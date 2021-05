HoReCa się odmraża. I ma kolejny problem - brak rąk do pracy

Sytuacja branży gastronomicznej i turystycznej w czasie pandemii koronawirusa jest dramatycznie trudna. W ciągu ostatnich siedmiu miesięcy hotele były czynne zaledwie przez kilka tygodni, a gastronomia mogła wydawać posiłki tylko na wynos i z dowozem. Zgodnie z ostatnimi decyzjami rządu obostrzenia w branży zostaną poluzowane. Przed HoReCą jednak pojawia się inny problem. Brak rąk do pracy.

Obostrzenia wprowadzone w związku z walką z pandemią COVID-19 wyjątkowo mocno uderzyły w branże hotelarską i gastronomiczną. Pod koniec kwietnia rząd ogłosił stopniowe odmrażanie gospodarki. Od 8 maja dla gości otwarte zostaną hotele (maksymalnie 50-proc. obłożenie), 15 maja rusza gastronomia zewnętrzna (działalność w ścisłym reżimie sanitarnym – m.in. zachowany bezpieczny dystans między stolikami oraz limit osób na stolik), od 29 maja gastronomia wewnętrzna (maksymalnie 50 proc. obłożenia, ścisły reżim sanitarny).

Dla właścicieli hoteli czy restauracji to niewątpliwie pozytywne wiadomości. Przed nimi jednak inny problem. Eksperci zauważają, że choć branża spodziewała się odmrożenia po majówce, jednocześnie powstrzymywała się z zatrudnianiem i rekrutowaniem pracowników.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

- Nie możemy się dziwić, że restauracje, kawiarnie czy hotele w czasie pandemii, by obniżyć koszty, decydowały się na ograniczanie zatrudnienia. Wielu pracowników samoistnie zrezygnowało z pracy, bo nie mogli liczyć np. na napiwki czy premie, a samo wynagrodzenie nie było dla nich satysfakcjonujące. Obecnie jest ogromny problem z szybkim rekrutowaniem osób do pracy. Poszukiwani są kucharze, kelnerzy, osoby obsługujące kawiarnie, ale także recepcjoniści oraz pracownicy hotelowi. Po wielu miesiącach, gdy w tym sektorze się zwalniało, nastąpił ruch. Wynagrodzenia nie są póki co imponujące, delikatnie poniżej stawek sprzed pandemii, ale mówimy tutaj wciąż o zatrudnianiu ludzi w czasie pandemii, w branżach, które zostały przez nią najmocniej dotknięte – wyjaśnia Anna Sudolska, członek zarządu IDEA HR Group.

Najtrudniejsza sytuacja jest obecnie w kurortach nadmorskich.

- Morze szykuje się na najazd turystów. Nie wiadomo jeszcze, kiedy zostaną otwarte granice, ale przedsiębiorcy spodziewają się, że mieszkańcy regionu i sąsiednich województw jako goście weekendowi będą przyjedzać do miejscowości nadmorskich w maju i czerwcu. W wakacje wszystkie hotele i restauracje chcą mieć już pełną obsadę. Istnieje groźba, że wiele lokali nie otworzy się, jeżeli nie będzie mieć pracowników – dodaje Sudolska.

fot. Shutterstock

Znaleźć pracownika to nie taka prosta sprawa

Jak podkreślają eksperci, znalezienie nowych pracowników może okazać się dużym wyzwaniem. Pandemia koronawirusa przyniosła dość duże zmiany na rynku pracy. Gastronomia czy hotelarstwo to nie są już wymarzone kierunki pracy dorywczej i sezonowej i - co wyjątkowo boleśnie pokazała pandemia - nie są to branże z pewnym zatrudnieniem.

Pracownicy byli zmuszeni do przekwalifikowania z powodu obostrzeń. Część z nich mając świadomość spowolnienia w branży świadomie podejmuje poszukiwania zatrudnienia w innej branży.

