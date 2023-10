Jest ich w Polsce coraz więcej. Przejmują pracę po Ukraińcach

W wyniku migracji Ukraińców do innych państw Unii Europejskiej na polskim rynku pojawia się więcej wolnych wakatów. Coraz częściej zapełniają je pracownicy z Uzbekistanu i pozostałych państw Azji Środkowej.

Obywatele Uzbekistanu w dużej mierze zaprzestali migracji w kierunku Rosji, z uwagi na spadek kursu rubla oraz na trwającą wojnę. W poszukiwaniu zarobku starają się dostać do Europy z uwagi na ogromną dysproporcję płacową między Polską a Uzbekistanem. Dla porównania pracownik, który zarabia w naszym kraju 4-5 tys. złotych może zapewnić swojej rodzinie byt na około trzy lub cztery miesiące.

14 tys. wydanych pozwoleń na pracę dla obywateli Uzbekistanu wskazuje na zainteresowanie podjęciem zatrudnienia w Polsce. Jak przewidują eksperci, z czasem ten trend może wzrastać, co w perspektywie coraz większej liczby wolnych wakatów, może być dla pracodawców ważnym sygnałem, gdzie szukać rąk do pracy.

Zezwolenia na pracę wydawane przez urzędy wojewódzkie są często mylone z wizami pracowniczymi wydawanymi przez konsulaty

Dla firm zainteresowanych zatrudnieniem cudzoziemców spoza Unii Europejskiej proces uzyskania zezwolenia na pracę jest niezbędny.

„Cudzoziemiec otrzymuje wizę na podstawie zezwolenia na pracę, zaświadczenia o wpisie wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową do ewidencji wniosków lub oświadczenia pracodawcy o powierzeniu pracy cudzoziemcowi” - informuje rządowa strona poświęcona zatrudnianiu cudzoziemców.

Zezwolenia na pracę wydawane przez urzędy wojewódzkie są często mylone z wizami pracowniczymi wydawanymi przez konsulaty. Warunkiem podjęcia pracy przez posiadacza jakiejkolwiek wizy jest uzyskanie odpowiedniego dokumentu legalizującego pracę, takiego jak zezwolenie na pracę.

- Obywatel Uzbekistanu, który planuje przyjazd do Polski, napotyka pewne trudności, związane z uzyskaniem wizy poprzez ambasadę kraju. Jako firma posiadająca oddział również na terenie Węgier, staramy się znaleźć alternatywne rozwiązania w procesie pozyskiwania wizy. Poprzez złożenie wniosków na terenie Węgier i Litwy, które ułatwiają wjazd do tych krajów, możemy rozpocząć pilotażową migrację pracownika do Polski – wyjaśnia Sebastian Wojcieszek.

Polacy otwarci na pracę z "dalekimi" imigrantami

Z ostatniego badania zleconego przez Personnel Service wynika, że zwiększa się otwartość Polaków na pracę z imigrantami zarobkowymi z Azji i Afryki.

- Zaskakujące są inny wyniki naszych badań. 27 proc. Polaków powiedziało, że nie miałoby nic przeciwko pracy z Azjatami, 12 proc. jest otwartych na pracę z obywatelami krajów afrykańskich. To stosunkowo dziwne, bo nie można zakładać, że co czwarty Polak ma doświadczenie w pracy z Azjatą lub co dziesiąty pracował z obywatelem kraju afrykańskiego - mówi w rozmowie z PulsHR.pl założyciel Personnel Service Krzysztof Inglot.

Jak dodaje, może być to efekt doświadczeń wynikających z imigracji zarobkowej Ukraińców do naszego kraju.

- Być może to, jak Ukraińcy, którzy przyjeżdżali do Polski w celach zarobkowych, odnaleźli się w naszym społeczeństwie, dało "paszport zaufania" innym. Myślimy o tych potencjalnych imigrantach z Azji podobnie jak o imigrantach z Ukrainy, a to może okazać się nietrafne - podkreśla Inglot.

W grę wchodzą bowiem bardzo głębokie różnice kulturowe, religijne i językowe.

- Jeżeli myślimy o imigrantach z Afryki czy Azji w taki sposób jak o imigrantach z krajów słowiańskich, może nas czekać duże zaskoczenie. My, jako firma, nie korzystamy z pracowników z Azji czy Afryki. Z naszych doświadczeń wynika, że implementacja na stanowiskach pracy, procesy adaptacyjne, koszty związane z zakwaterowaniem czasami potrafią zaskoczyć i nas, i naszych klientów - mówi Krzysztof Inglot.

