Co drugi pracownik z Ukrainy rozważa wyjazd z Polski

Według raportu OTTO Work Force Polska, co drugi badany pracownik z Ukrainy zamierza opuścić Polskę i wyjechać do innego kraju. Aż 70 proc. respondentów wskazało Niemcy jako kraj, w którym chcą podjąć pracę. Co pokazuje wzrost zainteresowania pracą w Niemczech o blisko 30 proc. względem danych z raportu z 2018 roku.

Kraje, które znalazły się w kręgu zainteresowania pracowników z Ukrainy to także Czechy (35 proc.), Holandia (23 proc.) oraz Norwegia (17 proc.).

Niezmiennie głównym powodem wyjazdu pracowników z Ukrainy z Polski do innych krajów są względy finansowe. Na chęć uzyskiwania wyższych zarobków wskazało 96 proc. badanych deklarujących chęć wyjazdu i jest to wynik wyraźnie wyższy niż w 2018 roku (62 proc.).

Według danych przedstawionych przez Narodowy Bank Polski, w Polsce pracuje około 1,2 mln Ukraińców, z czego 330 tys. posiada zezwolenia na pracę, a pozostali pracują na podstawie oświadczeń. Napływ pracowników tymczasowych z zagranicy, choć zdecydowanie wzmocnił polski rynek pracy, to tylko częściowo pokrył deficyt na brak siły roboczej.

Ukraińcy myślą o wyjeździe z Polski

W I kwartale 2020 r. Niemcy otworzą granice dla pracowników spoza Unii Europejskiej. Jak będzie wyglądała sytuacja w 2020 roku, kiedy Niemcy otworzą swój rynek dla pracowników z Ukrainy? Dla polskiego pracodawcy kluczową jest informacja, czy pracownicy z Ukrainy traktują Polskę jako miejsce docelowe, w którym chcą nadal pracować, czy jest to jednie etap przejściowy w drodze do innych krajów.

Według raportu, wydanego w grudniu 2019 r. przez firmę OTTO Work Force Polska, co drugi badany pracownik z Ukrainy zamierza opuścić Polskę i wyjechać do innego kraju. W badaniu odpowiedź "Tak" wskazało 42 proc. respondentów, a "Raczej tak" 10 proc. Tym samym odsetek osób otwartych na takie zmiany wzrósł o 15 proc. w porównaniu do roku 2018. Istotny jest również fakt, że zmniejszyła się liczba osób, które deklarowały chęć pozostania w Polsce z 28 proc. (w 2018r.) do 23 proc.(w 2019r.).





Plan wyjazdu do pracy do innego kraju (Źródło: Raport OTTO Work Force Polska)

