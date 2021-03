Gospodarka w Niemczech się budzi. Jak wpłynie na nasz rynek pracy?

Marcowy odczyt indeksu PMI dla niemieckiego przemysłu jest najlepszy od kilku dekad, ożywienie jest także obserwowane w branży usługowej Niemiec. Jak te dane wpłyną na rynek pracy tymczasowej w naszym kraju?

Marcowy odczyt indeksu PMI dla niemieckiego przemysłu jest najlepszy od kilku dekad (fot. Shutterstock)

Michał Wierzchowski, dyrektor sprzedaży w EWL Group zauważa, że ożywienie gospodarcze jakie obserwujemy za naszą zachodnią granicą, będzie miało duży wpływ na sytuację na polskim rynku pracy.

- Odczytujemy je jako zapowiedź ożywienia także na rynku polskim oraz nadchodzącego zapotrzebowania na pracowników, w tym zagranicznych - mówi.

- Z dużą nadzieją i optymizmem odbieramy informacje napływające z rynku niemieckiego, a także francuskiego. Spodziewamy się, że gdy w Niemczech oraz całej Europie pandemia zwolni, pojawią się rekordowe zamówienia w polskich zakładach, które będą musiały nadrobić zmniejszone zamówienia z pierwszego kwartału roku. Co z kolei będzie oznaczało dalszy wzrost zapotrzebowania na pracowników zagranicznych – wyjaśnia Wierzchowski.

Z danych Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii wynika, że Ukraińcy przyjeżdżający do Polski znajdują zatrudnienie w różnych branżach, ale przede wszystkim w budownictwie. Z 295 tys. Ukraińców, którzy otrzymali pozwolenie na pracę w Polsce w 2020 roku, na budowach pracował co czwarty (73 tys.). Jedyne branże, które mogły liczyć na podobną reprezentację obywateli Ukrainy to: przetwórstwo przemysłowe (66 tys.), działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (66 tys.) oraz transport i gospodarka magazynowa (54 tys.).

Cudzoziemcy, którzy otrzymali zezwolenie na pracę w 2020 roku najliczniej zatrudniani byli w branżach: działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca - 23 proc. (tutaj znaczny odsetek stanowią agencje zatrudnienia), budownictwo - 23 proc., przetwórstwo przemysłowe - 22 proc., transport i gospodarka magazynowa - 18 proc., pozostałe - 14 proc.

Marcowy odczyt indeksu PMI dla niemieckiego przemysłu (wskaźnik pokazuje aktualną sytuację w gospodarce), przewyższył średnie oczekiwania ekonomistów o prawie 6 pkt. Okazał się on być najlepszym od połowy lat 90-ch, osiągając wynik 66,6 pkt. Zdaniem analityków mBanku, jest to “prawdziwa eksplozja”. Ekonomistów zaskoczył również wskaźnik PMI dla usług w Niemczech, który w lutym osiągnął się powyżej 50 pkt., co oznacza wzrost aktywności.

