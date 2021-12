Emigracja z Polski coraz mniej atrakcyjna. "Dogoniliśmy Zachód"

Eksperci są przekonani, że fala masowej emigracji z Polski nie będzie już tak duża jak wtedy, gdy przystąpiliśmy do UE. Według danych GUS za granicą przebywa obecnie 2 mln 239 tys. Polaków. Czy będą wracać do kraju?

Według danych GUS w 2020 r. poza granicami Polski przebywało około 2 mln 239 tys. stałych mieszkańców naszego kraju. To o 176 tys. (7,3 proc.) mniej niż w 2019 r.

W Europie przebywało około 1 mln 973 tys. osób (o 161 tys. mniej niż w 2019 r.). Większość z nich - około 1 mln 339 tys. - przebywała w krajach członkowskich UE. Spośród krajów UE, najwięcej emigrantów przebywało w Niemczech (706 tys.), Holandii (135 tys.) oraz w Irlandii (114 tys.).

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Jak komentuje Andrzej Kubisiak, zastępca dyrektora Polskiego Instytutu Ekonomicznego, to największy roczny spadek od wejścia do UE. Efekt podobny do powrotów obserwowanych po kryzysie 2008-2009.

- Skala emigracji spada systematycznie od 2017 roku - podkreśla Kubisiak na Twitterze.

Jeśli przyjrzymy się szczegółowym danym, to zauważymy, że 2020 był trzecim z kolei rokiem, w którym odnotowano zmniejszenie się liczby stałych mieszkańców Polski przebywających w Wielkiej Brytanii - liczba ta spadła o około 164 tys. (24,2 proc.). Oznacza to, że więcej osób opuściło ten kraj niż do niego wyjechało. Spadek ten był znacznie większy niż w 2019 r., kiedy szacowano go na 17 tys. (2 proc.).

Ubyło także polskich emigrantów we Włoszech i Szwecji. Natomiast wzrost liczby Polaków zaobserwowano w Irlandii i Niemczech (w obydwu państwach wzrost o 2 tys. w stosunku do roku 2019). Większy wzrost odnotowano natomiast dla Holandii i Norwegii – odpowiednio 10 tys. (8 proc.) i 9 tys. (10 proc.).

Źródło: GUS

Namieszały pandemia i brexit

Prof. Gavin Rae, socjolog z Akademii Leona Koźmińskiego podkreśla, że na malejącą liczbę polskich emigrantów ma wpływ kilka czynników. Jednym z nich jest pandemia.

- Na początku pandemii wiele osób zdecydowało się wrócić do kraju, do swoich rodzin. Część z nich nie wyjechała ponownie. Obecnie sytuacja w całej Europie jest nadal niepewna, co powoduje, że wyjazdy są bardziej ryzykowne. Niektórzy więc czekają na koniec pandemii - ocenia Gavin Rae.

Nie bez znaczenia jest brexit. Wielka Brytania była bardzo popularnym celem dla polskich emigrantów - była numerem jeden, jeśli chodzi o liczbę pracujących tam Polaków.

- Teraz to się zmieniło. To nie jest kraj otwarty, tak jak kiedyś. Ponadto ofert pracy jest znacznie mniej. Warto jednak dodać, że nie wszyscy, którzy zdecydowali się opuścić Wielką Brytanię, wrócili do Polski, ale przenieśli się do innych europejskich krajów, np. do Niemiec czy Holandii - zaznacza Rae.

W podobnym tonie wypowiada się Monika Fedorczuk, ekspert ds. rynku pracy w Konfederacji Lewiatan. Jak zauważa, moment, w którym zmniejsza się tak znacząco liczba Polaków przebywających i pracujących poza granicami kraju jest szczególny.

- Po pierwsze pandemia COVID-19 istotnie zmieniła rynki pracy w części krajów, m.in. we Włoszech obserwujemy wzrost bezrobocia, szczególnie wśród ludzi młodych. Może to oznaczać, że polscy pracownicy rywalizują o istniejące miejsca pracy, również te niewymagające wysokich umiejętności, z krajowymi pracownikami. Dodatkowo obostrzenia w poruszaniu się między krajami ograniczają możliwości stałych, regularnych kontaktów z rodziną, co dla wielu osób jest istotne w okresie migracji. Jeśli chodzi o Wielką Brytanię, brexit niewątpliwie utrudnił uzyskiwanie prawa pobytu i pracy, a co za tym idzie cały proces migracji zarobkowej stał się bardziej kosztowny i czasochłonny - komentuje Monika Fedorczuk.

