Firmy logistyczne potrzebują rąk do pracy. Na pracowników z Ukrainy muszą jednak poczekać

Czwarty kwartał roku w branży logistycznej to tradycyjnie czas wzmożonych rekrutacji. Niezmiennie od kilku lat utrzymuje się wysokie zapotrzebowanie na pracowników ze Wschodu. W tym roku na kadrę z Ukrainy, trzeba będzie poczekać minimum 10 dni, bo właśnie tyle trwa obowiązkowa kwarantanna, którą muszą ją przejść zanim rozpoczną pracę po przyjeździe do Polski.

Autor:jk

• 20 lis 2020 12:02





Większość Ukraińców myślących o zarabianiu w Polsce chciałaby pracować w magazynie (Fot. Shutterstock)

REKLAMA

Branża logistyczna jest w dość dobrej kondycji, a zapotrzebowanie na pracowników np. magazynowych nie maleje.

Jak wynika z najnowszych danych Centrum Zatrudnienia Ukrainy, największym zainteresowaniem wśród kandydatów do pracy cieszą się stanowiska związane m.in. z branżą TSL - kierowca, magazynier, ładowacz i pakowacz.

Firmy, które chcą zatrudniać Ukraińców, muszą liczyć się jednak z tym, że każdy z nich po przyjeździe do Polski ma obowiązek odbycia kwarantanny trwającej 10 dni.

Otwartość na pracowników z Ukrainy w branży logistycznej rośnie z miesiąca na miesiąc. Z danych grupy Progres wynika, że zapotrzebowanie na kadrę ze Wschodu w tym roku było najwyższe w lipcu i sierpniu, mimo że były to kolejne miesiące, w których nasz kraj walczył z pandemią. W wakacje do pracy potrzebowano o 25 proc. więcej Ukraińców niż w styczniu, lutym czy marcu tego roku.

Przez pierwsze miesiące dominował strach i niepewność co będzie dalej. Jednak branża logistyczna jest w dość dobrej kondycji, a zapotrzebowanie na pracowników np. magazynowych nie maleje. Firmy szykują się na nadchodzący wielkimi krokami Czarny Piątek, który w tym roku z powodu restrykcji będzie widoczny szczególnie w sieci, gdy zakupowicze zaczną polować na promocje. Każde kliknięcie i zakup rzeczy oznacza pracę do wykonania przez szereg ludzi, którzy czekają po drugiej stronie komputera, by przyjąć zamówienie, spakować je i przygotować do wysyłki, a następnie dostarczyć do klienta.

Część tych czynności wykonują w Polsce nasi wschodni sąsiedzi, których do pracy w tym sektorze również nie brakuje - większość Ukraińców myślących o zarabianiu w Polsce chciałaby pracować w magazynie (66 proc.). Nasz kraj to dla nich szansa na zarobek szczególnie w czasach, gdy o etat na Ukrainie nie jest łatwo - w ciągu roku liczba bezrobotnych Ukraińców wzrosła o 59 proc.

Na Ukrainie trudno o pracę w logistyce

Jak wynika z najnowszych danych Centrum Zatrudnienia Ukrainy, największym zainteresowaniem wśród kandydatów do pracy cieszą się stanowiska związane m.in. z branżą TSL - kierowca, magazynier, ładowacz i pakowacz. Niestety, sytuacja na ukraińskim rynku pracy w ciągu roku zmieniła się diametralnie i nie jest to zmiana na lepsze. Obecnie na Ukrainie oficjalnie zarejestrowanych jest 427 tys. bezrobotnych, co szósty ma szansę na zatrudnienie w swojej ojczyźnie. W ubiegłym roku o jeden wakat walczyło trzech kandydatów.

- Sytuacja związana z pandemią zdecydowanie „namieszała” również na polskim rynku pracy. Szeroko pojęta branża logistyczna z jednej strony cierpiała z powodu utraty kontraktów, braku zamówień, firmy zamykały się, wstrzymywały produkcję i redukowały zatrudnienie. Przykładem może być tu branża automotive, która dość dotkliwie odczuła sytuację związaną z koronawirusem. Z drugiej strony przeżywała istny boom widoczny szczególnie w firmach kurierskich i e-commerce, gdzie zapotrzebowanie na pracowników nie maleje. Podobnie jak otwartość na zatrudnianie obcokrajowców - pożądanymi kandydatami do pracy w tej branży są najczęściej Ukraińcy. Jednak na drodze do ich zatrudnienia stoją restrykcje wprowadzone w związku z COVID-19 - mówi Agnieszka Różańska, starszy specjalista ds. sprzedaży w grupie Progres. Obecnie na Ukrainie oficjalnie zarejestrowanych jest 427 tys. bezrobotnych (Fot. Shutterstock) Firmy, które chcą zatrudniać Ukraińców muszą liczyć się z tym, że każdy z nich po przyjeździe do Polski ma obowiązek odbycia kwarantanny trwającej 10 dni. Dopiero po jej przejściu i za zgodą sanepidu może rozpocząć pracę. To duże utrudnienie zarówno dla pracowników, jak i pracodawców, które bardzo negatywnie wpływa na liczbę migrantów zarobkowych z Ukrainy do Polski i powoduje niedobór pracowników w polskich przedsiębiorstwach w tym trudnym okresie. Właśnie dlatego branża podkreśla, że potrzebne są zmiany w tym obszarze. Agencja zatrudnienia Gremi Personal wystosowała apel do rządu o rozważenie możliwości zastąpienia obowiązkowej 10-dniowej kwarantanny dla przybywających migrantów zarobkowych z Ukrainy alternatywą - testem na obecność COVID-19. - Uważamy, że najlepszym rozwiązaniem w tej sytuacji jest zniesienie obowiązkowej 10-dniowej kwarantanny wobec migrantów zarobkowych z Ukrainy. W naszej opinii, skuteczniejsze są obowiązkowe i zakrojone na szeroką skalę testy osób wjeżdżających na terytorium Polski - piszą w liście przedstawiciele Gremi Personal. - Wiele krajów podąża ścieżką zakładającą następujące działania: osoby, które przyjechały z krajów objętych czerwoną strefą (czyli wysokiego poziomu zakażenia) muszą albo wypełnić specjalny dokument dotyczący przyjazdu i przesłać go do stacji sanitarno-epidemiologicznej, albo pobrać aplikację na smartfon i tam się zarejestrować. Następnie mają wybór: mogą wykonać test PCR lub poddać się kwarantannie przez 10 dni. Polska nie zapewnia alternatywy ukraińskim pracownikom przybywających z terytorium Ukrainy - przewidziana jest jedynie kwarantanna, podczas gdy w pełni możliwe jest, aby zastąpić ją alternatywą - kwarantanną lub testem PCR - wyjaśniają autorzy listu. Benefity dla Ukraińców Standardami przy zatrudnianiu Ukraińców, które cieszyły się popularnością były startery sieci telekomunikacyjnej, pomoc przy zakładaniu konta w banku czy przy wypełnianiu wniosków na kartę pobytu oraz infolinia w języku ukraińskim. Obecnie to norma, o którą już nie pytają. W czasach pandemii kluczową kwestią jest dla nich zapewnienie bezpłatnego zakwaterowania w Polsce, posiłki regeneracyjne, darmowy transport do pracy oraz możliwość wypracowania większej liczby godzin. Są one dla nich szczególnie ważne, bo restrykcje, którym muszą się poddać po przyjeździe do Polski oznaczają dla nich 10 dni bez szybkiej szansy na zarobki. Według Agnieszki Różańskiej, kluczowymi działaniami agencji pracy zatrudniających Ukraińców w sektorze TSL są obecnie te związane z epidemią. Pracowników ze Wschodu wspiera się w kwestiach związanych z zakwaterowaniem na czas kwarantanny i po jej przebyciu. Niemniej ważna jest koordynacja zakupów dostarczanych do osób w izolacji oraz pomoc rekruterów z Ukrainy i polskich konsultantów, proaktywne reagowanie na zaistniałą sytuację, a także stały kontakt z pracownikami przebywającymi na kwarantannie. Ważne są również procedury postępowania dotyczące koronawirusa wdrażane w większości firm - pracownicy są o nich informowani, a komunikaty przekazywane są w ich ojczystym języku. Ekspertka podkreśla, że zdrowie kadry, jej bezpieczeństwo i komfort pracy jest dla firm z sektora TSL priorytetem chroniącym przed brakiem przestojów oraz pozwalającym na ich dalszy rozwój w trudnych czasach.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.