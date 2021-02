Gorzka lekcja z pandemii. Kordon na polsko–czeskiej granicy uderzył w pracowników

Utrata pracy, gorsze warunki zatrudnienia, komplikacje w dostępie do usług medycznych, czasowe rozdzielenie rodzin, a na poziomie służb zarządzania kryzysowego - brak spójnego systemu komunikacji – taki obraz życia społeczno-gospodarczego na polsko-czeskim pograniczu w czasie funkcjonowania tam sanitarnego kordonu wyłania się z badania, jakie zostało przeprowadzone na zlecenie Stowarzyszenia Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza”.

Most Wolności w Cieszynie podczas pandemii COVID-19 (fot. Darwinek/wikimedia, licencja CC BY 4.0)

Most Wolności w Cieszynie podczas pandemii COVID-19 (fot. Darwinek/wikimedia, licencja CC BY 4.0)

Z perspektywy czasu widać wyraźnie, że dotychczasowy model komunikacji w sytuacjach kryzysowych w znacznej mierze nie sprawdził się w sytuacji pandemicznej i związanej z zamknięciem granicy, zarówno w odniesieniu do poszczególnych grup społecznych, jak i współpracujących ze sobą instytucji – czytamy w raporcie.

Zdecydowana większość respondentów wskazała życie zawodowe jako ten obszar, w którym najbardziej odczuło skutki zamknięcia granicy. Niemal co siódmy stracił pracę, 29,4 proc. ankietowanych utrzymało zatrudnienie, ale warunki pracy i wynagrodzenia uległy pogorszeniu.

– To na pewno nie są dane optymistyczne. Choć wiosną ubiegłego roku spodziewaliśmy się, że będzie gorzej – tak Bogdan Kasperek ze Stowarzyszenia Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza” komentuje obraz rynku pracy na polsko-czeskim pograniczu między 27 marca a 4 maja ubiegłego roku. W tym właśnie okresie dla wszystkich przekraczających polską granicę, nie wyłączając pracowników transgranicznych, obowiązywała przymusowa 14-dniowa kwarantanna. Dla mieszkańców pogranicza, osób często zawodowo, rodzinnie czy poprzez różne inne relacje powiązanych z rzeczywistością po drugiej stronie Olzy, oznaczało to masę codziennych kłopotów. Zwłaszcza tych związanych z pracą.

– Niektórzy polscy pracownicy dostali już pierwszego dnia SMS o zwolnieniu. Były też przypadki, gdy pracodawcy sami szukali mieszkań dla polskich pracowników, by ci mogli dalej u nich pracować, choć to oznacza konieczność czasowego utrzymywania dwóch domów – w Polsce i w Czechach. Niektóre osoby brały bezpłatny urlop bądź szły na zwolnienie lekarskie – tak mówiła wtedy na gorąco w rozmowie z PortalSamorzadowy.pl Gabriela Staszkiewicz, burmistrz Cieszyna.

Wypełniasz wniosek o wsparcie w ramach Tarczy Finansowej 2.0 PFR? Masz wątpliwości dotyczące jej zapisów? NAPISZ DO NAS!

Pół roku po tamtych wydarzeniach, na zlecenie cieszyńskiego Stowarzyszenia „Olza”, przeprowadzono ankietę, kierując ją do ponad 1500 respondentów reprezentujących jednostki administracji rządowej, samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe i lokalne społeczności w Polsce i Czechach. Byli wśród nich mieszkańcy pogranicza, ale i pracownicy transgraniczni. Większość stanowili mieszkańcy Polski (zwłaszcza Cieszyna, Jastrzębia-Zdroju, Zebrzydowic, Godowa, Goleszowa i Hażlacha). Pytano ich o wpływ zamknięcia granicy m.in. na stopień utraty poczucia bezpieczeństwa, życie rodzinne, zawodowe, towarzyskie, stopień korzystania z oferty edukacyjnej.