W Polsce coraz lepiej

Według Moniki Fedorczuk czynnikiem zachęcającym do powrotu może być również sytuacja na polskim rynku pracy. Niskie bezrobocie i rosnące płace stanowią zachętę dla osób, dla których brak możliwości podjęcia pracy, jakiego doświadczali jeszcze kilka lat temu, lub niesatysfakcjonujące zarobki były powodem podjęcia pracy za granicą.

- Istniejący na polskim rynku deficyt pracowników pozwala osobom, szczególnie posiadającym poszukiwane kwalifikacje, niemal od ręki podjąć pracę. W niektórych branżach, takich choćby jak ICT, wysokość zarobków z uwzględnieniem ich siły nabywczej jest zbliżona do wynagrodzeń, jakie otrzymują osoby na podobnych stanowiskach pracy w innych krajach UE, więc dla wysokiej klasy specjalistów możliwość uzyskania wysokiego wynagrodzenia nie jest już głównym motywem migracji - komentuje Fedorczuk.

- Warto również zauważyć, że pandemia przyspieszyła proces upowszechniania się pracy zdalnej - dla części osób (choć raczej nie jest to większość) być może istnieje możliwość dalszego świadczenia pracy dla dotychczasowego pracodawcy z zagranicy bez konieczności wyprowadzki z kraju - dodaje.

Również Gavin Rae zauważa, że w 2020 r. sytuacja ekonomiczna Polaków była dość dobra. Mieliśmy do czynienia ze wzrostem gospodarczym i niskim poziomem bezrobocia. Do tego pensje polskich pracowników rosły.

- Porównując tę sytuację do sytuacji na zagranicznych rynkach widzimy, że w Polsce nie było najgorzej. To mogło spowodować, że część osób porzuciła plany o emigracji - podkreśla socjolog.

- W ostatnich 10-15 latach sytuacja na polskim rynku pracy bardzo się polepszyła. Gdy Polska przystępowała do UE, sytuacja na zagranicznych rynkach była zdecydowanie korzystniejsza. W tej chwili różnica zaciera się - warunki w Polsce poprawiły się i dogoniliśmy w jakimś stopniu Zachód - dodaje Rae.

Czynnikiem zachęcającym do powrotu może być sytuacja na polskim rynku pracy (Fot. Shutterstock)

Koniec fali emigracji

Pojawia się pytanie, czy liczba Polaków wybierających emigrację nadal będzie spadać? Jak mówi Gavin Rae, trudno przewidzieć, co się wydarzy.

- Rosnąca inflacja oraz spowolnienie wzrostu gospodarczego sprawiają, że realny dochód nie rośnie tak, jak wcześniej. Z drugiej strony również sytuacja w innych krajach nie jest najlepsza z powodu pandemii. Tym samym praca za granicą nie jest aż tak atrakcyjna. Trudno jest jednak przewidzieć, co będzie się działo. Mamy zbyt wiele niewiadomych - ocenia Rae.

Socjolog jest jednak przekonany, że fala masowej emigracji z Polski nie będzie już tak duża jak wtedy, gdy przystąpiliśmy do UE.

- To naturalne, że na samym początku możliwość dużo większych zarobków była nową i atrakcyjną okazją dla Polaków. Teraz sytuacja zmienia się. Myślę też, że Polacy także zrozumieli, jak wygląda rzeczywistość w innych krajach i jak trudno jest znaleźć pracę. Wcale nie jest tak kolorowo, jak mogłoby się wydawać. Nie zakładamy już z góry, że gdzie indziej jest lepiej niż w Polsce - wskazuje Gavin Rae.

- Z danych NBP wynika, że transfery do Polski od emigrantów w II kwartale 2021 roku wyniosły 4,6 mld zł, o 0,3 mld więcej niż w analogicznym okresie 2020 r. To pokazuje, że wciąż wielu Polaków przebywa za granicą. Nie jest to już jednak masowa emigracja - dodaje Rae.