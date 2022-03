Jeszcze niedawno chciano je likwidować. Co byśmy dziś bez nich zrobili?

Jeszcze kilka lat temu dyskutowano nad likwidacją urzędów pracy. Zwolennicy tego pomysłu przekonywali, że skoro w Polsce bezrobocie jest znikome, to urzędnicy są niepotrzebni, bo nie mają komu szukać pracy. Dziś to właśnie powiatowe urzędy pracy są na pierwszej linii, jeśli chodzi o pomoc w znalezieniu pracy uchodźcom z Ukrainy.

Kiedy latem 2018 GUS poinformował, że liczba zarejestrowanych bezrobotnych spadła poniżej jednego miliona, lawina ruszyła. Eksperci zastanawiali się, czy przy tak niskim bezrobociu takie instytucje jak urzędy pracy są jeszcze potrzebne. Argumentowano, że ich utrzymanie jest dużo droższe niż zyski, jakie przynosi praca urzędników.

Choć dyskusje na ten temat trwały długo, na taki krok rząd się nie zdecydował. Za to dołożył PUP obowiązków. Od 2018 roku na szeroką skalę urzędy pracy zajęły się legalizacją zatrudniania cudzoziemców, a tych co roku przybywało (od tego roku wydają zezwolenia na pracę sezonową i oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy). Potem pandemia i znów kolejne obowiązki. To przecież urzędy pracy odpowiadały za realizację części zadań z tarcz antykryzysowych.

Właśnie mierzą się z kolejnym wyzwaniem. Śmiało można powiedzieć, że najtrudniejszym, jakie je spotkało do tej pory. Będą pomagać Ukraińcom uciekającym przed wojną w odnalezieniu się na polskim rynku pracy. A tych liczymy w milionach. Jak podała Straż Graniczna, od wybuchu wojny na Ukrainie (24 lutego 2022) do Polski przyjechały już ponad dwa miliony osób (stan na 18 marca 2022). Kolejni czekają na granicy.

Nie wiemy, kiedy koniec

- Aktualnie urzędy pracy stoją przed bardzo dużym wyzwaniem związanym z napływem migrantów z Ukrainy. Tylko do Warszawy trafiło do tej pory ponad 300 tys. osób, przede wszystkim kobiet i dzieci. Osoby dorosłe, które mogą podjąć pracę, reprezentują różne zawody i specjalności. Mamy wśród nich pielęgniarki, nauczycielki, księgowe, ale i pracowników o niższym poziomie kompetencji - opowiada Monika Fedorczuk, dyrektor Urzędu Pracy w Warszawie.

A największym wyzwaniem, z jakim dziś się mierzą urzędy pracy, jest zdaniem Fedorczuk nieprzewidywalność sytuacji.

- Nie wiemy, jak długo potrwa wojna na Ukrainie, ile osób przyjedzie i będzie chciało zostać w Warszawie, jaki procent osób znajdzie samodzielnie pracę, a jaki będzie wymagał wsparcia urzędu pracy - wymienia.

Główna bariera? Język. Urzędy radzą sobie z nią na wiele sposobów. W Powiatowym Urzędzie Pracy w Gdańsku są trzej doradcy klienta, którzy mówią po ukraińsku lub rosyjsku. W stolicy Pomorza liczba Ukraińców zgłaszających się do PUP zaczęła rosnąć od początku marca.

- Początkowo w naszym punkcie pomocy cudzoziemcom obsługiwaliśmy po kilkanaście osób dziennie; od minionego poniedziałku z naszego wsparcia korzysta już ok. 100 obywateli Ukrainy dziennie. Od końca lutego będzie to łącznie ok. 800 osób - wylicza Łukasz Iwaszkiewicz z PUP w Gdańsku.

W Powiatowym Urzędzie Pracy w Grójcu jest na ten moment jedna wolontariuszka, która mówi po ukraińsku i wspiera pracowników urzędu. Placówka planuje skorzystać z Funduszu Pracy i przyjąć na staż osobę posługującą się tym językiem.

