Coraz więcej powrotów Polaków z emigracji

Raport Przeprowadzki 2019 oparty jest na ponad 28 tys. zleceń przeprowadzkowych opublikowanych w serwisie Clicktrans.pl w latach 2011-2019. Tegoroczna edycja raportu pokazuje, że Wielka Brytania, Niemcy i Holandia są w czołówce krajów, do których najczęściej się przeprowadzamy bądź z nich wyprowadzamy.

Co więcej, wśród zleceń między Polską a Wielką Brytanią wyraźnie widać przewagę powrotów do kraju nad wyprowadzkami za granicę. W 2015 roku powroty do kraju stanowiły 55 proc. przeprowadzek między Polską a UK, a w 2019 wyprowadzki do kraju stanowiły już prawie 90 proc. zleceń przeprowadzkowych na trasie między Polską a UK.

– Od 2015 r. rośnie przewaga powrotów do kraju z Wielkiej Brytanii nad przeprowadzkami w tym kierunku. Obecny rok pokaże, czy Brexit, który po długim czasie negocjacji stał się faktem, w jeszcze większym stopniu zmusi Polaków do powrotu z emigracji – mówi Michał Brzeziński, CEO Clicktrans.

Odwrotną sytuację widać na trasach między Polską a Hiszpanią. W 2019 roku wyprowadzki z Polski do Hiszpanii stanowiły 57,5 proc. zleceń przeprowadzkowych między tymi krajami. Oznacza to, że więcej osób wyprowadziło się do Hiszpanii niż wróciło z niej do kraju.

Gdańsk z potencjałem

Najwięcej przeprowadzek na terenie Polski było organizowanych do województwa mazowieckiego (27,1 proc.). Na drugim miejscu uplasowało się pomorskie (12,8 proc.). Za to łączny udział Warszawy w przeprowadzkach i wyprowadzkach na terenie kraju wyniósł niemal 42 proc.

Mimo iż duże miasta mają największy udział w przeprowadzkach krajowych, to większość z nich, w tym Warszawa, mają ujemny bilans przeprowadzek, co oznacza, że więcej osób wyprowadziło się z tych miast niż się do nich przeniosło. Wśród miast najpopularniejszych pod kątem liczby zlecanych przeprowadzek drugi rok z rzędu tylko Gdańsk może pochwalić się dodatnim bilansem przeprowadzek.