Osobną, pogłębioną ankietę skierowano dodatkowo do grupy ponad 30 liderów, reprezentujących instytucje działające w obszarze zarządzania kryzysowego po obu stronach granicy, m.in. policji, straży miejskich i pożarnych, pogotowia ratunkowego, stacji sanitarno-epidemiologicznych czy centrów zarządzania kryzysowego.

W tym drugim przypadku autorzy badania chcieli poznać ocenę procesu komunikacji i obiegu informacji z perspektywy danej instytucji, a także ich propozycje oraz ocenę wagi i pilności ewentualnych zmian i usprawnień w tym zakresie. Chciano ustalić, czy zastosowany sposób komunikacji i obiegu informacji w sytuacji zamknięcia granicy miał wpływ na jakość współpracy między pracownikami instytucji.

Celem projektu – realizowanego w ramach Forum polsko-czeskiego na rzecz zbliżania społeczeństw, pogłębionej współpracy i dobrego sąsiedztwa 2020 – było bowiem opracowanie modelu komunikacji w sytuacjach kryzysowych, który będzie stanowił wzorzec dla innych regionów, zwłaszcza granicznych, w zakresie prowadzenia podobnych działań komunikacyjnych. Uzupełnieniem części badawczej były indywidualne wywiady pogłębione z liderami opinii – przedstawicielami 10 instytucji reprezentujących samorządy, organizacje pozarządowe i lokalne społeczności oraz partnerów umowy euroregionalnej pod nazwą Euroregion Śląsk Cieszyński.

W pierwszych dniach lutego opublikowany został raport przedstawiający wyniki tych badań. Wynika z niego jasno, że skutki nagłego zamknięcia granicy (a do tego w gruncie rzeczy sprowadzał się przepis o obowiązkowej kwarantannie) odczuły zarówno osoby pracujące na co dzień po drugiej stronie granicy, jak też ci, którzy za Olzą uczyli się, korzystali z opieki lekarskiej czy po prostu tam mieli rodzinę. Była to również zupełnie nowa sytuacja dla instytucji i jednostek rządowych, samorządowych i pozostałych podmiotów zaangażowanych w zwalczanie i ograniczanie skutków pandemii.

Niemal co siódmy stracił pracę, ale obawiano się, że będzie jeszcze gorzej

Zdecydowana większość respondentów (niemal 64 proc.) wskazała życie zawodowe jako ten obszar, w którym najbardziej odczuło skutki zamknięcia granicy (na drugim miejscu w tym zestawieniu znalazło się swobodne podróżowanie i przemieszczanie się).

Ponad 60 proc. stwierdziło, że zamknięta granica w dużym stopniu zwiększyła obawy o możliwość utraty pracy lub pogorszenia jej warunków. Obawy te jednak nie w każdym przypadku się ziściły – niemal 40 proc. ankietowanych odpowiedziało, że ich sytuacja zawodowa nie zmieniła się, pracowali i nadal pracują. Tych, którzy faktycznie po zamknięciu granicy stracili pracę, było 15,1 proc. Z kolei 29,4 proc. utrzymało zatrudnienie, ale warunki pracy i wynagrodzenia uległy pogorszeniu. Jak ocenić te liczby? Bogdan Kasperek ze stowarzyszenia „Olza” jest ostrożny w kategorycznych sądach, choć przyznaje, że gdy ustanawiano kordon, to spodziewał się, iż decyzja ta bardziej odbije się na lokalnym rynku pracy.

Analizując raport, można dowiedzieć się, że dla ponad 68 proc. uczestników ankiety zamknięcie granicy przełożyło się w dużym stopniu na poczucie utraty bezpieczeństwa (z kolei jedynie ok. 17 proc. stwierdziło, że fakt ten nie miał wpływu na poczucie utraty ich bezpieczeństwa bądź że był on niewielki).

