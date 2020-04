Co drugi Ukrainiec chce zostać i pracować w Polsce

51 proc. Ukraińców chce zostać i kontynuować pracę w Polsce. Martwią się jednak, jak przedłużyć legalny pobyt w przypadku, kiedy ich wizy lub pobyt w ramach ruchu bezwizowego wygasły podczas epidemii. Z kolei 11 proc. spośród tych, którzy wyjechali na Ukrainę jest zainteresowanych możliwością powrotu do Polski teraz lub po zakończeniu kwarantanny.

Dane te zostały uzyskane na podstawie analizy rozmów z Ukraińcami dzwoniącymi na specjalną infolinię prowadzoną przez międzynarodową agencję zatrudnienia Gremi Personal w ramach Społecznego Programu Pomocy Ukraińcom „Jesteśmy razem”. Od momentu uruchomienia linii 2 kwietnia odebrano 1257 połączeń.

22 proc. Ukraińców dzwoniących na bezpłatną infolinię programu jest zainteresowanych przekroczeniem granicy ukraińsko-polskiej. Połowa z nich obawia się, czy nie grozi im deportacja, jeśli przekroczyli długość pobytu na podstawie wizy lub w ramach ruchu bezwizowego w Polsce. Druga połowa pyta o możliwości powrotu i znalezienia pracy w Polsce.

Około jedna trzecia osób dzwoniących na infolinię Gremi Personal jest zainteresowana pracą w Polsce. W przeważającej mierze są to Ukraińcy, którzy pracowali w branży usług hotelarskich i restauracyjnych, branży turystycznej lub firmach eksportujących swoje produkty do krajów najbardziej dotkniętych pandemią.

Jak jednak wynika z szacunków Personnel Service, w sytuacji gdy stan epidemiczny potrwa do czerwca, granicy z Polską nie przekroczy nawet 480 tys. obywateli Ukrainy.

- Opierając się na szacunkach związanych z liczbą aktywnych telefonów komórkowych użytkowanych w Polsce i obsługiwanych przez ukraińskich operatorów, można przyjąć, że przebywa u nas ok. 1,2 mln obywateli Ukrainy. Przyjmując, że przeciętny okres pobytu Ukraińców w naszym kraju trwa 6 miesięcy, tyle ile maksymalna długość pozwolenia na pracę, każdego tygodnia do nowej pracy w miejsce tych, którzy wyjeżdżają, przyjeżdżało nawet kilkadziesiąt tysięcy osób. Teraz ta rotacja jest w naturalny sposób wstrzymana - mówi Krzysztof Inglot, prezes Personnel Service.

Według Evgenija Kirichenko konkurencja na polskim rynku pracy obecnie rośnie. Wcześniej Ukraińcy w Polsce zajmowali wiele wolnych stanowisk pracy w sklepach, sieciach handlowych lub sektorze logistycznym. Teraz to Polacy pozbawieni pracy aktywnie znajdują zatrudnienie w tych obszarach.

Wiarygodne informacje dla Ukraińców

Wiele pytań zadawanych przez Ukraińców, dzwoniących na infolinię, związanych jest z możliwością dalszej pracy w Polsce na podstawie ruchu bezwizowego, który kończy się w marcu-kwietniu. Przypomnijmy, że polski rząd podjął decyzję o automatycznym przedłużeniu wiz i zezwoleń na pobyt czasowy i pracę na 30 dni od zakończenia epidemii.

- Złożyliśmy do władz państwowych postulat o automatyczne przedłużenie pozwoleń na pracę i cieszymy się, że został uwzględniony. Oczywiście nie jest to idealne rozwiązanie, żeby przedłużać te pozwolenia tylko na 30 dni po zakończeniu epidemii, ale teraz przynajmniej pracownicy z Ukrainy, którzy tego nie chcą, nie będą musieli w popłochu wyjeżdżać z Polski. Co więcej, osoby zatrudnione m.in. w logistyce, budowlance czy produkcji branży spożywczej, mogą nadal normalnie pracować i wspierać te przedsiębiorstwa, które starają się w tych trudnych warunkach funkcjonować - mówi Krzysztof Inglot.

Jak jednak podkreślają eksperci Gremi Personal, zmiana ta nie dotyczy jednak osób przebywających w Polsce na podstawie paszportów biometrycznych.

- Po tygodniu od uruchomienia programu doszliśmy do wniosku, że ludzie z opóźnieniem otrzymują wiarygodne informacje od władz polskich i ukraińskich i nie wiedzą też, gdzie ich szukać. Szczególnie wyraźnie tę tendencję pokazała sytuacja z zamknięciem granic, która doprowadziła do nielogicznych i panicznych ruchów migracyjnych oraz zagroziła infekcją tysięcy Ukraińców. Teraz wiele osób chce wrócić do Polski, ale nie wie, jak to zrobić - mówi Evgenij Kirichenko, właściciel międzynarodowej agencji zatrudnienia Gremi Personal.