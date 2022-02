Jedzie do nas coraz więcej Ukraińców. "Będziemy reagować adekwatnie do bieżącej sytuacji"

Podczas wywiadu dla ukraińskiego portalu LB.ua premier Mateusz Morawiecki wyraził nadzieję, że "Moskwa opamięta się i nie rozpocznie nowej wojny w Europie". Ale jeśli okaże się inaczej, to według premiera "drzwi do Polski będą otwarte". Choć dziś nikt nie zakłada, że wojna na Wschodzie stanie się faktem, polskie agencje zatrudnienia mówią, że są gotowe na napływ emigrantów. – Jeśli dojdzie do tego, poradzimy sobie z nową falą migracji. Mamy za sobą przecież nie tylko 2014, ale i 2020 rok, kiedy tysiące ukraińskich pracowników starało się wrócić do Polski przez granice zamknięte z powodu pandemii – mówi Evgenij Kirichenko z Gremi Personal.

Sytuacja na Wschodzie jest wyjątkowo napięta. Cały świat z niepokojem patrzy na relację Rosja-Ukraina, przygotowuje się na wypadek ewentualnej wojny. Temat jest gorący politycznie. Politycy i właściciele agencji zatrudnienia przygotowują różne potencjalne scenariusze wpływu konfliktu nie tylko na sytuację polityczną, ale także na otoczenie społeczne.

- Polska gospodarka ma jedne z najwyższych w Unii Europejskiej tempo wzrostu gospodarczego i jednocześnie jedną z najniższych stóp bezrobocia. Można powiedzieć, że każdego dnia powstają nowe miejsca pracy – mówił podczas wywiadu dla ukraińskiego portalu LB.ua premier Mateusz Morawiecki. – Ukraińcy wiedzą, że w Polsce zawsze znajdą schronienie. A polscy przedsiębiorcy cenią ukraińskich pracowników – spodziewamy się, że z roku na rok do pracy będzie potrzebnych coraz więcej rąk – dodał.

Wzrost liczby pracowników ze Wschodu jest zauważalny przez polskie agencje zatrudnienia rekrutujące pracowników z zagranicy. Firmy podkreślają, że styczeń 2022 roku jest wyjątkowy.

- Tak gorącego stycznia nie było od początku pandemii. Jeśli wcześniej na początku roku mieliśmy “zacisze” - średnio około 300 otwartych wakatów u naszych klientów - to na dziś jest ich aż pięć razy więcej - komentuje Evgenij Kirichenko, właściciel międzynarodowej agencji zatrudnienia Gremi Personal.

Jak dodaje, rąk do pracy brakuje obecnie w wielu branżach: transporcie i logistyce, przetwórstwie i handlu, a także w HoReCa. W ubiegłym roku agencja Gremi Personal zanotowała 90-proc. wzrost zapotrzebowania na pracowników ze Wschodu w porównaniu do 2020 roku.

Wizja ewentualnej wojny na Wschodzie nie jest jednak głównym powodem wzrostu.

- Obecnie odnotowujemy sezonowe zwiększenie zainteresowania pracą w Polsce wśród obywateli Ukrainy, ale nie możemy jednoznacznie powiązać tego z możliwością inwazji zbrojnej na terytorium Ukrainy. Zintensyfikowane wśród Ukraińców zainteresowanie pracą w naszym kraju zawsze obserwujemy w pierwszym kwartale. Ten rok jest jednak wyjątkowy, bo mamy bardzo duże zapotrzebowanie na pracowników w Polsce jak na tę porę roku – komentował w rozmowie z PulsHR.pl Andrzej Korkus, prezes EWL Group.

Wiele zmieniło zapewne wejście w życie nowelizacji ustawy o cudzoziemcach. Ta zaczęła obowiązywać w sobotę 29 stycznia. Jedną z najważniejszych zmian w ustawie jest wydłużenie okresu powierzenia pracy na podstawie oświadczenia aż do 24 miesięcy. Do tej pory na oświadczeniu można było zatrudnić cudzoziemca maksymalnie przez 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy.