Niemcy głównym kierunkiem emigracji zarobkowej

W najnowszym raporcie OTTO Work Force Polska aż 70 proc. respondentów wskazało Niemcy jako kraj, w którym chcą podjąć pracę. Co pokazuje wzrost zainteresowania pracą w Niemczech o blisko 30 proc. względem danych z raportu z 2018 roku. Kraje, które znalazły się w kręgu zainteresowania pracowników z Ukrainy to także Czechy (35 proc.), Holandia (23 proc.) oraz Norwegia (17 proc.). - Niemiecki rząd, otwierając swój rynek, postawił jednocześnie przed pracownikami spoza Unii Europejskiej wysokie wymagania tj. posiadanie udokumentowanych, uznanych przez niemiecki urząd, kwalifikacji zawodowych oraz znajomość języka niemieckiego co najmniej na poziomie B1. Nie będzie również możliwości zatrudnienia przez agencję pracy tymczasowej, która przecież ułatwia cudzoziemcom przejście przez wszelkie formalności, a nawet zakwaterowanie. Te utrudnienia mogą spowodować, że liczba pracowników z Ukrainy, którzy zdecydują się migrować w poszukiwaniu lepszych perspektyw będzie mniejsza, niż wskazują badania – wyjaśnia Tomasz Dudek, dyrektor zarządzający OTTO Work Force Polska. Kierunki emigracji Ukraińców (Źródło: Raport OTTO Work Force Polska) Niezmiennie głównym powodem wyjazdu pracowników z Ukrainy z Polski do innych krajów są względy finansowe. Na chęć uzyskiwania wyższych zarobków wskazało 96 proc. badanych deklarujących chęć wyjazdu i jest to wynik wyraźnie wyższy niż w 2018 roku (62 proc.). Częstości wskazań pozostałych aspektów nie przekraczają 11 proc. - Aspekt finansowy jest jednym z kluczowych dla osób decydujących się na emigrację. Zwłaszcza gdy wyjazd ma charakter krótkotrwały i powtarzalny, jak w przypadku pracowników z Ukrainy. Kadra ze Wschodu chętnie spogląda w stronę Niemiec czy Czech, bo zarobki są tam wyższe niż w Polsce - mówi Krzysztof Inglot, prezes Personnel Service. Czytaj też: Więcej Ukraińców już do Polski nie przyjedzie - Jeżeli jednak do aspektu finansowego emigracji zarobkowej dołożymy komponent emocjonalny i społeczny, nasz kraj zyskuje. Bliskość geograficzna, językowa i kulturowa powodują, że Ukraińcy chętnie wybierają nasz kraj. W Polsce jest im się łatwiej odnaleźć, a do rodziny jest zdecydowanie bliżej niż z innych miejsc - dodaje. Powodem wyjazdu względy finansowe (Źródło: Raport OTTO Work Force Polska) Niesprecyzowane plany wyjazdowe Mimo wymienionych korzyści finansowych, ważnym elementem, który wpływa na ocenę nastrojów oraz planów co do wyjazdu jest czas. Wśród osób, które deklarują chęć wyjazdu do innego kraju 17 proc. wskazało, że odbędzie się on w ciągu najbliższych kliku miesięcy, a 20 proc. badanych wyjedzie w ciągu roku. Chęć wyjazdu maleje wraz z wydłużeniem horyzontu czasowego. Perspektywę 2 lat wskazało 8 proc. przedstawicieli tej grupy, a 3 lat - 3 proc. Aż 52 proc. badanych nie potrafiło wypowiedzieć się kiedy opuści Polskę. Czytaj też: Ukraińcy nie opuszczą Polski. Nasz kraj ma atuty, których nie ma żadne inne państwo - Na podstawie danych pozyskanych przez nas w najnowszym badaniu można wysnuć wniosek, że o ile duża część osób z Ukrainy, podejmujących pracę w Polsce, myśli o przeniesieniu się do innego kraju, to jednak w przypadku większości osób plany to nie są jednoznacznie sprecyzowane. Myślę, że możemy tutaj raczej mówić o możliwej alternatywie na bliżej nieokreśloną przyszłość. Uproszczenie procedur związanych z pracą w Polsce z pewnością sprawiłoby, że część z tych osób wolałaby pozostać w naszym kraju - mówi Tomasz Dudek, dyrektor zarządzający OTTO Work Force Polska. - Jesteśmy na takim etapie emigracji zarobkowej z Ukrainy, że powinniśmy dążyć do zatrzymania ich u nas na dłużej. Jednak bez odpowiedniej polityki migracyjnej to się nie uda. Musimy zachęcać, zwłaszcza młodych, wykwalifikowanych ludzi, żeby wybierali Polskę i wspierali naszą gospodarkę - dodaje Krzysztof Inglot, prezes Personnel Service. Cały raport publikujemy poniżej w Multimediach * Informacje pozyskane w badaniu OTTO Work Force Polska pochodzą od 500 pracowników tymczasowych z Ukrainy, zatrudnionych poprzez OTTO Work Force Polska. Wywiady zostały zrealizowane w listopadzie 2019 roku.

