Coraz więcej Polaków będzie miało szefów Ukraińców

Coraz częściej cudzoziemcy rozgaszczają się na stanowiskach wyższego szczebla, które wymagają odpowiedniej wiedzy i wykształcenia. Chodzi o dyrektorów, informatyków i nauczycieli. Jest to oczywiście konsekwencja tego, że z masową imigracją zarobkową z Ukrainy mamy do czynienia już od kilku dobrych lat. Teraz przyszedł ten moment, że zaczynamy doceniać tych pracowników i oferować im coraz lepsze stanowiska, zwłaszcza, że zdołali nam już udowodnić swoją wartość - zauważa Krzysztof Inglot, prezes Personnel Service.

Najwięcej zezwoleń uzyskali analitycy systemów komputerowych i programiści z zagranicy (Fot. Shutterstock)

Rosnące zapotrzebowanie na kadrę wyższego szczebla wśród cudzoziemców widać też w „Barometrze Polskiego Rynku Pracy” Personnel Service.

Już 12 proc. firm przyznaje, że zatrudnia Ukraińców na wyższych stanowiskach, podczas gdy dwa lata temu było to tylko 4 proc.

Zdaniem ekspertów rynku pracy szukanie specjalistów wśród cudzoziemców to konieczność dla polskich pracodawców, którzy zmagają się z deficytem kadrowym.

Według najnowszych danych Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w Polsce zezwolenia na pracę dla cudzoziemców w pierwszej połowie 2021 roku otrzymało 232 tys. osób. Wśród nich jest prawie trzy razy więcej mężczyzn (172 tys.) niż kobiet (60,5 tys.). Dominują osoby młode, w wieku 25-34 lata, które w pierwszym półroczu otrzymały ponad 77 tys. zezwoleń na pracę. Drugą najliczniejszą grupą są osoby w wieku 35-44 lata (67,8 tys.).

- Do pracy w Polsce przyjechało też prawie 36 tys. osób poniżej 25 lat. To dla naszego kraju okazja, by przyciągnąć tych młodych ludzi, dać im pierwsze doświadczenia zawodowe i zachęcić do przeprowadzki do Polski na stałe. To właśnie na tej grupie powinno nam najbardziej zależeć, choć przyjeżdżają do nas również starsi pracownicy. W pierwszym półroczu tego roku wydano ponad 41 tys. zezwoleń dla osób w wieku 45-54 lata, które przywożą ze sobą do Polski bagaż cennych doświadczeń zawodowych – zauważa Krzysztof Inglot, prezes Personnel Service.

Cudzoziemcy na wyższych stanowiskach

Z „Barometru Polskiego Rynku Pracy” Personnel Service wynika, że pracownicy z Ukrainy najczęściej są zatrudniani na stanowiskach niższego szczebla - wskazuje tak 70 proc. firm. To stała tendencja utrzymująca się od początku prowadzenia badania, która jest bezpośrednią konsekwencją ograniczeń uproszczonej procedury zatrudniania. Możliwość legalnej pracy tylko przez pół roku powoduje, że wielu firmom nie opłaca się inwestować w szkolenia kadry ze Wschodu na stanowiska wyższego szczebla.

