Już wkrótce do Polski może przyjechać znacznie więcej Ukraińcow

Jak wskazują eksperci Centrum Analitycznego Gremi Personal, po krótkim ożywieniu we wrześniu 2023 r. kiedy to 73 000 więcej Ukraińców wyjechało z Ukrainy do Polski niż wjechało na Ukrainę (średnio dziennie było to około 26-27 tys.), w październiku już widać wyraźnie, że ruch się stabilizuje.

Według rekruterów najpopularniejsze oferty pracy, które nie wymagają znajomości języka ani dodatkowych kompetencji, oferowane są w dziedzinie logistyki, e-commerce, przemyśle spożywczym i lekkim.

- Niektóre z tych sektorów są zależne od ukraińskiej siły roboczej w 30-50 proc., dlatego nie dziwi nas, że ten napływ wzrasta przed świętami Bożego Narodzenia. Dlatego spodziewamy się, że do końca roku liczba przyjeżdżających Ukraińców będzie rosła - mówi Anna Dzhobolda.

Od początku rosyjskiej wojny do Polski przybyło ponad 16,19 mln Ukraińców, a odprawiono - 14,398 mln. – wskazuje to na to, że w ciągu roku przybyło ponad dwa razy więcej uchodźców, ale już większa liczba, bo prawie 1/3 wróciła do kraju (rok temu do Polski trafiło 7,246 mln os. uchodźców, a do kraju powróciło 5,437 mln os.).

Jak wskazują eksperci Centrum Analitycznego Gremi Personal, po krótkim ożywieniu we wrześniu 2023 r. kiedy to 73 000 więcej Ukraińców wyjechało z Ukrainy do Polski niż wjechało na Ukrainę (średnio dziennie było to około 26-27 tys.), w październiku już widać wyraźnie, że ruch się stabilizuje i wszystko wskazuje na to, że będzie wyglądał tak samo jak rok temu.

Stabilizacja na granicy ma kilka przyczyn, wszystko może zmienić się późną jesienią