakcie pandemii, wynika, że pracownicy zagraniczni bardzo dobrze oceniają zarówno zachowanie polskich pracodawców, jak i kroki administracji państwowej. Ponadto podczas pandemii polska gospodarka ucierpiała stosunkowo najmniej wśród krajów Unii Europejskiej i zdecydowanie mniej niż gospodarka ukraińska. Tak więc nie dziwi nas wzrost zaufania wśród pracowników z Ukrainy do naszego kraju i naszych pracodawców oraz większa chęć pozostania w Polsce - komentuje Andrzej Korkus, prezes EWL.