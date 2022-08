Dwa województwa ofiarami swojego sukcesu? Praca jest, gorzej z kandydatami

Dwa województwa - dolnośląskie i śląskie - w ostatnich latach rozwijały się bardzo dynamicznie. Rosło zatrudnienie, miejsca te stawały się atrakcyjne dla obcokrajowców chętnych do podjęcia pracy w Polsce. W ciągu ostatnich 30 dni średnio co czwarta oferta pracy w sektorach produkcji i logistyki przypadała właśnie na woj. śląskie i dolnośląskie. Zajęć nie brakuje, jednak gorzej z chętnymi do pracy.

Jak wynika z raportu Grupy Progres, 20 proc. ofert pracy, które na rynku pojawiły się w ciągu ostatnich 30 dni, dotyczyło etatów w województwach dolnośląskim i śląskim. Najczęściej poszukiwani byli kandydaci na wakat w branży produkcyjnej oraz logistycznej, a największe piki rekrutacyjne odnotowano w logistyce i produkcji.

Na 968 ofert pracy w łańcuchu dostaw, które dostępne były w ciągu ostatnich 30 dni w woj. dolnośląskim i śląskim, aż 70 proc. (678) pojawiło się w ciągu ostatniego tygodnia. Podobnie sytuacja kształtuje się w sektorze produkcji – spośród 2758 ofert pracy w obu regionach, aż 59 proc. (1620) dotyczy rekrutacji z minionych 7 dni.

- Południe Polski to obszar zdecydowanie wyróżniający się na tle całego kraju. W tym regionie obserwujemy bardzo wysokie i nadal rosnące zapotrzebowanie na pracowników tymczasowych. Niepewna sytuacja gospodarcza sprawia, że pracodawcy ostrożnie podchodzą do zatrudniania kogoś na stałe, dlatego kadra tymczasowa jest dla nich obecnie najlepszym rozwiązaniem. Stanowiska dotyczą zarówno niewykwalifikowanych pracowników, jak i specjalistów. Wolne etaty na południu czekają m.in. przy kompletacji zamówień, pakowaniu artykułów, rozładunku i załadunku, stickerowaniu czy w kontroli jakości - wyjaśnia Paweł Maćkowiak, dyrektor regionu południowego Grupy Progres.

Najwięcej ofert pracy dotyczy m.in. logistyki (fot. PTWP)

Kuszenie obcokrajowców

Niskie i malejące bezrobocie na południu – 4,4 proc. w woj. dolnośląskim i 3,8 w woj. śląskim (dane GUS za czerwiec 2022) – oraz niewystarczająca liczba mężczyzn z Ukrainy chętnych do podjęcia pracy w Polsce sprawiają, że przedsiębiorcy coraz częściej sięgają po kandydatów z odleglejszych kierunków.

Jak pokazują dane Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, oba województwa cieszą się dużą popularnością wśród obcokrajowców. W woj. dolnośląskim i śląskim tylko w ubiegłym roku wydano w sumie niemal 100 tys. pozwoleń na pracę dla obcokrajowców (woj. dolnośląskie – 44 579, woj. śląskie – 54 315).

Ogółem najwięcej zezwoleń na pracę dla cudzoziemców dotyczyło etatów w przemyśle, budownictwie czy logistyce. Średnio co piąte zezwolenie na pracę w tych branżach dotyczyło południa Polski. W przetwórstwie przemysłowym w woj. dolnośląskim wystawiono 15 923 pozwolenia na pracę, a w woj. śląskim – 13 531. W transporcie i gospodarce magazynowej w całej Polsce pracę mogło rozpocząć 105 435 osób, w tym w woj. dolnośląskim 6079, a w woj. śląskim 14 988. W przypadku budownictwa cała Polska to 110 233 zezwolenia (woj. dolnośląskie – 6841 i woj. śląskie – 9571).

