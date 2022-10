Co czwarta firma zatrudnia Ukraińców. W tych branżach jest ich najwięcej

jk

Z badań przeprowadzonych przez PIE i BGK w ramach Miesięcznego Indeksu Koniunktury (MIK) wynika, że 33 proc. firm ma doświadczenie w zatrudnianiu pracowników z Ukrainy, a 26 proc. zatrudnia ich obecnie. Zdecydowanie częściej Ukraińców zatrudniają firmy duże (42 proc.) i średnie (37 proc.) niż małe (27 proc.) czy mikro (15 proc.) (Fot. Shutterstock)

Jak czytamy w najnowszym wydaniu "Tygodnika Gospodarczego PIE", zatrudnienie Ukraińców przed wojną i obecnie deklaruje 22 proc. przedsiębiorstw, zaś 4 proc. zatrudniło ukraińskich pracowników dopiero po wybuchu wojny. Natomiast 7 proc. firm zdecydowało się na rekrutację cudzoziemców przed wojną, ale obecnie tego nie robi.

Zdecydowanie częściej Ukraińców zatrudniają firmy duże (42 proc.) i średnie (37 proc.) niż małe (27 proc.) czy mikro (15 proc.).

Jak zauważają analitycy PIE, branżą, która ma największe doświadczenie w zatrudnianiu obywateli Ukrainy, jest produkcja przemysłowa (45 proc. wskazań).

- Zatrudnianie przed wojną i obecnie deklaruje 28 proc. firm. Natomiast 9 proc. przedsiębiorstw produkcyjnych odczuło odpływ ukraińskich pracowników w wyniku wojny, zaś podobny odsetek (8 proc.) zaczął zatrudniać Ukraińców dopiero po jej wybuchu - czytamy w "Tygodniku PIE".

Ukraińscy pracownicy najrzadziej pracują w handlu (23 proc.). W tej branży 16 proc. firm zatrudniało Ukraińców przed wojną i zatrudnia obecnie, a tylko 4 proc. podjęło decyzję o zatrudnianiu po wybuchu wojny.

Źródło: PIE

Inną sytuację mamy w budownictwie, gdzie przed wojną firmy zatrudniały Ukraińców (13 proc.). Teraz tego robią - ma to związek z odpływem mężczyzn, którzy wrócili do ojczyzny, by walczyć przeciwko Rosji.

W transporcie, spedycji i logistyce (TSL) 30 proc. firm miało doświadczenie w zatrudnianiu Ukraińców. Z kolei w firmach usługowych 32 proc. deklaruje, że zatrudnia Ukraińców.

