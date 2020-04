Jak legalnie zatrudnić cudzoziemca do czasu ustania epidemii koronawirusa?

Jeżeli cudzoziemcowi kończy się legalny pobyt w Polsce (np. jest na paszporcie biometrycznym, wiza traci ważność) w czasie trwania epidemii koronawirusa może legalnie przebywać w Polsce pod następującymi warunkami;

- Jeżeli ważność dokumentu pobytowego w Polsce kończy mu się po 14 marca 2020 roku, obcokrajowiec może pozostać w Polsce i legalnie pracować do 30. dnia po ustaniu stanu epidemii w Polsce. Jednakże w tym czasie będzie musiał złożyć do właściwego Wojewody wniosek o pobyt czasowy. Jeżeli takowy wniosek zostanie złożony, do czasu jego rozpatrzenia (pozytywnie bądź negatywnie), będzie mógł legalnie pracować i przebywać w Polsce.