- Z naszych badań wynika, że południowe regiony Polski są dla obcokrajowców bardzo atrakcyjnym miejscem do życia. Ponad połowa osób chcących pracować np. we Wrocławiu czy Katowicach deklaruje, że zostanie nad Wisłą dłużej, ale to będzie zależało od wielu czynników, m.in. możliwości pozyskania kredytu na własne mieszkanie, szansy na przyjazd z rodziną lub sprowadzenie do Polski bliskich, a także możliwości zawodowych. Długoterminowe plany pobytowe potwierdzają też dane dotyczące liczby wydanych zezwoleń na pracę w 2021 r. W woj. dolnośląskim i śląskim 16 proc. miało okres ważności od 12 do 24 miesięcy – w sumie 15 817 na 98 894 zezwolenia, a aż 60 proc. wydanych zezwoleń (59 536 z 98 894) było ważne ponad 24 miesiące. 24 proc. miało termin ważności krótszy niż rok (23 541 z 98 894 zgód) - zaznacza Natalia Myskova, dyrektor ds. rekrutacji międzynarodowych Grupy Progres.

Zainteresowanie w górę, wymagania również

Liczba obcokrajowców z odległych kierunków chętnych do pracy w Polsce rośnie, jednak rosną też ich wymagania. Najważniejszym czynnikiem, oprócz wynagrodzenia (nie godzą się na stawkę niższą od oczekiwanej), jest komfort pracy.

W przypadku stanowisk produkcyjnych czy logistycznych kandydaci pytają np. o wagę ciężarów do podnoszenia, tempo pracy, temperaturę, w której będą musieli wykonywać obowiązki, a nawet zapach na hali produkcyjnej. Poza stawką podstawową, znaczenie ma też system premiowy, lokalizacja, darmowy transport do pracy i zakwaterowanie oraz dodatkowe benefity.

– Obecna sytuacja na rynku pracy i rozwój firm, który obserwujemy na południu Polski, sprawiają, że przedsiębiorcy chcący realizować projekty i zamówienia, nie mogą pozwolić sobie na braki kadrowe. Mają jednak świadomość, że dostępni obecnie kandydaci z Polski czy Ukrainy to pula, która bardzo szybko się wyczerpuje. Dlatego, żeby nie paść ofiarą własnego sukcesu, decydują się na pracowników z innych krajów niż Ukraina. Zainteresowanie jest bardzo widoczne. Porównując pierwsze osiem miesięcy tego roku z analogicznym okresem 2021 r., liczba zapytań o kandydatów, którzy pochodzą z innego kraju niż Ukraina, wzrosła o 27 proc. W związku z tym w Grupie Progres nawet powstała nowa komórka rekruterów międzynarodowych, zajmujących się wyłącznie rekrutacjami z Azji, Afryki oraz Ameryki Południowej. Prognozujemy, że ten rosnący trend zapytań w najbliższym czasie będzie się utrzymywał – tłumaczy Natalia Myskova.

Najwięcej zezwoleń na pracę dla cudzoziemców dotyczyło etatów w przemyśle, budownictwie czy logistyce (fot. Pixabay)

Wiele firm z południa Polski spełnia te warunki, jednak zanim zdecyduje się na większą liczbę pracowników - nie tylko z Ukrainy, ale też z innych krajów, tj. Gruzji, Białorusi, Mołdawii, Armenii czy innych kontynentów, m.in. Azji i Afryki - sprawdza, czy ich przedsiębiorstwo i zespół są gotowe na tego typu rozwiązania.

- W związku z coraz większym wyzwaniem, jakim jest pozyskanie pracowników nie tylko z Polski, ale i z rynków wschodnich, jeden z naszych klientów zdecydował się na zatrudnienie kandydatów anglojęzycznych z nowych dla niego rynków, takich jak Azja czy Afryka. Proces ten rozpoczął się od pilotażowego przyjęcia do pracy grupy liczącej 15 osób, co okazało się sukcesem. Nowi pracownicy, zatrudnieni na stanowiskach kontrolerów jakości, sprawdzili się doskonale i bez zarzutów wykonywali powierzone im obowiązki - mówi Paweł Maćkowiak.

