Inspektorzy weszli do agencji zatrudnienia. Ponad 1500 kontroli

Z raportu Ministerstwa Rozwoju i Technologii, który bazuje na rejestrze agencji zatrudnienia, wynika, że na koniec 2020 r. (dane za 2021 rok poznamy pod koniec lipca) w Polsce funkcjonowało 8 818 agencji zatrudnienia, tj. o 61 agencji więcej niż w roku poprzednim.

Agencje skierowały do pracy tymczasowej 660 702 pracowników. To o ponad 51 tys. mniej niż rok wcześniej (w 2019 r. – 712 327). Średnia liczba zatrudnionych osób przypadająca na jedną agencję zatrudnienia w 2020 r. wyniosła 153, czyli o 29 więcej niż w 2019 r.

Świadczenie przez agencje zatrudnienia usługi poradnictwa zawodowego było kierowane zarówno do pracodawców, jak i pracobiorców. W 2020 r. agencje te obsłużyły 267 657 osób ( w 2019 r. – 372 646) oraz 34 936 pracodawców (w 2019 r. – 35 505).

W 2021 roku sytuacja agencji zatrudnienia poprawiła się. Z raportu Polskiego Forum HR wynika, że obroty firm członkowskich w zakresie pracy tymczasowej wyniosły w ubiegłym roku 3,4 mld zł (w porównaniu do 2,8 mld zł w 2020 roku), a szacowana wartość całego rynku pracy tymczasowej w Polsce w ubiegłym roku wyniosła ok. 6 mld zł. Pracodawcy zgłaszali rekordowe zapotrzebowanie na pracowników. Wynikiem tego jest 50-proc. wzrost obrotów w zakresie realizacji procesów rekrutacyjnych na rzecz polskich pracodawców i blisko 30-proc. na rzecz pracodawców zagranicznych.

Działalność agencji zatrudnienia podlega również kontroli PIP i choć wizyty inspektorów są sporadyczne, to firmy muszą się z nimi liczyć.

Z danych PIP wynika, że w latach 2019-2021 inspektorzy pracy przeprowadzili 1491 kontroli agencji zatrudnienia. W zakresie przestrzegania przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy skontrolowali łącznie 1433 podmioty. Kontrole obejmowały głównie dwa rodzaje działalności agencji zatrudnienia, tj. świadczenie usług w zakresie pracy tymczasowej oraz pośrednictwa pracy, w tym polegającego na kierowaniu osób do pracy u pracodawców zagranicznych. Inspektorzy najczęściej odwiedzali firmy działające w województwie śląskim (215), wielkopolskim (161) i dolnośląskim (139).

W porównaniu do roku 2019 w latach 2020-2021 inspektorzy wyłapali mniej agencji, które działały bez wymaganego wpisu do rejestru, na co niewątpliwie wpływ miały ograniczenia związane z prowadzeniem kontroli w okresie epidemii, szczególnie w odniesieniu do roku 2020.

Nielegalne świadczenie usług agencji zatrudnienia, tj. bez wymaganego certyfikatu marszałka województwa, potwierdzającego dokonanie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia – w tym przypadki kontynuowania działalności pomimo wykreślenia z rejestru lub prowadzenia działalności innej niż potwierdzona certyfikatem – ujawniono podczas 179 kontroli, w tym:

w 2019 r. – 63 podmiotów (11,5 proc. skontrolowanych),

w 2020 r. – 35 podmiotów (8,7 proc.),

w 2021 r. – 49 podmiotów (10,2 proc.).

Zamiast pracy tymczasowej – outsourcing

Najczęściej agencje łamały przepisy, działając bez wymaganego wpisu do rejestru. Zdaniem PIP tendencja ta odzwierciedla rosnące zainteresowanie przedsiębiorców poszukiwaniem zewnętrznej obsady kadrowej dla ograniczania kosztów zatrudnienia pracowników w tradycyjnej formie. W efekcie dochodzi do zastępowania pracy tymczasowej usługami outsourcingu, które są oferowane obok pracy tymczasowej, także przez legalnie działające agencje zatrudnienia.

