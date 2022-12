Gremi Personal będzie ściągać do Polski Uzbeków

Średnie wynagrodzenie w Uzbekistanie to w przeliczeniu około 600 zł, najniższe ok. 100 zł (fot. Unsplash/Sultonbek Ikromov)

Średnie wynagrodzenie w Uzbekistanie to w przeliczeniu około 600 zł, najniższe ok. 100 zł (fot. Unsplash/Sultonbek Ikromov)

Gremi Personal jest jedną z pierwszych polskich agencji zatrudnienia, która podpisała memorandum i rozpoczęła działania na rynku pracy w Azji Środkowej. Jak podkreślają pracownicy agencji, w Polsce pomimo kryzysu gospodarczego nadal koniunktura jest dobra, szczególnie jeśli chodzi o siłę roboczą – największy niedobór pracowników zgłaszany agencjom pośrednictwa pracy to nadal pracownicy fizyczni zatrudniani w przedsiębiorstwach - tę lukę z powodzeniem mogą wypełnić Uzbecy.

Czytaj też: Więcej pieniędzy od 1 stycznia 2023 r. Ważna zmiana dla pracodawców i pracowników

- Rosyjska wojna w Ukrainie trwa już prawie rok i nic nie wskazuje na to, żeby szybko się skończyła, a nawet jeśli, to Ukraińcy będą odbudowywać zniszczony kraj, a nie emigrować za pracą do Polski - wyjaśnia powody rozszerzenia działalności na kolejny kraj Anna Dzhobolda, dyrektorka departamentu rekrutacji międzynarodowych Gremi Personal.

Wskazuje też, że do niedawna rekrutacja w Uzbekistanie wiązała się z wieloma wyzwaniami – oprócz barier administracyjnych, czyli wielomiesięcznego oczekiwania na pracownika i duży odsetek odmów wiz, poważnym problemem jest nielegalna migracja, handel ludźmi i mnóstwo niesprawdzonych agencji pośrednictwa pracy, które oszukują ludzi, przez co rekrutacja w tych krajach jest obarczona dużym ryzykiem i niepewnością.

Czytaj więcej: Pracownicy z Azji ciągną do Polski. Ogromny wzrost

- Dzięki podpisaniu memorandum rekrutacja w Uzbekistanie ma szansę być na takim samym poziomie jak rekrutacja pracowników z Ukrainy. Jest to atrakcyjne rozwiązanie dla obu krajów. Uzbekistan coraz bardziej otwiera się gospodarczo na Unię Europejską, a Polska jest naturalnym partnerem. Wcześniej większość Uzbeków jeździło do pracy do Rosji, teraz jest to niemożliwe z powodu sankcji i kryzysu gospodarczego, więc proponujemy im Polskę, która jest też atrakcyjniejsza pod względem warunków pracy - wyjaśnia Anna Dzhobolda.

Jak informuje Centrum analityczne Gremi Personal, średnie wynagrodzenie w Uzbekistanie to około 600 zł, najniższe ok. 100 zł. Od początku 2022 roku bilans migracyjny wyniósł 8 863 osób, więc Uzbekistan to ogromny potencjał gospodarczy.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl