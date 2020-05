Cudzoziemcy wolą na czas pandemii pozostać w Polsce

Wyniki ankiet pokazują, że ponad połowa z zatrudnionych obcokrajowców musiała zmierzyć się ze zmniejszeniem liczby przepracowanych godzin (61 proc.).

1/4 z nich zmieniła branżę zatrudnienia (27 proc.).

Badanie pokazuje , że Polska dla obcokrajowców jest krajem bezpiecznym. Niemal 3/4 przebywających w naszym kraju migrantów zza wschodniej granicy uważa, że w Polsce w czasie pandemii koronawirusa jest bezpieczniej niż w ich krajach ojczystych (72 proc.).

W badaniu udział wzięło 600 pracujących w Polsce obcokrajowców, głównie z Ukrainy, Białorusi i Mołdawii. Wyniki ankiet pokazują, że ponad połowa z zatrudnionych obcokrajowców musiała zmierzyć się ze zmniejszeniem liczby przepracowanych godzin (61 proc.). 1/4 z nich zmieniła branżę zatrudnienia (27 proc.). Ponadto co drugi badany w obecnej sytuacji najbardziej obawia się utraty pracy (58 proc.). Dla porównania - zakażenia koronawirusem boi się jedynie co szósty migrant zarobkowy (18 proc.).

Przeczytaj: Trendów demograficznych nie da się odwrócić. Czy obcokrajowcy nadal będą uzupełniać luki kadrowe?

Polska krajem bezpiecznym

Badanie pokazuje , że Polska dla obcokrajowców jest krajem bezpiecznym. Niemal 3/4 przebywających w naszym kraju migrantów zza wschodniej granicy uważa, że w Polsce w czasie pandemii koronawirusa jest bezpieczniej niż w ich krajach ojczystych (72 proc.). Jedynie 10 proc. ankietowanych obecnie nie czuje się tu bezpiecznie.

Wśród największych obaw związanych z pandemią koronawirusa większość pracowników zagranicznych (58 proc.) wymienia utratę zatrudnienia. Kryzysu gospodarczego, który uderzy w polski rynek pracy, obawia się przeszło 1/3 cudzoziemców, a wizja braku możliwości powrotu do Polski przez dłuższy czas wywołuje większy niepokój niż ewentualny brak możliwości powrotu do ojczyzny. Jedynie co szósty badany boi się zakażenia koronawirusem.

Pozytywnie oceniane są także ograniczenia wprowadzone w naszym kraju (71 proc.)

CZYTAJ DALEJ »

Wyzwanie: zatrzymać obcokrajowców Dużym wyzwaniem zarówno dla ustawodawcy, jak i dla samych pracodawców będzie jednak zatrzymanie w Polsce obcokrajowców. - Obecnie, kiedy zakłady w Polsce stopniowo wznawiają produkcję, a polscy rolnicy szykują się do otwarcia sezonu, brak rąk do pracy będzie dotkliwie odczuwalny, a drogi do ich pozyskania są zablokowane. Oznacza to, że czas na kolejne, zdecydowane kroki w kwestii wprowadzania przez władze specjalnych rozwiązań dla pracujących w Polsce cudzoziemców. Tym bardziej, że w walkę o pracowników sezonowych ze Wschodu już włączyły się takie kraje jak Niemcy, Finlandia czy Wielka Brytania – komentuje wyniki badania Andrzej Korkus, prezes EWL. Warto podkreślić, że z automatycznego przedłużenia ważności dokumentów zezwalających na pobyt i pracę w Polsce w czasie trwania pandemii zaproponowanych przez polski rząd ma zamiar skorzystać niemal 2/3 zatrudnionych u nas cudzoziemców (63,5 proc.). Zobacz: Ukraińcy zadowoleni z pracy w Polsce. Jest jednak duży problem