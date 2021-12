Gruzini jadą do Polski. Jest ich coraz więcej

Rośnie liczba Gruzinów postanawiających zamieszkać w Polsce. Liczba obywateli Gruzji posiadających ważne zezwolenia na pobyt przekroczyła 10 tys. osób. To dwukrotnie więcej niż jeszcze dwa lata temu – wynika z danych Urzędu do Spraw Cudzoziemców.

96 proc. Gruzinów posiada zezwolenia na pobyt czasowy (fot. Pixabay)

Jak podkreśla Urząd do Spraw Cudzoziemców, imigracja gruzińska do Polski ma przede wszystkim charakter ekonomiczny i jest związana głównie z kwestiami zawodowymi. Gruzini mogą korzystać z ułatwionego dostępu do rynku pracy na podstawie tzw. oświadczeń o powierzeniu pracy. Dla przedsiębiorców i specjalistów z branży IT działa także program Poland.Bussines Harbour - kompleksowy pakiet ułatwiający relokację na terytorium Polski.

Wzrost liczby Gruzinów osiedlających się w Polsce zauważalny jest od wprowadzenia ruchu bezwizowego w 2017 r.

96 proc. Gruzinów ma zezwolenia na pobyt czasowy. Mogą być one wydane na maksymalnie 3 lata. Najczęstszym celem pobytu w Polsce jest podejmowanie pracy – 96 proc. spraw. W dalszej kolejności są kwestie rodzinne – 2 proc. oraz edukacja – 1 proc.

Z 10 tys. obywateli Gruzji posiadających ważne karty pobytu ok. 58 proc. to osoby w przedziale wiekowym 18-40 lat. Dzieci i młodzież poniżej 18. roku życia stanowią jedynie 2 proc., a osoby powyżej 40 lat – ok. 40 proc. Przeważają mężczyźni – 8,5 tys. osób (82 proc.) w porównaniu do 1,9 tys. kobiet.

Najczęściej wybieranymi regionami są województwa wielkopolskie – 17 proc. osób, mazowieckie – 16 proc., łódzkie – 15 proc. oraz małopolskie – 14 proc.

Ważne zezwolenia na pobyt w Polsce ma obecnie prawie 460 tys. cudzoziemców. W ubiegłym roku liczba ta wzrosła o nieco ponad 34 tys. osób. Największe grupy stanowili obywatele: Ukrainy – 244,2 tys. osób, Białorusi - 28,8 tys., Niemiec - 20,5 tys., Rosji - 12,7 tys.,

