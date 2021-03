Cudzoziemcy ofiarami oszustów. Na co powinni uważać?

Oszuści za cel obrali sobie cudzoziemców chcących pracować lub uczyć się w naszym kraju - informuje centrum analityczne Gremi Personal, firmy specjalizującej się z poszukiwaniu pracowników z Ukrainy.

Z danych Gremi Personal wynika, że najwięcej oszustw dotyczy obywateli Ukrainy, Białorusi, Gruzji, Kazachstanu, Uzbekistanu i Turkmenistanu (Fot. Shutterstock)

Centrum analityczne Gremi Personal odnotowało w ostatnich miesiącach wzrost liczby nielegalnie wydawanych zaproszeń do podjęcia pracy w Polsce.

Firma wszystkie te zdarzenia na bieżąco rejestruje i informuje o nich polskie i ukraińskie organy ścigania.

Najwięcej oszustw dotyczy obywateli Ukrainy, Białorusi, Gruzji, Kazachstanu, Uzbekistanu i Turkmenistanu.

Oszuści fałszują dokumenty dotyczące podjęcia pracy w Polsce dużych i znanych agencji zatrudnienia międzynarodowego, dotyczy to również zaproszeń ukraińskich uczniów do szkół zawodowych. W warunkach pandemii dokumenty te uprawniają m.in. do przekroczenia granicy Polski.

Co powinni zrobić cudzoziemcy, by nie paść ich ofiarą? Eksperci z Gremi Personal zalecają dokładne sprawdzenie dokumentów pracowniczych.

Po pierwsze, należy sprawdzić NIP i REGON firmy wskazanej w dokumentach na stronie internetowej Krajowego Rejestru Sądowego (KRS). NIP to 10-cyfrowy polski numer identyfikacji podatkowej nadawany osobom fizycznym i prawnym, natomiast REGON to 9-cyfrowy numer statystyczny dla osób prawnych prowadzących działalność gospodarczą w Polsce. Informacje te można również zasięgnąć u źródła telefonicznie lub mejlowo z firmą wskazaną w zaproszeniu do pracy.

Po drugie, należy zwrócić uwagę, czy w zaproszeniu z Urzędu Pracy jest podpis elektroniczny i jak on wygląda. Często oszuści nie przekazują urzędowego zaproszenia, ale oświadczenie woli o jego otrzymaniu. W takim przypadku należy zwrócić uwagę na punkt 7 w zaproszeniu. Zawsze będzie wskazany tam numer oraz okres ważności. Służba graniczna sprawdza ważność zaproszenia dokładnie według numeru z punktu 7.

Po trzecie, należy sprawdzić, czy firma, która wystawia wniosek o zatrudnienie, na pewno istnieje i czy jej pisownia jest poprawna, gdyż oszuści często stosują różne odmiany nazw znanych agencji pośrednictwa pracy, aby celowo wprowadzić w błąd zainteresowanych.

Po czwarte, jeśli nadal istnieją jakiekolwiek wątpliwości, to warto skontaktować się bezpośrednio oficjalnymi przedstawicielami firmy, poprzez którą rozpocznie się pracę. Następnie powinien sprawdzić krok po kroku z upoważnionym pracownikiem firmy, czy zaproszenie do pracy jest sporządzone prawidłowo. Z danych Urzędu do spraw Cudzoziemców wynika, że liczba Ukraińców posiadających ważne zezwolenia na pobyt przekroczyła 250 tys. Obywatele Ukrainy przebywają w Polsce głównie krótkoterminowo w ramach ruchu bezwizowego lub na podstawie wiz. Coraz więcej z nich chce jednak pozostać w kraju na dłużej. Świadczy o tym rosnąca liczba wniosków o wydanie zezwolenia na pobyt oraz grupa osób już posiadających takie dokumenty. Około 80 proc. obywateli Ukrainy posiada zezwolenia na pobyt czasowy, które mogą obowiązywać przez maksymalnie 3 lata. W zdecydowanej większości są one wydawane w związku z podejmowaniem pracy – ok. 73 proc. spraw. Kolejnymi najczęstszymi celami pobytu w Polsce są kwestie rodzinne – ok. 12 proc. oraz edukacja – ok. 5 proc.

