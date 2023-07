Firmy nie mają złudzeń. Bez pracowników z zagranicy sobie nie poradzimy

Kolejna organizacja zrzeszająca pracodawców - Federacja Przedsiębiorców Polskich - zwraca uwagę na potrzebę zatrudniania w Polsce obcokrajowców. Ich apel to pokłosie afery związanej ze wstrzymanymi już pracami nad rozporządzeniem ułatwiającym dostęp do polskiego rynku pracy.

Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP) apeluje o wprowadzenie ułatwień w zatrudnianiu cudzoziemców.

Takie zadanie miało przygotowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych rozporządzenie usprawniające analizę wniosków wizowych przez obywateli z 20 nowych krajów.

Jednak po podjęciu tego tematu przez szefa Platformy Obywatelski, Prawo i Sprawiedliwość zdecydowało o zawieszeniu prac nad tym dokumentem.

Polski rynek pracy każdego roku opuszcza ok. 200-300 tys. osób więcej w związku z przechodzeniem na emeryturę, niż wchodzi na niego osób z roczników kończących edukację. Niedobór podaży pracy staje się zjawiskiem permanentnym. Jeśli nie zrobimy nic, by zminimalizować konsekwencje tych zmian, to przyczynią się one do ograniczenia potencjału Polski do dalszego rozwoju gospodarczego oraz niwelowania różnic w poziomie dochodów względem państw Zachodu.

Konieczne jest uelastycznienie przepisów związanych z zatrudnianiem cudzoziemców

Jak zaznacza FPP, szczególnym zagrożeniem jest wzrost liczby emerytów i rencistów w stosunku do liczby finansujących wypłatę ich świadczeń osób ubezpieczonych, czyli pracujących. Dlatego, zdaniem organizacji, konieczne jest dalsze uelastycznianie regulacji dotyczących zatrudniania cudzoziemców.