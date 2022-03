Hotelarze solidarni z Ukrainą. Oferują nie tylko noclegi, ale też pracę

Branża turystyczna włączyła się w pomoc ukraińskim uchodźcom. Hotelarze oferują nie tylko noclegi, ale także miejsca pracy w odbudowującej się po pandemicznym kryzysie branży.

Z badania serwisu Noclegi.pl wynika, że aż 70 proc. spośród 2 tys. przedsiębiorców z branży hotelowej zaoferowało uciekającym przed wojną Ukraińcom bezpłatne noclegi. Pozostali są gotowi zapewnić zakwaterowanie w znacząco niższej cenie.

Prawie połowa ankietowanych jest w stanie przyjąć 5-10 osób, a 12 proc. badanych deklaruje przyjęcie nawet większej grupy.

- Na ogół właściciele nie chcą w dodatkowy sposób oznaczać w platformie rezerwacyjnej, że świadczą tego typu pomoc, uważając to za nie do końca właściwą formę promocji - mówi Natalia Jaworska, ekspert Noclegi.pl.

- Gości, którzy potrzebują wsparcia, odnajdują współpracując z lokalnymi władzami czy organizacjami pozarządowymi, proszą też o przekazanie ich danych do centrów pomocy uchodźcom – wyjaśnia Jaworska.

Zakwaterowanie tylko jedna z form pomocy. Hotelarze proponują też wsparcie w postaci całodziennego wyżywienia czy zapewnienia niezbędnego wyposażenia, pochodzącego z własnych zasobów lub zaprzyjaźnionych dostawców. Najczęściej są to ręczniki, koce, leki czy środki sanitarne.

- Na pytanie o inne pomysły na pomoc, najczęściej powtarzającą się odpowiedzią jest zatrudnienie - mówi Natalia Jaworska. - Praca dorywcza w nadchodzącym sezonie albo też na stałe. Hotelarze dodatkowo proponują potencjalnym pracownikom i ich rodzinom pomoc w nauce języka polskiego – dodaje.

Pracy w najbliższym sezonie może być w branży sporo, bo liczba rezerwacji na krajowe wakacje rośnie z dnia na dzień. Po chwilowym wstrzymaniu się Polaków od planowania wakacji ze względu na sytuację w Ukrainie ruch rezerwacyjny wrócił już do poziomu sprzed pandemii.

W podobnym tonie wypowiada się Dorota Siedziniewska-Brzeźniak, prokurent w spółce Idea HR Group. Jak przyznaje, HoReCa to jedna z branż, które niemal od ręki zatrudnią kobiety z Ukrainy.

- Dotychczas rynek pracy cierpiał na niedobór pracowników, teraz będziemy mieli do czynienia z pewną nadpodażą. Jednak jestem spokojna o to, czy dla wszystkich starczy pracy. Już teraz zgłaszają się do nas firmy, które mówią, że bardzo chętnie zatrudnią osoby z Ukrainy. To bardzo różnorodne stanowiska i rodzaje pracy. Zdaje się, że polscy przedsiębiorcy czują dużą potrzebę wyrażenia solidarności i wsparcia Ukrainie, na przykład przez zaproponowanie uchodźcom wojennym możliwości zatrudnienia - mówi Dorota Siedziniewska-Brzeźniak.

Również dane z Raportu Płacowego Hays Poland potwierdzają, że HoReCa rekrutuje na szeroką skalę. Okazuje się, że 98 proc. firm z branży HoReCa zamierza rekrutować, przy czym aż 86 proc. spodziewa się trudności w znalezieniu pracowników. Z kolei 54 proc. specjalistów rozważa zmianę pracy w 2022 roku.

Warto przypomnieć też, że w minionym roku na rynku pojawiło się znacznie więcej ofert pracy związanych z gastronomią i hotelarstwem niż we wcześniejszych latach. Pilnie poszukiwani są m.in. kelnerzy, barmani, bariści, recepcjoniści, pokojowe, pomoc kuchenna, kucharze oraz szefowie kuchni.