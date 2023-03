Coraz więcej polskich firm chce płacić Ukraińcom więcej niż Polakom

Pracownicy z Ukrainy są już w co drugiej firmie w Polsce. Coraz częściej zajmują specjalistyczne stanowiska. Pracodawcy zapytani o to, za co najbardziej cenią kadrę ze Wschodu, wskazują na szybką adaptację (44 proc.), pracowitość (39 proc.) oraz szybką naukę języka (32 proc.).

Co więcej, 30 proc. firm przyznaje, że planuje zatrudniać Ukraińców w ciągu najbliższych 12 miesięcy – to niemal tyle samo, co w poprzedniej edycji badania (29 proc. - listopad 2022).

Z raportu wynika, że zatrudnienie Ukraińców w firmach w Polsce rośnie. Aktualnie niemal co drugi przedsiębiorca deklaruje, że zatrudnia kadrę ze Wschodu – to wzrost o 7 pkt. proc. w porównaniu do poprzedniej edycji badania i o 15 pkt. proc. w porównaniu rok do roku.

Grafika: Barometru Polskiego Rynku Pracy – Personnel Service

Najwięcej pracowników z Ukrainy znajdziemy w firmach zatrudniających ponad 250 osób – już 58 proc. z nich ma w załodze kadrę ze Wschodu, w porównaniu do 54 proc. średnich firm i 34 proc. małych. Autorzy raportu wskazują, że wzrost zatrudnienia Ukraińców jest spójny z rosnącymi statystykami dotyczącymi liczby ubezpieczonych cudzoziemców w ZUS. Z danych podsumowujących grudzień 2022 roku wynika, że 1 mln 63 tys. cudzoziemców odprowadza składki z legalnej pracy w Polsce, z czego ok. 738 tys. stanowią pracownicy z Ukrainy.

Rośnie liczba Ukraińców pracujących na specjalistycznych stanowiskach

Pracownicy z Ukrainy nadal najczęściej pracują na stanowiskach niższego szczebla – wskazało tak 56 proc. firm. To stała tendencja utrzymująca się od początku prowadzenia badania. Jednak z badania na badanie rośnie odsetek Ukraińców na średnim szczeblu – już 32 proc. pracowników z Ukrainy pracuje jako wykwalifikowana kadra średniego szczebla. To wzrost o 4 pkt proc. w porównaniu do poprzedniej edycji badania. Wzrosło też zatrudnienie Ukraińców na wyższym szczeblu – 9 proc., czyli o 1 pkt proc. więcej niż w poprzedniej edycji badania.

- To, że największa grupa pracowników z Ukrainy zatrudniona jest na stanowiskach niższego szczebla, wynika m.in. z niepewności i tych osób, i ich pracodawców co do tego, jak długo zostaną oni w Polsce. Nie zrobimy kierownikiem czy menedżerem zmiany osoby, która za miesiąc czy za dwa będzie musiała zmienić swoje plany zawodowe i życiowe. Wojna w Ukrainie okazała się dla nas pewnego rodzaju pułapką, bo niestety ona może trwać, więc ci ludzie nie są pewni, co będzie. A efektem tej niepewności jest to, że nie awansują w firmach na stanowiska, które mogłyby odpowiadać ich potencjałowi - uważa główny ekonomista Pracodawców RP Kamil Sobolewski.

Grafika: Barometru Polskiego Rynku Pracy – Personnel Service

Autorzy badania zapytali również o to, jak firmy oceniają współpracę z Ukraińcami. Niemal co drugi (46 proc.) pracodawca ma pozytywny stosunek do nich. Najlepiej oceniają ich duże firmy, w których 55 proc. pracodawców wskazało, że ma zdecydowanie pozytywne lub pozytywne nastawienie w porównaniu do 44 proc. średnich i 41 proc. małych. Neutralne nastawienie ma 35 proc. firm, a negatywne zgłasza 11 proc. przedsiębiorców.

Pracodawcy zapytani zostali również o to, za co najbardziej cenią kadrę ze Wschodu. Najczęściej wskazują na szybką adaptację (44 proc.), pracowitość (39 proc.) oraz szybką naukę języka (32 proc.). Co czwarty przedsiębiorca wskazuje, że ceni pracowników z Ukrainy za lojalność, doświadczenie i skromność. Nieco mniej, bo 18 proc. docenia wiedzę Ukraińców, a 15 proc. wymieniło tworzenie pozytywnej atmosfery. 5 proc. pracodawców przyznało, że nie ma nic, za co cenią pracowników z Ukrainy.

- W porównaniu do poprzedniej edycji badania zmieniło się miejsce na podium, bo wtedy pracowitość była na pierwszym miejscu. Nadal jednak w pierwszej trójce utrzymują się te same czynniki jako kluczowe dla pracodawców.

Co trzeci pracodawca jest skłonny płacić więcej Ukraińcom niż Polakom

W raporcie przeanalizowano również, jak kształtuje się kwestia wynagrodzeń oferowanych pracownikom ze Wschodu.

Obecnie nieco więcej niż co piąty pracownik z Ukrainy (21 proc.) zarabia w przedziale 22,8-24,9 zł za godzinę brutto. Niemal co trzeci (30 proc.) otrzymuje od 25 zł do 29,9 zł. 15 proc. pracodawców oferuje stawkę od 30 do 34,9 zł, a 5 proc. osób może liczyć na stawkę wynoszącą od 35 zł do 39,9 zł brutto za godzinę. 8 proc. Ukraińców znalazło się w najwyższym przedziale płacowym, za godzinę pracy otrzymują ponad 40 zł. Wzrósł odsetek pracodawców, którzy przyznają się do oferowania kadrze ze Wschodu stawki poniżej minimalnego wynagrodzenia – 5 proc. w porównaniu do 1 proc. w poprzedniej edycji badania.

- Widzimy, że większość Ukraińców w Polsce zarabia około 20 procent powyżej płacy minimalnej, czyli przekładając to na pensję miesięczna brutto, jest to około 4,5 tys. zł. Tyle wynosi taka typowa pensja osoby z Ukrainy w naszym kraju - wylicza Kamil Sobolewski.

Grafika: Barometru Polskiego Rynku Pracy – Personnel Service

Z najnowszej odsłony Barometru wynika, że mocno wzrósł odsetek pracodawców, którzy byliby skłonni płacić obywatelowi Ukrainy więcej „na rękę” niż Polakowi na tym samym stanowisku. Taką możliwość zakłada obecnie 31 proc. firm, o 12 pkt. proc. więcej niż w poprzedniej edycji badania oraz o 15 pkt. proc. więcej w porównaniu rok do roku.

Poza wynagrodzeniem pracownicy z Ukrainy otrzymują również benefity. Najczęściej pracodawcy decydują się na zapewnienie pomocy w załatwieniu formalności (41 proc.), świadczeń socjalnych, w tym m.in. opieki zdrowotnej (37 proc.). Na trzecim miejscu pojawiły się darmowe testy na COVID-19 (26 proc.), mimo że choruje mniej osób niż w szczycie pandemii. Co czwarty pracodawca zatrudniający Ukraińców oferuje benefity obniżające koszty życia, czyli wyżywienie, internet oraz transport do miejsca pracy. Na

zakwaterowanie może liczyć 23 proc. Ukraińców. Brak jakichkolwiek benefitów dla kadry ze Wschodu deklaruje 13 proc. firm.

