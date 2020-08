Devire otwiera kolejne biuro. Tym razem w Krakowie

Firma rekrutacyjna i outsourcingowa Devire rozwija się i otwiera nowe biuro w Krakowie. Jest to jedenaste biuro spółki w Europie. Wybór lokalizacji nie jest przypadkowy, ponieważ outsourcing jest jednym z czynników, które najsilniej kształtują małopolski rynek pracy.

Autor:jk

• 27 sie 2020 15:27





Kraków stał się magnesem dla nowych firm IT (Fot. Pixabay)

Kraków to jedyne z polskich miast, które w rankingach Tholons trafiło do pierwszej dziesiątki najlepszych na świecie lokalizacji dla inwestycji z sektora procesów biznesowych (BPO) i tzw. centrów usług wspólnych (SSC). Początkowo rozwijane tutaj były usługi IT, księgowe i HR.

Dziś jednak pojawia się coraz więcej skomplikowanych procesów, m.in. migracje infrastruktury do chmur obliczeniowych, optymalizacja wydajności systemów informatycznych i księgowych, pogłębianie analizy danych czy zarządzanie wiedzą. Przekłada się to na dużą dynamikę wzrostu rynku pracy oraz nieustanne zapotrzebowanie na specjalistów najwyższej klasy.

Nowe biuro Devire

To właśnie w Krakowie firma Devire zdecydowała się na otwarcie nowego biura.

- Pomimo dość trudnej sytuacji rynkowej, spowodowanej pandemią koronawirusa, Devire nie rezygnuje z rozwoju. Od lat współpracujemy i wspieramy klientów w Krakowie, więc w sposób naturalny europejska stolica outsourcingu była naszym kolejnym celem w rozwoju biznesu – mówi Michał Młynarczyk, prezes Devire i członek zarządu Polskiego Forum HR.

Nowym biurem pokieruje Konrad Hrabia, executive manager, który będzie odpowiadał za rozwój Devire na południu Polski. Dotychczasowe doświadczenie w budowie od podstaw lokalnych biur marek i zarządzanie polskim oddziałem międzynarodowej firmy, pozwoliły mu na stworzenie kompleksowej strategii rozwoju Devire na południu.

W przedsięwzięciu wesprze go Joanna Zajchowska, business development & recruitment manager, która od kilku lat zarządza zespołami rekrutacyjnymi w Devire i doskonale zna struktury firmy.

Devire to firma rekrutacyjna i outsourcingowa oferująca usługi rekrutacji stałych, pracy tymczasowej, IT Contractingu oraz RPO. Firma działa w Europie od 1987 roku i posiada biura w Warszawie, Katowicach, Gdańsku, Poznaniu, Wrocławiu oraz Frankfurcie, Monachium, Pradze, Ostrawie i Hradec Kralove.

Do Krakowa migrują nie tylko firmy

Kraków stał się magnesem dla nowych firm IT. Migrują tutaj nie tylko firmy, ale coraz częściej również specjaliści IT, których przyciągają ciekawe, międzynarodowe projekty oraz konkurencyjne wynagrodzenie. W miejscowych centrach BSS pracuje niemal jedna czwarta wszystkich zatrudnionych w sektorze na polskim rynku, a dynamika wzrostu zatrudnienia utrzymuje się na najwyższym poziomie w Polsce. Wśród jedenastu największych ośrodków usług biznesowych (w każdym z nich zatrudnienie wynosi ponad 5 tysięcy osób), najwyższe przeciętne zatrudnienie występuje w Krakowie (346 osób). Co więcej Kraków z dostępnością do wykształconej kadry, zapleczem biznesowym, zaawansowaniem technologicznym i usługowym, ma jeden z największych potencjałów do rozwoju i wzrostu. Jako zagłębie akademickie, posiada również nowoczesną infrastrukturę służącą kształceniu kadr, szczególnie dla branży ITC. Popularne są również kierunki inżynieryjno-techniczne, logistyczne i językowe.

