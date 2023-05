Duże wzrosty w rekrutacji to przeszłość. Niedobre wiadomości

- Po pandemicznym odbiciu przyszedł czas kolejnych wyzwań, co widoczne jest w wielu gałęziach gospodarki, z którymi współpracujemy - komentuje Anna Wicha, prezes Polskiego Forum HR.

Wartość rynku usług HR w pierwszym kwartale 2023 roku wzrosła o 7 proc., obroty firm zrzeszonych wyniosły w tym okresie 1647 mln złotych.

Firmy członkowskie Polskiego Forum HR w pierwszym kwartale 2023 zatrudniały 73 tysiące pracowników. 88 proc. z nich zatrudnionych było na umowy o pracę.

Jak wynika z raportu „Rynek usług HR 1Q2023”, obroty w zakresie pracy tymczasowej wzrosły o 15 proc. Jak jednak podkreślają autorzy analizy, wynik nie jest odzwierciedleniem wzrostu rynku. Jest to głównie efekt wzrostu wynagrodzeń pracowników tymczasowych, których warunki zatrudnienia muszą być takie same jak innych pracowników zatrudnianych na tym samym stanowisku.

Bardziej miarodajnych informacji dostarcza spadek liczby pracowników tymczasowych o 6 proc. oraz spadek FTE (czyli liczby przepracowanych godzin w przeliczeniu na pełne etaty) o 8 proc. Te dane odzwierciedlają faktyczną sytuację na rynku pracy tymczasowej.

- Po pandemicznym odbiciu przyszedł czas kolejnych wyzwań, co widoczne jest w wielu gałęziach gospodarki, z którymi współpracujemy. Produkcja przemysłowa według GUS w marcu spadła o 2,9 proc., w kwietniu już o 6,4 proc. rok do roku. Firmy ograniczają koszty, przez co także zatrudnienie, w pierwszej kolejności rezygnują z pracowników tymczasowych. Jest to naturalny ruch, który przerabialiśmy już wielokrotnie. Miejmy nadzieję, że druga połowa roku przyniesie poprawę sytuacji – komentuje Anna Wicha, prezes Polskiego Forum HR.