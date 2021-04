Cudzoziemcy wciąż ciągną do Polski. Najwięcej przybyło Ukraińców

Trudności związane z pandemią COVID-19 nie zniechęciły cudzoziemców do przeprowadzi do Polski. Jak wynika z danych Urzędu ds. cudzoziemców, w I kwartale 2021 roku liczba cudzoziemców posiadających ważne zezwolenia na pobyt w Polsce wzrosła o prawie 5 proc.

Z danych Urzędu do Spraw Cudzoziemców wynika, że najliczniej zwiększyła się grupa obywateli Ukrainy, Białorusi oraz Gruzji. (Fot. Shutterstock)

W I kwartale roku liczba cudzoziemców posiadających ważne zezwolenia na pobyt w Polsce wzrosła o prawie 5 proc.

Na początku kwietnia takie dokumenty posiadało 478,5 tys. osób.

Z danych Urzędu do Spraw Cudzoziemców wynika, że najliczniej zwiększyła się grupa obywateli Ukrainy, Białorusi oraz Gruzji.

Cudzoziemcy chcący osiedlić się i zalegalizować swój pobyt w Polsce składają w urzędach wojewódzkich wnioski o zezwolenia na pobyt. Osoby spełniające warunki wydania zezwolenia otrzymują dokumenty potwierdzające ich prawo pobytu w kraju.

Z 478,5 tys. cudzoziemców, którzy 1 kwietnia 2021 r. posiadali ważne dokumenty pobytowe, największe grupy stanowili obywatele: Ukrainy - 261 tys. osób, Białorusi – 30,5 tys., Niemiec – 20,2 tys., Rosji - 12,9 tys., Wietnamu - 10,8 tys., Indii - 10,3 tys., Włoch - 8,5 tys., Gruzji - 8,4 tys., Chin – 6,9 tys. oraz Wielkiej Brytanii - 6,5 tys.

W I kwartale roku liczba obcokrajowców posiadających ważne zezwolenia na pobyt zwiększyła się o 21 tys. osób. Największy wzrost wśród cudzoziemców osiedlających się w Polsce dotyczył obywateli: Ukrainy – o 16,8 tys. osób, Białorusi – o 1,8 tys. osób oraz Gruzji – o 0,5 tys. osób.

Większość cudzoziemców posiada zezwolenia na pobyt czasowy (maksymalnie do 3 lat). W I kwartale liczba osób z tego typu dokumentami wzrosła o 18,6 tys. do 291 tys. Grupa obcokrajowców uprawnionych do pobytu stałego zwiększyła się natomiast z 81,6 tys. do 83,7 tys. osób.

Najwięcej cudzoziemców decyduje się osiedlić w w województwach z dużymi ośrodkami miejskimi, oferującymi największe możliwości podejmowania pracy. Najbardziej popularnymi regionami są województwa: mazowieckie – 124,1 tys. osób, małopolskie – 57,7 tys., wielkopolskie – 43,5 tys. oraz dolnośląskie – 39 tys.

Urząd do Spraw Cudzoziemców przypomina, że dane te nie uwzględniają osób przebywających w Polsce tymczasowo w ramach ruchu bezwizowego lub na podstawie wiz. Nie obejmują również zezwoleń na pobyt czasowy, których okres ważności został tymczasowo wydłużony ze względu na wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii. Polska drugim domem Mówić o cudzoziemcach, warto przytoczyć wyniki badania przeprowadzonego przez EWL oraz Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego. Okazuje się, że w Polsce na dłużej chce zamieszkać 57,3 proc. obywateli Ukrainy, czyli najwięcej od trzech lat (o 2,3 pkt. proc. więcej niż w 2019 roku oraz o 8,9 pkt. proc. więcej niż w 2018 roku). Udział ukraińskich pracowników, którzy chcieliby osiedlić się w Polsce na stałe, wzrasta nieprzerwanie od 2018 roku. W 2018 roku chętnych do pozostania było 22,1 proc., w 2019 – 32,7 proc., a w 2020 – 33,2 proc. Ponadto, w porównaniu z zeszłorocznym badaniem, w 2020 roku wzrosła liczba Ukraińców, którzy chcieliby zamieszkać w Polsce na okres kilku lat - 24,1 proc. wobec 22,3 proc. w 2019 roku. O niemal połowę zmalała natomiast liczba pracowników z Ukrainy, którzy nie chcieliby przeprowadzić się do Polski – z 29,8 proc. do 15,7 proc. - Z naszych badań przeprowadzonych w trakcie pandemii, wynika, że pracownicy zagraniczni bardzo dobrze oceniają zarówno zachowanie polskich pracodawców, jak i kroki administracji państwowej. Ponadto podczas pandemii polska gospodarka ucierpiała stosunkowo najmniej wśród krajów Unii Europejskiej i zdecydowanie mniej niż gospodarka ukraińska. Tak więc nie dziwi nas wzrost zaufania wśród pracowników z Ukrainy do naszego kraju i naszych pracodawców oraz większa chęć pozostania w Polsce - komentuje Andrzej Korkus, prezes EWL.

