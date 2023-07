Coraz więcej osób dorabia. Dwa razy więcej Polaków szuka pracy dorywczej

Baza Polaków gotowych zgłosić się do realizacji zleceń dla firm urosła na koniec I półrocza do 120 tys. To o 121 proc. więcej osób niż rok wcześniej.

Porównując II kwartał tego i zeszłego roku liczba chętnych do podjęcia dodatkowego zajęcia wzrosła o 88 proc.

Trzy kluczowe branże, które regularnie potrzebują natychmiastowych pracowników to retail, produkcja i logistyka.

W II kwartale 2023 r. liczba ofert w Tikrow, aplikacji zatrudniającej na dniówki, wzrosła o 34 proc. rok do roku. Rekordowy okazał się czerwiec, kiedy propozycji od firm było niemal o połowę więcej niż rok temu.

Dwa razy więcej Polaków szuka pracy dorywczej

Praca dorywcza zyskuje na znaczeniu, jeżeli pod uwagę weźmiemy liczbę chętnych do jej podjęcia. Baza Polaków gotowych zgłosić się do realizacji zleceń dla firm urosła na koniec I półrocza do 120 tys. To o 121 proc. więcej osób niż rok wcześniej. Porównując II kwartał tego i zeszłego roku liczba chętnych do podjęcia dodatkowego zajęcia wzrosła o 88 proc.

- Obserwujemy systematyczny wzrost zainteresowania pracą dorywczą w Polsce. Za tym, że elastyczne zatrudnienie na dniówki rozwija się, stoją konkretne liczby. Po stronie pracodawców są to coraz liczniejsze oferty dniówek, a po stronie pracowników coraz większa grupa osób, które aktywnie korzystają z naszej aplikacji. Baza użytkowników Tikrow to już 120 tys. chętnych, by dorobić tu i teraz oraz zyskać szybką wypłatę w 24 godziny od realizacji zlecenia. To ponad dwa razy więcej osób niż jeszcze rok temu – podkreśla Krzysztof Trębski, członek zarządu Tikrow.