Z kolei Powiatowy Urząd Pracy w Chorzowie ma zapewnienie od miasta, że jeśli tylko będzie potrzeba, to samorząd skieruje do nich dwóch tłumaczy. Na razie z tej propozycji nie skorzystali. Pracownicy własnymi siłami pomagają uchodźcom.

- Bariera językowa to naprawdę duży problem. Mam młody zespół, ludzie mówią po angielsku i niemiecku, część pracowników uczyła się w szkole rosyjskiego, jednak ten język różni się od ukraińskiego, niewiele więc ta wiedza pomaga - przyznaje Jerzy Kędziora, dyrektor PUP w Chorzowie.

Jest jeszcze kwestia dzieci uchodźców, na którą zwrócili uwagę wszyscy nasi rozmówcy. Mimo że kobiety zgłaszają gotowość do pracy, to większość z nich przyjechała do Polski z małymi dziećmi. Nie mają komu ich zostawić. Tutaj jednak konieczna jest współpraca z samorządem, który musi zadbać o miejsca w żłobkach, przedszkolach i szkołach.

Konieczna reorganizacja pracy

W Powiatowym Urzędzie Pracy w Gdańsku większe zainteresowanie oferowaną przez niego pomocą wymusiło pewne zmiany organizacyjne. Konieczne było m.in. oddelegowanie części pracowników do obsługi cudzoziemców, opracowanie dwujęzycznych materiałów informacyjnych czy rozwiązanie kwestii tłumaczenia ofert pracy na język ukraiński, jednak obecnie sytuacja jest stosunkowo stabilna.

- Osobnym tematem pozostaje rejestracja obywateli Ukrainy w urzędzie pracy. Dziś bardzo trudno przewidzieć, w jak dużym zakresie z tej możliwości będą korzystać uchodźcy, jednak i w tym przypadku planujemy reagować adekwatnie do potrzeb - dodaje Łukasz Iwaszkiewicz z PUP w Gdańsku.

Na reorganizację szykują się również w Powiatowym Urzędzie Pracy w Grójcu. To jedna z placówek w Polsce, która znajduje się w czołówce, jeśli chodzi o liczbę rozpatrywanych wniosków o pracę sezonową. By zobrazować skalę: w zeszłym roku w całym powiecie grójeckim mieszkało 96 tys. osób, a do grójeckiego PUP wpłynęło ponad 170 tys. wniosków o pracę od cudzoziemców, z czego ponad 150 tys. dotyczyło Ukraińców.

- Pracy zawsze było dużo, ale od kiedy wybuchła wojna nie ukrywam, że zaczęłam się bać o moich pracowników. Kiedy weszła w życie specustawa o Ukraińcach, przejęliśmy ogrom nowych obowiązków, a skala tego, z czym się teraz mierzymy, jest ogromna. Z pewnością wymusi na nas zmiany organizacyjne. Działa u nas specjalny dział, który zajmuje się wyłącznie cudzoziemcami, zapewne trzeba będzie go powiększyć - przyznaje Marzanna Skoczek, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Grójcu.

Z kolei w PUP w Warszawie, z uwagi na fakt, iż wielu uchodźców trafia właśnie do tego miasta i tutaj chce znaleźć mieszkanie i pracę, przygotowuje się na obsługę dużych grup poszukujących pracy. PUP planuje zatrudnić nowych pracowników, pozyskując na tym etapie przede wszystkim osoby znające język ukraiński, co ułatwi obsługę poszukujących pracy.

Urzędników zapytaliśmy również, jak specustawa wpłynęła na ich pracę. - Jej przepisy z pewnością wprowadziły wiele ułatwień, jednak korzystają na nich głównie pracodawcy i obcokrajowcy, natomiast w działaniu urzędów pracy nie zmieniły one wiele. Przykładem mogą być składane oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi, które stanowiły bardzo ważną część naszej pracy w zakresie obsługi obcokrajowców - ich liczba, pomimo specustawy, jest wciąż na podobnym poziomie jak np. przed miesiącem - komentuje Łukasz Iwaszkiewicz.