Systematycznie od kilku lat zwiększa się jednak odsetek firm zatrudniających Ukraińców jako wykwalifikowaną kadrę wyższego szczebla - 12 proc. w I półroczu 2021 vs. 9 proc. w I półroczu 2020 vs. 4 proc. w II półroczu 2019. Co więcej, z analizy danych Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej wynika, że liczba zezwoleń na pracę cudzoziemców w zawodach wyższego szczebla wzrosła we wszystkich analizowanych sektorach. O prawie 2 tys. wzrosła liczba zatrudnionych specjalistów (z 4,5 tys. do 6,4 tys.). Najwięcej zezwoleń uzyskali analitycy systemów komputerowych i programiści (622), programiści aplikacji (561), specjaliści do spraw zarządzania zasobami ludzkimi (506), a także projektanci i administratorzy baz danych (474) oraz specjaliści do spraw rozwoju systemów informatycznych (471). 1610 osób zasiliło grono przedstawicieli władz publicznych, wyższych urzędników i kierowników, w tym 715 zostało dyrektorami generalnymi i zarządzającymi. - Przyzwyczailiśmy się do tego, że cudzoziemcy, głównie pracownicy z Ukrainy, wypełniają luki kadrowe w takich sektorach jak przemysł, produkcja czy budownictwo. Coraz częściej cudzoziemcy rozgaszczają się również na stanowiskach wyższego szczebla, które wymagają odpowiedniej wiedzy i wykształcenia. Chodzi o dyrektorów, informatyków i nauczycieli. Jest to oczywiście konsekwencja tego, że z masową imigracją zarobkową z Ukrainy mamy do czynienia już od kilku dobrych lat. Teraz przyszedł ten moment, że zaczynamy doceniać tych pracowników i oferować im coraz lepsze stanowiska, zwłaszcza, że zdołali nam już udowodnić swoją wartość - zauważa Krzysztof Inglot. W pierwszym półroczu 2021 r. liczba zezwoleń na pracę dla informatyków z zagranicy wzrosła do 2347, pojawiło się również więcej nauczycieli - w pierwszym półroczu 2020 roku uzyskano 287 zezwoleń na pracę w tym zawodzie, natomiast w tym roku grono zatrudnionych zasiliło prawie 400 nauczycieli i lektorów języków obcych. O prawie 1,5 tys. wzrosła liczba zezwoleń dla techników i średniego personelu, m.in. kontrolerów procesów przemysłowych (2173). Mniej personelu medycznego Według danych Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, w sektorze opieki zdrowotnej i pomocy społecznej wydano 1795 zezwoleń, w tym dla 17 lekarzy i 4 pielęgniarek. W analogicznym okresie zeszłego roku takie dokumenty wydano 28 lekarzom i 9 pielęgniarkom. - W kryzysowym roku 2020, kiedy każda para rąk w ochronie zdrowia była na wagę złota, wydano więcej zezwoleń dla lekarzy i pielęgniarek, niż w ostatnim czasie. Tak mała liczba wydawanych dokumentów wynika m.in. z długiego procesu nostryfikacji, czyli uznawania zagranicznych dyplomów w Polsce. Nowy plan polityki migracyjnej ma szansę rozwiązać ten problem, bo bezpośrednio go adresuje. To dla nas teraz kluczowe, bo niedobory w ochronie zdrowia się zwiększyły, a z punktu widzenia polskiego pacjenta, lekarz z Ukrainy, który mówi w zbliżonym języku do naszego jest świetnym rozwiązaniem – dodaje Krzysztof Inglot. Według danych Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, w sektorze opieki zdrowotnej i pomocy społecznej wydano 1795 zezwoleń, w tym dla 17 lekarzy i 4 pielęgniarek (Fot. Shutterstock) Konkurencja nasila się Choć Ukraińcy chętnie przyjeżdżają do Polski, to jednak konkurencja depcze nam po piętach. Już połowa Ukraińców przyznaje, że rozgląda się za pracą w Niemczech. Obecnie minimalne wynagrodzenie w Polsce wynosi 2800 zł brutto. Na Ukrainie ta stawka wynosi 6 tys. hrywien ukraińskich, czyli około 883 zł miesięcznie. To aż trzy razy mniej. Natomiast w Niemczech od pierwszego lipca tego roku zarobki minimalne to 1536 euro brutto, czyli w przeliczeniu aż 7041 zł. - Z perspektywy Ukraińca to prawie osiem razy więcej niż zarobki w ojczyźnie, dlatego motywacje połowy imigrantów nie powinny dziwić. Natomiast Niemcy nie są tak otwarte na pracowników z Ukrainy jak Polska. Obecnie za Odrą warunkiem podjęcia pracy jest posiadanie konkretnego fachu, kierunkowego wykształcenia, a także znajomość języka niemieckiego na poziomie B2. W Polsce procedura zatrudnienia pracownika z Ukrainy jest prostsza, choć ograniczeniem jest krótki czas pracy w ramach procedury oświadczeniowej, bo to zaledwie pół roku - dodaje Krzysztof Inglot. Z kolei Michał Wierzchowski, dyrektor sprzedaży w agencji rekrutacyjnej EWL, o wyborze przez Ukraińców Niemiec jako kraju docelowego mówi tak: - Polska wraz z Niemcami przodują na liście „wymarzonych kierunków” pracowników ze Wschodu. Pod koniec 2019 roku rzeczywiście było realne ryzyko, że Niemcy poprzez otwarcie się na pracowników spoza Unii Europejskiej (głównie ze Wschodu), zaczną grać pierwsze skrzypce. Jednak okazało się, że przyjęta przez rząd niemiecki ustawa wprowadziła bardzo wiele obostrzeń i warunków, które musiały spełniać osoby zainteresowane pracą u naszych zachodnich sąsiadów. Niewiele osób je spełniało. Później przyszedł COVID-19, który jak wiemy, całkowicie zmienił potrzeby niemieckiej gospodarki. Jego zdaniem ryzyko, że Polska zostanie pozbawiona w krótkim terminie siły roboczej ze Wschodu jest dziś raczej niewielkie. - Niemcy dalej, niemal na równi z Polską, są krajem pierwszego wyboru dla cudzoziemców ze Wschodu. Różnica jest taka, że w Polsce mamy relatywnie proste procedury legalizujące pobyt i pracę obcokrajowców z Europy Wschodniej. W Niemczech nadal nie - podsumowuje Michał Wierzchowski.