Jeśli chodzi o zezwolenia na pobyt i pracę, to przy tej formie legalizacji zrezygnowano z konieczności posiadania dokumentów, które potwierdzały miejsce zamieszkania cudzoziemca, a także dokumentów potwierdzających źródła regularnego dochodu. Od teraz będzie wymagane potwierdzenie zatrudnienia (np. umowa o pracę) oraz wykazanie zarobków.

Kolejna zmiana, która przyspieszy wydawanie decyzji w sprawach kart pobytu, to skrócenie terminu jej wydania do 60 dni. Zaś postępowanie odwoławcze w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy ma być skrócone do 90 dni.

Polskie firmy gotowe na napływ wojennych emigrantów

Z danych wynika, że liczba chętnych do pracy w Polsce cudzoziemców stale rośnie.

- Już w ciągu pierwszych tygodni 2022 roku obserwujemy ok. 40-proc. wzrost rekrutacji w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Trudno stwierdzić, czy zagrożenie ze strony Rosji jest tu czynnikiem decydującym. Na naszą linię telefoniczną czasem dzwonią ludzie z pytaniem, jak szybko możemy załatwić wszystkie dokumenty, ale są to pojedyncze przypadki. Większość wciąż bardziej interesuje się wysokością zarobków i warunkami pracy – mówi Evgenij Kirichenko.

I choć nikt nie przewiduje, że wojenny scenariusz się ziści, polskie firmy przygotowują się do różnych możliwych sytuacji. Gremi Personal w lutym otwiera dodatkowe biura w Odessie i Charkowie, które mają wesprzeć obsługę rekrutacyjną sześciu wschodnich i południowych regionów Ukrainy.

- Jeśli dojdzie do tego, poradzimy sobie z nową falą migracji. Mamy za sobą przecież nie tylko 2014, ale i 2020 rok, kiedy tysiące ukraińskich pracowników starało się wrócić do Polski przez granice zamknięte z powodu pandemii. Byliśmy wtedy zmuszeni na szybko wprowadzać różne niestandardowe rozwiązania. Jako jedyni w Polsce zrealizowaliśmy kilka lotów czarterowych dla naszych pracowników, później uruchomiliśmy stałe rejsy autobusowe oraz ośrodki odbycia kwarantanny dla obcokrajowców. Ze zdobytego doświadczenia korzystamy teraz, by mieć wszystko pod kontrolą – podsumowuje właściciel Gremi Personal.

Komentujący dla nas sytuację na Ukrainie pracownicy uspokajają.

- Konflikt między Rosją a Ukrainą trwa od 2014 roku. Nasi bliscy i znajomi, którzy mieszkają na Ukrainie, żyją jak na razie normalnie, przyzwyczaili się bowiem do napiętej sytuacji między oboma krajami. Prezydent Ukrainy stale uspokaja obywateli i mówi, że nie ma powodów do paniki, że Ukraina jest gotowa na każdy scenariusz – mówią pracownicy Pajmon CPT.

W podobnym tonie wypowiadają się firmy.

- Nie wybiegamy myślami naprzód. Żyjemy i działamy tu i teraz. W przypadku zaostrzenia się konfliktu między Ukrainą i Rosją będziemy reagować adekwatnie do bieżącej sytuacji. Nie mamy jednak wpływu na to, co wydarzy się w najbliższych dniach, tygodniach i latach u naszych wschodnich sąsiadów – komentuje Katarzyna Śleziona-Kołek z Pajmon CPT.

Andrzej Korkus dodaje, że Polska musi być przygotowana na każdy scenariusz.

- Inwazja na Ukrainę byłaby ogromną tragedią przede wszystkim dla jej mieszkańców, ale również dla całego naszego regionu. Polska musi być przygotowana na każdy scenariusz, w tym na masowy napływ uchodźców z Ukrainy. Jako platforma migracyjna będziemy dbali o naszych pracowników transgranicznych, zarówno tych, którzy już są zatrudnieni w Polsce, jak i tych, którzy postanowią przyjechać do naszego kraju w obawie o własne bezpieczeństwo. Zapewnimy im możliwość stabilnego zarobku w Polsce, zakwaterowanie, pomoc w legalizacji pobytu i zatrudnienia, ubezpieczenie zdrowotne oraz niezbędną pomoc w adaptacji.