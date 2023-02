Ci, którzy chcieli, znaleźli zatrudnienie. Pracują jednak poniżej swoich kwalifikacji

Zdaniem ekspertów, na kolejnym etapie wsparcia uchodźców, po zaproponowaniu im pierwszej pracy, należy zapewnić im możliwość rozwoju zawodowego poprzez szybką naukę języka polskiego oraz szkolenia zawodowe.

- Jest to w interesie zarówno samych obywateli Ukrainy, polskiej gospodarki, ale także i ukraińskiej gospodarki. Przed wojną przekazy pieniężne od migrantów zarobkowych stanowiły nawet 8 proc. PKB Ukrainy – powiedział w czasie prezentacji raportu Anatoliy Zymnin, rzecznik prasowy EWL.

Z przeprowadzonego badania wynika, że ponad 80 proc. uchodźców deklaruje, że powróci na Ukrainę w dłuższej czy krótszej perspektywie. Spośród tych, którzy planują pozostać w Polsce dłużej, największą grupę stanowią wysoko wykwalifikowani specjaliści (22 proc.), pracownicy sektora usług (16 proc.), pracownicy fizyczni i technicy (14 proc.), nauczyciele i pracownicy sektora edukacji (12 proc.) oraz pracownicy sprzedaży i handlu (10 proc.).

Autorzy raportu także podkreślają, że zatrudnienie w Polsce znalazło niemal 6-krotniej więcej uchodźców, niż miało to miejsce w Niemczech.

- Rosyjska agresja spadła na nas nagle, nikt nie był do niej przygotowany. Jednak poprzez ogromną solidarność sił politycznych, administracji rządowej, samorządów, organizacji pozarządowych, biznesu oraz setek tysięcy prywatnych osób, bardzo szybko udało się dobrze zorganizować niezbędną pomoc. Bardzo istotne okazały się także szybko wprowadzone zmiany w prawie i ułatwienia dla uchodźców – dzięki temu mogli oni szybciej podjąć w Polsce zatrudnienie – powiedział Jan Malicki, dyrektor Studium Europy Wschodniej UW.

Czeka nas kolejna fala uchodźcza, biznes jest na nią gotowy

Zdaniem analityków rynku pracy aktualna sytuacja na wschodzie może sprawić, że czeka nas kolejna już fala uchodźcza. Tym razem inna, spowodowana głównie czynnikami ekonomicznymi.

Jak wyjaśnia w rozmowie z PulsHR.pl Jolanta Jaworska, wiceprezes ABSL, wiele będzie zależało od decyzji ukraińskiego rządu.

- Wszystko zależy od tego, jak będzie toczyła się dalej wojna i czy rząd ukraiński wyrazi zgodę na wyjazd z kraju mężczyzn. Biznes jest absolutnie gotowy na to, by zaproponować tym osobom miejsca pracy. Co więcej, współpracujemy bardzo intensywnie z rządem ukraińskim, by tworzyć miejsca pracy dla tych, którzy pozostali w kraju. Rządowi ukraińskiemu zależy bowiem najbardziej na tym, by stymulować rynek pracy na miejscu - wyjaśnia Jaworska.

- Jestem przekonana, że część osób przyjedzie do Polski i będzie chciała osiedlić się tu na stałe. Biznes jest gotowy. Regulacje zarówno unijne, jak i polskie, maksymalnie elastyczne, jeśli chodzi o zatrudnianie, są sprzyjające. Teraz trzeba zrobić wszystko, by pomóc im odnaleźć się w nowych realiach, również jeśli chodzi o kwestie bytowe, w tym mieszkaniowe - dodaje Jaworska.

