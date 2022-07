Co drugi uchodźca z Ukrainy znalazł pracę. "Firmy znają ich wartość jako pracowników"

Pracodawcy zapytani o to, za co najbardziej cenią kadrę ze Wschodu, wskazali w pierwszej kolejności na pracowitość (Fot. Ahmed Zalabany/Unsplash)

Pracodawcy zapytani o to, za co najbardziej cenią kadrę ze Wschodu, wskazali w pierwszej kolejności na pracowitość (Fot. Ahmed Zalabany/Unsplash)

Od 24 lutego 2022 r. pracę w Polsce znalazło 339 tys. uchodźców - wynika z danych Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Do 19 lipca tego roku 647,8 tys. osób w wieku produkcyjnym, czyli 18-65 lat, zdobyło numer PESEL. To oznacza, że wskaźnik zatrudnienia osiągnął wartość 52 proc. Zatem co drugi uchodźca przebywający w Polsce i mający możliwość podjęcia zatrudnienia, pracuje.

- Pracy w Polsce nie brakuje. Z danych GUS wynika, że na koniec marca 2022 r. liczba wakatów przekroczyła 158 tys. i była niemal o połowę wyższa niż rok wcześniej. Co prawda, pojawiają się pierwsze analizy wskazujące na spadającą liczbę ofert pracy, ale nadal jest ich niemal 300 tys. To oznacza, że tylu pracowników nasz rynek pracy mógłby wchłonąć już teraz. Stąd chcący podjąć u nas zatrudnienie uchodźcy nie mają z tym problemu. Znajdują pracę m.in. w gastronomii, hotelarstwie czy sektorze magazynowym. Pracodawcy chętnie po nich sięgają, bo chcą pomóc naszym sąsiadom, ale też Ukraińcy pracują u nas już wiele lat, że firmy doskonale znają ich wartość jako pracowników - mówi Krzysztof Inglot, ekspert ds. rynku pracy, założyciel Personnel Service.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Z “Barometru Polskiego Rynku Pracy” Personnel Service wynika, że co trzeci pracodawca zapytany o stosunek do pracowników z Ukrainy, jest nastawiony pozytywnie. Im większa firma tym lepsze zdanie o kadrze ze Wschodu. Aż 17 proc. respondentów z największych organizacji wskazało, że ma zdecydowanie pozytywne nastawienie do Ukraińców, w średnich firmach wynik był na poziomie 9 proc., a w małych 8 proc.

Czytaj też: Wracają przepisy utrudniające rekrutację Ukraińców. "Cofamy się"

Jeżeli skorelujemy te dane z deklaracjami dotyczącymi zatrudnienia pracowników ze Wschodu przed wojną okaże się, że im większe doświadczenie w pracy z Ukraińcami, tym lepsze nastawienie. Przed wojną co trzecia firma deklarowała, że ma w swojej załodze kadrę ze Wschodu. Najwięcej pracowników z Ukrainy zatrudniały duże przedsiębiorstwa (47 proc.). W przypadku średnich była to co trzecia organizacja, a w małych 22 proc.

37 proc. firm wskazuje, że ma neutralne nastawienie do pracowników z Ukrainy, a zaledwie 12 proc. przyznaje się do negatywnego stosunku.

Pracowitość w cenie

Pracodawcy zapytani o to, za co najbardziej cenią kadrę ze Wschodu, wskazali w pierwszej kolejności na pracowitość (54 proc.), szybką adaptację (39 proc.) oraz sprawną naukę języka (32 proc.). Ten ostatni punkt jest kluczowy z punktu widzenia wdrażania uchodźców do pracy, gdyż większość z nich, ze względu na charakter ich migracji, nie mówi w języku polskim. Pracodawcy wiedzą jednak, że szybko można sobie z tym problemem poradzić.

Co piąty pracodawca wskazuje, że ceni pracowników z Ukrainy za skromność, a 18 proc. za ich doświadczenie. Lojalność kadry ze Wschodu docenia 15 proc. firm, 14 proc. wiedzę, a 12 proc. tworzenie pozytywnej atmosfery. Tylko 7 proc. pracodawców wskazało, że nie ma nic, za co cenią pracowników z Ukrainy.

- Sentyment do zatrudnienia Ukraińców to konsekwencja wielu lat ciężkiej pracy, którą kadra ze Wschodu udowadniała, że potrafi dobrze pracować w Polsce. Dlatego teraz nie dziwi to, że chętni uchodźcy tak łatwo znajdują u nas pracę. Pamiętam jak na samym początku wybuchu wojny apelowaliśmy o oferowanie miejsc pracy kobietom i odzew był niesamowity. Teraz widać to w statystykach i wysokim wskaźniku zatrudnienia. Natomiast w firmach, z którymi pracujemy proporcje zatrudnienia kobiet i mężczyzn wyglądają teraz tak, że na 6 kobiet pracuje 4 mężczyzn, a wcześniej ok. 55 proc. stanowili mężczyźni a 45 proc. kobiety - podsumowuje Krzysztof Inglot.

Ukraińcy na emigracji

Warto przypomnieć także wyniki badania przeprowadzonego przez platformę migracyjną EWL wraz ze Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego, które wspólnie przeanalizowały sytuację osób migrujących z objętej wojną Ukrainy do Polski, Czech i Rumunii.

Autorzy badania zaznaczyli, że aż 63 proc. uchodźców z Ukrainy zamierza podjąć pracę zarobkową w czasie pobytu w Polsce. To dwukrotnie więcej niż w przypadku Rumunii (27 proc.).

- Według stanu na 15 czerwca 2022 roku w Rumunii zostało zatrudnionych jedynie 3 tys. uchodźców z Ukrainy, spośród których, aż 1/6, tj. ponad 500 osób znalazło pracę dzięki pomocy Platformy Migracyjnej EWL. Wyniki wcześniej przeprowadzonych badań pozwoliły na pomyślne stworzenie profilu uchodźczyń, chętnych do pracy, a także określenie ich potrzeb w zakresie schronienia, wyżywienia oraz opieki nad dziećmi. Ponadto we współpracy z naszymi partnerami z Rumunii - znaleźliśmy oferty pracy dostosowane do indywidualnych predyspozycji uchodźców z Ukrainy - wyjaśnia Michalina Sielewicz, dyrektorka rozwoju międzynarodowego EWL

W Czechach ponad połowa uchodźców (52 proc.) rozważa podjęcie zatrudnienia w tym kraju. Większość uchodźców przebywających w Polsce, Czechach i Rumunii posiada wykształcenie wyższe, odpowiednio - 53 proc., 45 proc. i 64 proc. Reprezentują oni w istotnej mierze zawody wyspecjalizowane, związane z obszarem edukacji, handlu, usług czy zdrowia.

Z badania wynika, że zdecydowana większość uchodźców z Ukrainy, znajdująca się na terenie Polski, Czech i Rumunii zamierza wrócić do Ukrainy od razu po zakończeniu wojny. W Polsce jest to 56 proc. respondentów, z kolei w Czechach i Rumunii - 63 proc. i 47 proc.