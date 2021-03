Coraz mniej Azjatów na polskim rynku pracy, a przed pandemią zaczynali zalewać rynek

Spada liczba Azjatów na polskim rynku pracy. W 2020 roku wydano ponad 64 tys. zezwoleń na pracę dla obywateli krajów azjatyckich. To o 7 proc. mniej w porównaniu rok do roku.

Autor:KDS

Liczba pracowników z krajów azjatyckich w ubiegłym roku spadła (Fot. Pixabay)

Z danych Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii wynika, że w ubiegłym roku zezwolenie na pracę w Polsce otrzymało ponad 64 tys. osób z 40 krajów azjatyckich.

Dla porównania w tym samym czasie taką zgodę otrzymało ponad 295 tys. Ukraińców.

Eksperci Personnel Service wskazują, że mimo wszystko pandemia i załamanie gospodarcze w znacznie mniejszym stopniu ostudziły zapał Azjatów do pracy w Polsce w porównaniu do Ukraińców.

Najwięcej zezwoleń w 2020 roku przyznano (spośród krajów azjatyckich) Gruzinom (8,2 tys.), którzy awansowali na pozycję lidera z trzeciego miejsca. Na drugim miejscu znaleźli się, podobnie jak rok wcześniej, Hindusi (8,2 tys.), którzy otrzymali zaledwie o kilkadziesiąt zezwoleń na pracę mniej od Gruzinów. Ostatnie miejsce na pracowniczym podium zajęli Filipińczycy (7,4 tys.), których odsetek wzrósł najmocniej z całej czołówki zestawienia (o 17 proc. w porównaniu rok do roku). Biorąc pod uwagę wszystkie kraje Azji, bardziej zwiększyła się tylko liczba Indonezyjczyków (o 1,8 tys. do poziomu 3,9 tys.) i obywateli Korei Południowej (o 1,1 tys. do poziomu 3 tys.).

Dla kontrastu największy spadek w stosunku do 2019 roku zanotował ubiegłoroczny lider, czyli Nepal, którego obywatele w zeszłym roku otrzymali 5,7 tys. zezwoleń (o 38 proc., czyli 3,5 tys. mniej niż w 2019 roku, kiedy było ich ponad 9,1 tys.). Duże spadki zaliczyły też takie kraje, jak Bangladesz (o 3,2 tys. mniej do poziomu 3,8 tys.) czy Azerbejdżan (o 1,1 tys. mniej do poziomu 2,1 tys.).

Na liście państw, których obywatele starali się o pozwolenia o pracę w Polsce, w porównaniu z 2019 rokiem zabrakło Laosu i Zjednoczonych Emiratów Arabskich, pojawili się na niej natomiast przedstawiciele Bhutanu i Malediwów.

Polska atrakcyjna dla cudzoziemców

- Na atrakcyjność Polski w oczach Azjatów składają się przede wszystkim takie aspekty, jak konkurencyjne w porównaniu z ich ojczystymi krajami wynagrodzenie czy niskie zagrożenie ubóstwem. Warto bowiem przypomnieć, że według niedawnych danych Eurostatu, to właśnie w Polsce odnotowano jeden z najniższych wskaźników zagrożenia ubóstwem wśród cudzoziemców spoza UE, który wyniósł 15 proc. Mniejszy jest tylko w Czechach, podczas gdy w innych krajach Europy, np. w Szwecji, Grecji, Francji czy Hiszpanii, znacząco przekracza 50 proc. Oczywiście, wynika to z mniejszej liczby uchodźców w naszym kraju, ale dla osób przyjeżdżających zarobkowo na pewno jest to argument przemawiający za naszym krajem - podsumowuje Krzysztof Inglot.

Gdy boom na pracowników z Azji w naszym kraju nabierał rozpędu, Walentyna Oskolok z agencji pracy WORKSOL, która zajmuje się m.in. rekrutacją pracowników z Azji, o plusach naszego państwa mówiła tak: - Polska gospodarka rozwija się w tak szybkim tempie, że napływ pracowników zza wschodniej granicy jest niewystarczający, tym bardziej że wielu z nich nie chce wykonywać każdej pracy lub wyjeżdża dalej na Zachód. Azjaci atrakcyjni dla Polski Eksperci poszukujący na co dzień pracowników wskazują, że zatrudnienie osób z krajów azjatyckich, choć jest droższe i bardziej czasochłonne, niż tych z Europy, ma dużo plusów. Po pierwsze gwarantuje stabilność pracy pracownika u jednego pracodawcy. Bowiem uzyskane zezwolenie na pracę od wojewody upoważnia cudzoziemca do pracy tylko u jednego pracodawcy. Nie może on tak jak pracownik z Ukrainy swobodnie podejmować pracy na oświadczeniu z Urzędu Pracy. Do tego pracownicy z Azji chcą pracować u jednego pracodawcy latami, co bardzo ułatwia zarządzanie kadrami w firmie i daje pracodawcy gwarancję stabilności kadr. Co więcej, pracownik z Azji nie będzie przerywał pracy częściej niż raz do roku, by wyjechać do rodziny, zaznacza też, że w tym gronie można znaleźć wielu wykwalifikowanych specjalistów we wszystkich zawodach. Azjaci a Ukraińcy Krzysztof Inglot zwraca uwagę na jeszcze jedną kwestię. Mimo że spadek liczby Azjatów na polskim rynku pracy jest widoczny, to pandemia i tak zdecydowanie mocniej uderzyła w Ukraińców, czyli główną siłę roboczą z zagranicy. - W 2019 roku liczba Azjatów, którzy otrzymali pozwolenia na pracę w Polsce, zwiększyła się w porównaniu rok do roku o 18 proc., a Ukraińców o 39 proc. Następnie, w naznaczonym pandemią 2020 roku, wartości zmniejszyły się w obu przypadkach, ale różnica w skali jest znacząca. W przypadku Azjatów, liczba pozwoleń zmniejszyła się o 7 proc., czyli niecałe 5 tys. osób. Z kolei liczba Ukraińców ubiegających się o pozwolenie na pracę w Polsce spadła o 11 proc., co przekłada się na ponad 35 tys. nowych pracowników mniej - wylicza Krzysztof Inglot.

