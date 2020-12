Gdzie szukać pracowników z Ukrainy? Oto najskuteczniejsze metody

Z „Barometru Polskiego Rynku Pracy” Personnel Service wynika, że aż 65 proc. pracowników z Ukrainy znalazło pracę w Polsce dzięki swoim znajomym. To nie jest jednak jedyna skuteczna metoda rekrutacyjna.

Z szacunków Narodowego Banku Polskiego wynika, że w Polsce przebywa nawet 1,2 mln pracowników z Ukrainy (Fot. Shutterstock)

Skorzystanie z agencji zatrudnienia to jeden ze sposobów na to, żeby skutecznie zatrudnić pracownika z Ukrainy.

Osoby, którzy szukają pracy, najczęściej poszukują jej online - warto więc umieszczać ogłoszenia w serwisach z ogłoszeniami albo umieszczać oferty w mediach społecznościowych.

Z kolei bardzo niewielki odsetek Ukraińców zgłasza się do urzędu pracy szukając zatrudnienia.

Z „Barometru Polskiego Rynku Pracy” Personnel Service wynika, że aż 65 proc. pracowników z Ukrainy znalazło pracę w Polsce dzięki swoim znajomym, którzy mieli już doświadczenia pracy nad Wisłą. Sieć znajomych to rzeczywiście jeden z najlepszych sposobów na rozglądanie się za pracownikami ze Wschodu. Nie jest to jednak jedyna możliwość rekrutacji Ukraińców.

Eksperci Workport wskazują TOP5 najskuteczniejszych sposobów rekrutacji osób z Ukrainy, czyli sieć znajomych, agencje zatrudnienia, ogłoszenia o pracy w prasie i Internecie, social media oraz urzędy pracy.

Praca z polecenia

Z szacunków Narodowego Banku Polskiego wynika, że w Polsce przebywa nawet 1,2 mln pracowników z Ukrainy. I to właśnie oni mogą być najlepszym źródłem kontaktu z innymi potencjalnymi kandydatami do pracy.

Jak wskazują eksperci Workport, czasem wystarczy zapytać znanego nam pracownika z Ukrainy czy nie ma znajomych albo rodziny, którzy byliby zainteresowani przyjazdem do Polski do pracy. W taki sposób na pewno uda nam się znaleźć co najmniej kilka osób i dotrzeć z naszym ogłoszeniem o pracę do pracowników, którzy chcieliby wyjechać do Polski.

Agencje zatrudnienia

Skorzystanie z agencji zatrudnienia to jeden ze sposobów na to, żeby skutecznie zatrudnić pracownika z Ukrainy. Największe i najbardziej znane firmy mają własne oddziały na Ukrainie co zdecydowanie ułatwia proces rekrutacji – znajdziemy pracowników o odpowiednich umiejętnościach i doświadczeniu.

Jak zauważają eksperci Workport, nie musimy też się martwić o kwestie związane z legalizacją ich pobytu i zatrudnienia. Agencje pracy tymczasowej biorą ten obowiązek na siebie. Mogą nam też pomóc ze wszystkimi kwestiami, których nie chcemy brać na siebie, takimi jak: ubranie robocze, transport do pracy, badania lekarskie, wyżywienie, a aktualnie w związku z epidemią koronawirusa, kwarantanna i badania z nią związane.

Przykładem jest agencja zatrudnienia Gremi Personal. Do testowania ukraińskich pracowników zostaną wykorzystane szybkie testy antygenowe COVID-19 nowej generacji, które umożliwiają diagnozowanie choroby we wczesnych stadiach. W przeciwieństwie do innych testów laboratoryjnych na COVID-19, główną zaletą szybkich testów jest możliwość uzyskania wyniku w ciągu 15 minut. Ponadto czułość testów wynosi ponad 97 proc. Największe i najbardziej znane firmy mają własne oddziały na Ukrainie co zdecydowanie ułatwia proces rekrutacji (Fot. Shutterstock) Darmowe ogłoszenia o pracy Osoby, którzy szukają pracy, najczęściej poszukują jej online. Wchodzą na odpowiednie strony internetowe z darmowymi ogłoszeniami o pracy i sprawdzają, które firmy szukają pracowników. Oczywiście dotarcie do osób z Ukrainy wymaga zamieszczenia ogłoszeń w takich miejscach i na takich portalach, do których pracownicy z Ukrainy mają dostęp i którym ufają. Do takich narzędzi należy m.in. aplikacja Workport, gdzie każdego dnia nawet 10 tys. pracowników z Ukrainy szuka dla siebie zajęcia w Polsce. Dodatkowo, warto rozważyć portale działające bezpośrednio na Ukrainie, takie jak m.in. work.ua czy rabota.ua. Social media Facebook, Instagram, LinkedIn – wszystkie te platformy pozwalają dotrzeć do pracowników z Ukrainy. Jeżeli znajdziemy odpowiednie grupy, np. stworzone specjalnie dla Ukraińców szukających pracy za granicą czy Ukraińców przebywających w Polsce, możemy spokojnie wysłać tam informację o poszukiwaniu osób do pracy. Zdaniem eskpertów Workport, tego typu rekrutacja jest nowoczesna, sprawna i bywa bardzo skuteczna. Warto jednak pamiętać, że nadal nie wszyscy mają dostęp do social mediów. Urzędy Pracy Urzędy Pracy są najbardziej tradycyjną metodą poszukiwania pracowników. Z badania Personnel Service „Barometr Polskiego Rynku Pracy” wynika, że bardzo niewielki odsetek pracowników korzysta z tej formy i rzeczywiście zgłasza się do urzędu pracy szukając zatrudnienia. Niemniej, możemy potraktować ten sposób jako pomocniczą metodę poszukiwania pracowników z Ukrainy. To tym skuteczniejsze im łatwiejszy mamy dostęp do urzędów pracy działających na Ukrainie. Pracownicy z zagranicy Cudzoziemcy chcą pracować w Polsce, o czym świadczą dane Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Na koniec września 2020 roku liczba obcokrajowców wynosiła 689 tys. Oznacza to wzrost o 31 tys. względem sierpnia. Co ważne, liczba cudzoziemców zarejestrowanych na koniec września tego roku była również wyższa o 19 tys. niż w lutym tego roku. To niezmiernie istotne, ponieważ epidemia koronawirusa miała wpływ na liczbę cudzoziemców przebywających w Polsce. Między innymi dlatego od marca liczba cudzoziemców ubezpieczonych w ZUS spadła o 10 proc., ale potem zaczęła rosnąć po ponownym otwarciu polskiej granicy w czerwcu. - Analizując najnowsze dane widzimy, że sytuacja się ustabilizowała. We wrześniu przekroczyliśmy poziom z lutego. Odrobiliśmy już straty z nawiązką, a to pozytywna informacja w kontekście systemu ubezpieczeń społecznych oraz rynku pracy - wskazuje prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS. - Według najnowszych danych najwięcej zgłoszonych do ubezpieczeń społecznych było obywateli Ukrainy - 507 tys., Białorusi - 46,2 tys. oraz Gruzji - 11,1 tys. - dodaje.