Dariusz Górski, dyrektor Departamentu Legalności Zatrudnienia, podkreślił, że na polskim rynku pracy tymczasowej istnieje zapotrzebowanie na elastyczne formy zatrudnienia, którego nie jest w stanie zaspokoić aktualna formuła pracy tymczasowej, również w kształcie nadanym przez nowelizację ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych z czerwca 2017 r.

W związku z wyeliminowaniem możliwości wieloletniego korzystania z tego samego pracownika tymczasowego przez danego pracodawcę użytkownika, na znaczeniu zyskały usługi outsourcingowe.

- Niestety, jak wskazują doświadczenia kontrolne, często noszą one cechy pracy tymczasowej, zatem ich stosowanie uznawane jest za naruszenie prawa poprzez obchodzenie przepisów o zatrudnianiu pracowników tymczasowych – podkreśla PIP.

Zdaniem PIP, aby ukrócić zjawisko wadliwego outsourcingu, które jest głównym problem zatrudnienia tymczasowego, konieczne jest wprowadzenie odpowiednich zmian legislacyjnych, które umożliwiłyby inspektorom pracy sankcjonowanie przypadków obchodzenia przepisów powyższej ustawy (wprowadzenie nowych wykroczeń).

Z kolei w stosunku do zarejestrowanych agencji niezbędne jest dopuszczenie możliwości wykreślenia agencji stosujących tego rodzaju praktyki z rejestru agencji zatrudnienia (np. na wniosek Państwowej Inspekcji Pracy).

- Ewentualne uregulowanie outsourcingu pracowniczego jako sposobu udostępniania innym podmiotom personelu niebędącego pracownikami tymczasowymi może przyczynić się jedynie do utworzenia formy quasi-pracy tymczasowej, jeżeli nie byłaby ona obwarowana regulacjami ochronnymi w takim samym stopniu jak właściwa praca tymczasowa – przestrzega PIP.

Przewinienia agencji zatrudnienia

Co jeszcze wykazały kontrole PIP? W zakresie przestrzegania zasad prowadzenia agencji zatrudnienia najczęściej stwierdzanym uchybieniem było niezamieszczanie w dokumentach, ogłoszeniach i ofertach numeru wpisu do rejestru oraz nieoznaczanie ofert pracy do wykonywania pracy tymczasowej jako „oferty pracy tymczasowej”. Inspekcja wyłapała to w 198 agencjach. Natomiast w 2021 r. najczęściej stwierdzano nieprzestrzeganie przez agencje zatrudnienia obowiązku przedstawienia marszałkowi województwa corocznej informacji o działalności agencji zatrudnienia – 91 podmiotów nie przedstawiło w terminie corocznej informacji o działalności lub informacja ta była nierzetelna (w 2019 r. – 69 podmiotów, w 2020 r. – 51).

O zmianie danych agencji lub zawieszeniu albo wznowieniu działalności gospodarczej nie poinformowało marszałka województwa 156 agencji.

Poza tym w 18 podmiotach inspektorzy pracy stwierdzili nieprzestrzeganie zasady równego traktowania i niedyskryminowania osób, dla których agencje poszukiwały zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. Naruszenie zakazu dyskryminacji dotyczyło ofert pracy zawierających głównie kryteria dyskryminujące kandydatów ze względu na płeć i wiek.

W 13 agencjach wykazano pobieranie niezgodnych z prawem opłat od osób, którym oferowały one poszukiwanie zatrudnienia lub innej pracy.

Podczas kontroli szczególną uwagę zwracano na przestrzeganie przepisów dotyczących kierowania osób do pracy za granicą u pracodawców zagranicznych. W analizowanym okresie naruszenia stwierdzono w 133 podmiotach:

w 2019 r. – w 55 agencjach,

w 2020 r. – 26,

w 2021 r. – 52.

W 88 agencjach ujawniono uchybienia w zakresie zawierania pisemnych umów z osobami kierowanymi do pracy za granicą u pracodawców zagranicznych. W 66 stwierdzono nieprzestrzeganie przepisów dotyczących zawierania pisemnych umów z pracodawcami zagranicznymi, do których kierowano osoby do pracy za granicą. 45 agencji nie prowadziło wykazów osób kierowanych do pracy za granicą lub prowadziło je nierzetelnie, a 35 agencji dopuściło się analogicznych uchybień w kwestii wykazów podmiotów, do których były kierowane osoby do pracy za granicą.