Blisko 69 proc. ankietowanych oceniło, iż przymusowa kwarantanna miała wpływ na ich życie rodzinne, przy czym najczęściej wskazywali na konieczność odwołania lub przełożenia ważnych planów (56,9 proc.) oraz czasowe rozdzielenie rodziny (47,6 proc.). Mniej więcej co czwarty uważa, że skutkiem tej sytuacji był spadek uczestnictwa jego samego, jego dzieci lub najbliższych w ofercie edukacyjnej i zajęciach szkolnych. Podobny odsetek stwierdził, że zamknięcie granic miało wpływ na pogorszenie relacji rodzinnych, zaś ponad 1/3 uczestników ankiety stwierdziła, że przełożyło się to na dostęp do usług medycznych.

Dopytywani o konkrety, najczęściej tłumaczyli, że skutkiem zamknięcia granic zmuszeni zostali do wyszukania alternatywnych usług medycznych i sposobów leczenia w kraju stałego pobytu, a także poniesienia nieplanowanych wcześniej kosztów (dodatkowych, prywatnych wizyt lekarskich, konsultacji medycznych i badań w kraju zamieszkania).

Myśmy reagowali na zdarzenia, zamiast je przewidywać

Jeśli idzie o opinie pracowników służb kryzysowych, to zwrócili oni uwagę na ujawnione braki oraz nieprzewidziane wcześniej sytuacje i wyzwania w zakresie komunikacji oraz obiegu informacji. Zapewnienie mieszkańcom oraz partnerom instytucjonalnym szybkiej, jednoznacznej, zrozumiałej i wyczerpującej informacji w obu językach (polskim i czeskim) okazało się w nowych realiach niełatwym zadaniem.

– Z perspektywy czasu widać wyraźnie, że dotychczasowy model komunikacji w sytuacjach kryzysowych w znacznej mierze nie sprawdził się w sytuacji pandemicznej i związanej z zamknięciem granicy, zarówno w odniesieniu do poszczególnych grup społecznych, jak i współpracujących ze sobą instytucji – czytamy w raporcie.

Przedstawiciele służb związanych z bezpieczeństwem i zdrowiem wskazywali na konieczność takiego usprawnienia przepływu informacji, by lepiej uwzględniał specyfikę pogranicza oraz poszczególnych grup społecznych i zawodowych (najbardziej zawiódł – ich zdaniem – brak spójnego systemu komunikacji, przy czym strona czeska ocenia proces komunikacji i obiegu informacji lepiej aniżeli strona polska). Wskazywano na możliwości, jakie stwarza w tym zakresie internet oraz potrzebę wykorzystania dobrych praktyk informacyjnych z innych państw, np. Infobestów, funkcjonujących na pograniczu niemiecko-francusko-szwajcarskim.

Jak podkreślono, jedną z najczęstszych opinii wyrażanych przez rozmówców był brak uwzględnienia przez władze centralne i regionalne specyfiki terenów przygranicznych w procesie podejmowania decyzji, czego konsekwencją było niedostosowanie procedur związanych np. z funkcjonowaniem pracowników transgranicznych czy rodzin żyjących po obu stronach granicy. W tym kontekście podkreślono konieczność poprawy komunikacji na linii rząd-samorząd.

– Na linii rząd-samorząd polegliśmy na całej linii. Byliśmy rano zaskakiwani instrukcjami centralnymi i wojewódzkimi. Myśmy reagowali na zdarzenia, zamiast je przewidywać – czytamy w opracowaniu.

Jaki los czeka teraz raport? Jak tłumaczy Bogdan Kasperek, dokument trafił już do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP (te ostatnie dofinansowało zresztą projekt). Przedstawiciel „Olzy” liczy, że opracowanie uda się wnieść na forum Polsko-Czeskiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Transgranicznej.

– Ten raport ma znaleźć zastosowanie nie tylko na poziomie lokalnym, ale także krajowym – mówi Kasperek.