- Młodzi ludzie nie wykazują przesadnej chęci do prac dorywczych. Trochę przyzwyczaili się do życia w czasie pandemii, często nie wrócili do dużych miast na studia. Nie ma ich na miejscu i trudno jest wśród nich rekrutować. Inna sprawa to stała fluktuacja pracowników: gastronomia zwalniała, a zatrudniała branża e-commerce, firmy kurierskie czy przemysł. Jeśli ktoś raz zdecydował się na zmianę branży, to czy będzie mieć ochotę na powrót? To wątpliwe, bo branże dopiero co odmrożone nie będą oferowały wysokich wynagrodzeń. Można więc spodziewać się sporych trudności, ale nie brakuje też pozytywnych sygnałów. Wiele osób czeka na powrót do pracy w hotelu czy kawiarni z, którą związani byli w przeszłości – mówi Anna Sudolska.

Nie pomagają także analizy liczby ogłoszeń. Liczba ofert pracy skierowana do pracowników tymczasowych działających w branży HoReCa jeszcze w kwietniu 2021 roku nie wskazywała trendu "pracownik pilnie poszukiwany".

- Nie zaobserwowaliśmy wzmożonego wzrostu liczby zapytań o pracowników z branży HoReCa. Jest jednak sporo kandydatów, którzy do tej pory byli zatrudnieni właśnie w tym sektorze. Z naszych danych wynika, że ta grupa wzrosła o ponad 20 proc. Wiedzą oni bowiem, że etat w swojej macierzystej branży mogą znaleźć nieprędko. Nawet jeśli – w najbliższym czasie – obostrzenia zostaną zniesione, to nadwerężona kondycja finansowa restauracji czy hoteli nie pozwoli na nagłe rozbudowanie kadry, a raczej wymusi optymalizację zatrudnienia oraz ostrożne planowanie nowych etatów. Ta sytuacja, na wielu pracownikach, wymusiła zmianę branży i wiele wskazuje na to, że może czekać nas kolejny wzrost liczby osób zmieniających zawód i bezpowrotnie odchodzących z branży gastronomicznej i hotelarskiej - wyjaśniał Cezary Maciołek, prezes Grupy Progres.

Przeczytaj: HoReCa obrywa nie tylko w czasie pandemii. Goście wrócą, pracownicy już nie

HoReCa liczy straty

Według danych GUS w 2020 r. w sektorze gastronomii i zakwaterowania ubyło 5,3 tys. miejsc pracy. Urząd podaje, że tylko w jednym kwartale ubiegłego roku (III kw.) liczba nowych miejsc pracy przewyższyła o 2,8 tys. liczbę tych zlikwidowanych. W pozostałych trzech okresach miejsc pracy ubywało.

fot. Shutterstock

Z opublikowanego pod koniec 2020 roku raportu Izby Gospodarczej Gastronomii Polskiej wynika, że w ciągu ostatnich miesięcy 2020 r. upadło pomiędzy 7 a 8 tysięcy restauracji, a zwolniono około 130 tysięcy pracowników. Co więcej, według danych Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego już ponad 100 tys. osób straciło pracę w branży noclegowej, a kolejne 16 tys. zostanie zwolnionych w przypadku braku adekwatnej pomocy finansowej państwa.

– Pomoc udzielona branży gastronomicznej i hotelarskiej wydaje się iluzoryczna. Jest za mała, zbyt długo trzeba na nią czekać, oznacza wiele zbędnej biurokracji, a wsparcie informacyjne ze strony rządowej jest bardzo słabe. Dodatkowo, nie wiedzieć czemu, wspomniana pomoc została ograniczona kodami PKD, które wielu przedsiębiorców pozbawiają szansy na jej otrzymanie. Co więcej, wsparcia nie udzielono także firmom ściśle związanym z sektorem HoReCa jak np. wyposażenie, hurtownie gastronomiczne itp. – podkreśla Rafał Krzycki, wiceprzewodniczący i sekretarz Rady w Izbie Gospodarczej Gastronomii Polskiej oraz wydawca Horeca Business Club.