Czekają nas masowe migracje? Agencje pracy deklarują - jesteśmy gotowi

Agencje zatrudnienia, zajmujące się rekrutacją Ukraińców, są zgodne - trudno przewidzieć, jaki wpływ na polski rynek pracy będzie miała wojna na Ukrainie. W tym momencie skupiają się na wsparciu i zapewnieniu bezpieczeństwa swoim pracownikom. Zapewniają jednak, że rynek pracy bez większych problemów "wchłonie" nawet kilkaset tysięcy osób.

- Od wczoraj działamy w trybie kryzysowym, nie tracimy łączności z naszymi biurami na Ukrainie oraz monitorujemy na bieżąco sytuację, w tym na granicy z Polską. Robimy wszystko co w naszych siłach, żeby wywiązać się z przyjętych na siebie zobowiązań przed klientami, pracownikami i partnerami – mówi Tomas Bogdevic, dyrektor generalny Gremi Personal.

- Koncentrujemy się obecnie na wsparciu naszych pracowników i pracownic z Ukrainy oraz zapewnieniu bezpieczeństwa ich rodzinom – dodaje.

Również EWL Group wszystkie swoje działania koncentruje na pomocy swoim pracownikom.

- Jesteśmy poruszeni i zszokowani agresją Rosji na Ukrainę. EWL Group dokłada wszelkich starań, aby przede wszystkim przygotować niezbędną pomoc dla naszych pracowników i ich rodzin. Przygotowaliśmy szereg rozwiązań dla naszych pracowników m.in. zestaw zaliczek, pomoc psychologiczną, analizujemy także bazę dodatkowych kwater dla pozostałych na Ukrainie rodzin naszych pracowników. Jesteśmy także gotowi na współpracę z firmami i organizacjami, której celem będzie wsparcie ukraińskich pracowników w Polsce i ich rodzin. Ponad milion obywateli Ukrainy na co dzień współtworzących gospodarkę Polski potrzebuje dziś naszego wsparcia – ocenia w komentarzu dla PulsHR.pl Andrzej Korkus, prezes EWL Group.

Sytuacja jest dynamiczna, dlatego też Andrzej Korkus przewiduje duże prawdopodobieństwo wystąpienia utrudnień w związku z zaplanowanymi wcześniej przyjazdami.

- Chcielibyśmy jednak zapewnić, że na bieżąco monitorujemy sytuację na granicy, by móc reagować adekwatnie do sytuacji i w pełni zapewnić bezpieczeństwo potencjalnym kandydatom i dotychczasowym pracownikom – mówi Korkus.

Czekają nas masowe migracje?

Prezes EWL Group podkreśla, że na ten moment trudno przewidzieć, jaki wpływ na polski rynek pracy będzie miała wojna na Ukrainie.

- Zadecyduje o tym kilka najbliższych dni i to jak sytuacja będzie się rozwijać. Obecnie nic nie wskazuje na to, że będziemy świadkami masowego odpływu pracowników z projektów. Do godz. 12.00 otrzymaliśmy jedynie kilka informacji o chęci powrotu naszych pracowników na Ukrainę – tłumaczy Korkus.

Artur Czart, prezes Pajmon CPT podkreśla, że Ukraińcy myślą o bezpieczeństwie swoich bliskich, dlatego też niektórzy deklarują, że wracają do ojczyzny, bo tam zostały ich żony i dzieci.

- Gdy będą z nimi, postarają się całymi rodzinami wrócić do Polski. Nie chcą czekać w Polsce i myśleć o tym, jak wygląda ewakuacja ich bliskich. Chcą sami wziąć sprawy w swoje ręce i zabrać swoich bliskich z rejonu zagrożenia, a potem powrócić do Polski. Szanujemy też takie decyzje. Mamy nadzieję, że bezpiecznie wrócą do Polski ze swoimi rodzinami - mówi Artur Czart.

Czart dodaje też, że Ukraińcy to wielcy patrioci i chcą walczyć o wolność swojej ojczyzny.

- W rozmowach z naszymi pracownikami z Ukrainy przewija się ten temat. Gdy będą „pod ścianą", poczują zryw niepodległościowy, to nie będziemy dyskutować. Trzeba będzie uszanować ich decyzję, że wracają do swojej ojczyzny, by walczyć o swój dom - wyjaśnia Artur Czart.

Warto też dodać, że niektórzy Ukraińcy zdecydowali się na przeniesienie swoich rodzin do Polski już wcześniej. Jak wynika z badania Gremi Personal „Puls migracji zarobkowej”, więcej niż połowa migrantów (51,7 proc.) miała takie zamiary w 2021 roku lub już je zrealizowała.

- W obecnej sytuacji zapewnienie bezpieczeństwa bliskim będzie dla naszych pracowników najważniejsze. W związku z tym, ale również z ewentualnymi ograniczeniami spowodowanymi stanem wojennym na Ukrainie oczekujemy zwiększenia udziału kobiet w strukturze migracji – komentuje Tomas Bogdevic.

Polski rynek otwarty na Ukraińców

Z obserwacji agencji rekrutacyjnej Gremi Personal wynika, że w ostatnim czasie wzrosło zainteresowanie pracą w Polsce ze strony Ukraińców. Liczba rekrutacji w styczniu i pierwszej połowie lutego była o 50 proc. większy niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Jak będzie po agresji Rosji na Ukrainę?

- Nie jesteśmy jeszcze w stanie ocenić skutków dzisiejszej inwazji zbrojnej Rosji na Ukrainę. W latach 2014-2015 działania wojenne spowodowały wykładniczy wzrost migracji z Ukrainy do Polski. Według danych NBP przed 2014 rokiem liczba oświadczeń o chęci powierzenia pracy cudzoziemcowi zarejestrowanych przez polskich pracodawców wynosiła około 200 tys. rocznie. W 2014 roku, zarejestrowano 390 tys. takich oświadczeń, z czego 370 tys. dla obywateli Ukrainy, a w 2015 r. wartości te wyniosły odpowiednio 780 tys. i 760 tys. Analogicznie rosła też liczba zezwoleń na pracę - mówi Tomas Bogdevic.

Jak dodaje, polski rynek pracy bez większych problemów "wchłonie" nawet kilkaset tysięcy pracowników. Deficyty są niemal w każdej branży i każdym regionie.