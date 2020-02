Cudzoziemcy po prawo pobytu czekają średnio 400 dni

Dolnośląski Urząd Wojewódzki przewlekle prowadzi postępowania dotyczące wydawania dla cudzoziemców zezwoleń na pobyt - wynika m.in. z raportu NIK.

Choć urząd deklaruje, że wprowadził narzędzia naprawcze, od 2019 r. zwiększył się średni czas oczekiwania na załatwienie sprawy.

W rekordowych przypadkach bezczynność urzędu trwała 32 miesiące.

Na początku stycznia 2019 r. Najwyższa Izba Kontroli opublikowała raport, z którego wynikało, że postępowania dotyczące cudzoziemców w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim trwają zbyt długo.

Z wyników kontroli wynika m.in., że w 19 proc. spraw doszło do bezczynności urzędu trwającego od 2 do 32 miesięcy. Ponadto, w przypadku 39 proc. przypadków, wyznaczony termin załatwienia sprawy był dłuższy niż wynikałoby to z przepisów. Niemal co trzeci cudzoziemiec nie otrzymał informacji o niezałatwieniu sprawy w terminie przyczynach zwłoki ani nie doczekał się wyznaczenia nowego terminu załatwienia sprawy.

Czytaj także: Miażdżący raport o urzędowej obsłudze cudzoziemców

Część cudzoziemców postanowiła złożyć skargę do biura Rzecznika Praw Obywatelskich (już po raporcie NIK). W jednej ze spraw ważność poprzedniej karty pobytu minęła 5 czerwca 2019 r. Zainteresowana w kwietniu 2019 roku złożyła wniosek o pobyt jako rezydent długoterminowy. Po kilku miesiącach otrzymała decyzję odmowną, wtedy złożyła wniosek o pobyt czasowy. Wskazano jej, że decyzja w jej sprawie zostanie wydana do dnia 20 października 2020 r.

Inna sprawa dotyczyła osoby, która złożyła wniosek w 2017 r. Po blisko dwóch latach czekania udała się do urzędu wojewódzkiego z pytaniem o sprawę. Uzyskała informację, że zezwolenie na jej pobyt przez rok wydano już w 2017 r. Decyzja ta nie została jednak wnioskodawczyni doręczona. Stało się to w 2019 r., a zatem już po czasie, na jaki została wydana. W rezultacie, w chwili doręczenia decyzji skarżąca dowiedziała się, że od roku przebywa w Polsce nielegalnie.

RPO podkreślił, że przewlekłość postępowania ws. legalizacji pobytu cudzoziemca stwarza wiele problemów, uniemożliwia zwykłe funkcjonowanie na terytorium Polski oraz planowanie życia osobistego i zawodowego.

CZYTAJ DALEJ »

W odpowiedzi na pismo RPO, urząd wojewódzki poinformował, że już po kontroli NIK usprawniono czynności związane z umieszczeniem w dokumencie podróży stempla. Dzięki temu, cudzoziemcy składający wnioski pobytowe osobiście, mogą taki stempel uzyskać już w dniu wizyty w urzędzie, o ile już są w trakcie legalnego pobytu w Polsce. Ponadto, urząd wojewódzki na początku 2019 r. uruchomił portal informacyjny, w którym prowadzony jest rejestr wniosków cudzoziemców, do których zainteresowani mają dostęp w celu sprawdzenia statusu sprawy. Urząd wojewódzki przyznał jednak, że ma problemy kadrowe, a liczba wniosków stale rośnie. W 2018 r. wpłynęło 20 080 wniosków pobytowych (dot. udzielenia zezwoleń na pobyt czasowy, pobyt stały oraz pobyt rezydenta długoterminowego UE). W roku 2019 było to 26 858 wniosków. Wydłużył się jednocześnie średni czas oczekiwania na załatwienie sprawy: z 328 dni w 2018 r. do 397 w 2019 r. Z informacji przekazanych przez urząd wynika jednak, że mimo zwiększenia średniego czasu oczekiwania na załatwienie sprawy, w omawianych latach zwiększyła się liczba wydanych rozstrzygnięć: z 10 363 do 12 268. Na konieczność usprawnienia procedur wydawania zezwoleń na pobyt dla cudzoziemców, już od 2019 r. apelują m.in. pracodawcy. Jak wynika m.in. z opinii przedstawicieli Konfederacji Lewiatan, Polska "przegrywa" walkę o cudzoziemców ze wschodu z takimi krajami, jak choćby Czechy czy Niemcy. Utrudnia to przede wszystkim planowanie decyzji o inwestycjach, które mogą zwiększyć liczbę miejsc pracy.