Marzanna Skoczek przyznaje, że przydałaby się pomoc ze strony państwa. Choćby skierowanie do samorządów ludzi pomagających przy rejestracji numerów PESEL.

- Na razie żadne deklaracje nie padły, bazujemy na środkach, którymi dysponujemy. Natomiast jeśli pomoc do nas przyjdzie, to z chęcią z niej skorzystamy. Jeśli nie, poradzimy sobie, tak jak choćby podczas pandemii, kiedy odpowiadaliśmy za część zadań zawartych w tarczach antykryzysowych - dodaje.

Jaka pomoc dla Ukraińców?

Jak wskazuje Jerzy Kędziora z chorzowskiego PUP, wielu Ukraińców nadal nie wie, co dokładnie chcą robić w Polsce, gdzie będą mieszkać. Mimo to urzędnicy starają się pomagać.

W Chorzowie, by uniknąć potencjalnych kolejek przed budynkiem, sami wybierają się do uchodźców. Odwiedzają miejsca, gdzie zorganizowano dla nich noclegi i na miejscu wyjaśniają wszelkie kwestie związane z podjęciem pracy w naszym kraju oraz podpowiadają, gdzie można znaleźć oferty pracy.

- To, co cieszy, to fakt, że większość uchodźców pyta o możliwość podjęcia pracy. Ale bez względu na to, gdzie ostatecznie zamieszkają, w całej Polsce zasady podjęcia pracy są takie same, dlatego chcemy im je przedstawić, by wiedzieli, co mają robić. Nie każdy Ukrainiec musi i chce się rejestrować jako osoba bezrobotna. Przekraczając granicę, zyskali oni prawo do opieki medycznej, więc ten argument dla nich się nie liczy. Jednak jeśli to zrobią, to zyskają dostęp do szerszego spektrum możliwości pomocowych na rynku pracy. Natomiast my im podpowiadamy, by sprawdzali centralną bazę ofert pracy, gdzie wszystkie zamieszczane ogłoszenia obecnie z automatu są tłumaczone na język ukraiński - opowiada Jerzy Kędziora.

Podobnie wygląda sytuacja w PUP w Gdańsku. Poza pracą pojawiają się też pytania o szkolenia i kursy nauki języka polskiego. W przypadku pytań związanych z kwestiami kwaterunkowymi, wyżywieniem czy np. nadawaniem numerów PESEL, cudzoziemcy kierowani są do właściwych punktów organizowanych przez miasto i odpowiednich urzędów.

Z kolei Warszawa, z uwagi na skalę wyzwania, za priorytet uznała pośrednictwo pracy.

- Promujemy samodzielne szukanie pracy poprzez portal oferty.praca.gov.pl, który zasilamy ofertami pracy tłumaczonymi na język ukraiński i poprzez portal pracuj.pl, z którym podpisaliśmy porozumienie umożliwiające korzystanie nam z ich zasobów wolnych miejsc pracy, również zawierających oferty w języku ukraińskim - wymienia Monika Fedorczuk.

Jak dodaje, przy istotnym wsparciu Urzędu Miasta, otworzyli punkt obsługi osób narodowości ukraińskiej, w samym centrum miasta, przy ulicy Marszałkowskiej. W tym punkcie można skorzystać z informacji dotyczących rynku pracy, między innymi o warunkach legalności zatrudnienia, zarejestrować się jako osoba bezrobotna czy poszukująca pracy oraz - co najważniejsze - skorzystać z pośrednictwa pracy. Urząd zapewnia obsługę w języku ukraiński i rosyjskim, aby wszystkie usługi były dostępne dla osób nieznających języka polskiego.

- Intensywnie pracujemy również nad pozyskaniem ofert od pracodawców, tak aby móc zaoferować gościom z Ukrainy możliwość legalnego zatrudnienia. W kolejnym kroku będziemy organizować i finansować szkolenia z języka polskiego, przede wszystkim te krótkie i o dużej intensywności, nastawione na porozumiewanie się w sytuacjach zawodowych - wymienia dalej.