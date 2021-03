Już ponad ćwierć miliona Ukraińców z zezwoleniami na pobyt

Liczba Ukraińców posiadających ważne zezwolenia na pobyt przekroczyła 250 tys. - wynika z danych Urzędu do Spraw Cudzoziemców.

Autor:KDS

• 10 mar 2021 14:24





W Polsce legalnie przebywa już ponad 250 tys. Ukraińców (Fot. Pixabay)

REKLAMA

Z danych UdsC wynika, że obywatele Ukrainy przebywają w Polsce głównie krótkoterminowo w ramach ruchu bezwizowego lub na podstawie wiz. Coraz więcej z nich chce jednak pozostać w kraju na dłużej. Świadczy o tym rosnąca liczba wniosków o wydanie zezwolenia na pobyt oraz grupa osób już posiadających takie dokumenty.

Około 80 proc. obywateli Ukrainy posiada zezwolenia na pobyt czasowy, które mogą obowiązywać przez maksymalnie 3 lata. W zdecydowanej większości są one wydawane w związku z podejmowaniem pracy – ok. 73 proc. spraw. Kolejnymi najczęstszymi celami pobytu w Polsce są kwestie rodzinne – ok. 12 proc. oraz edukacja – ok. 5 proc.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

📊 Osoby młode, emigrujące w związku z pracą – to główne cechy charakteryzujące grupę obywateli Ukrainy osiedlających się w Polsce. Liczba osób posiadających ważne zezwolenia na pobyt przekroczyła 250 tys. 🇺🇦

➡️ https://t.co/p2sXj412ex#cudzoziemcy #daneUdSC #Ukraina pic.twitter.com/eJeze3iemZ — Urząd do Spraw Cudzoziemców (@UdSC_gov_pl) March 10, 2021

By udało im się spełnić zawodowo-edukacyjne plany, najczęściej osiedlają się w województwach z dużymi miastami. Najbardziej popularnymi regionami są województwa: mazowieckie – 52 tys. osób, małopolskie – 31 tys. oraz wielkopolskie – 29 tys.

Co ciekawe, z badań przeprowadzonych przez centrum analityczne Gremi Personal wynika, iż nastąpił wzrost zapotrzebowania na oferty pracy dla małżeństw. Około 15 proc. respondentów planuje przeprowadzić się do Polski z rodziną. Jednocześnie co trzeci Ukrainiec (31 proc.) pracujący w Polsce ma plany związane bezpośrednio z pozostaniem w Polsce: uzyskaniem zezwolenia na pobyt stały, zdobyciem obywatelstwa, przeprowadzkę z rodziną, zakupem nieruchomości, czy nawet rozpoczęciem działalności gospodarczej. Z nieco ponad 250 tys. obywateli Ukrainy posiadających ważne karty pobytu, ok. 61 proc. stanowią osoby w przedziale wiekowym 18 – 40 lat. Dzieci i młodzież poniżej 18. roku życia stanowią ok. 12 proc., a osoby powyżej 40 lat – ok. 27 proc. UdsC zaznacza, że przytoczone dane nie uwzględniają osób przebywających w Polsce tymczasowo w ramach ruchu bezwizowego lub na podstawie wiz. Nie obejmują również zezwoleń na pobyt czasowy, których okres ważności został tymczasowo wydłużony ze względu na wprowadzenie stanu epidemii.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.