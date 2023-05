Chcieli dobrze, wyszło inaczej. Ministerstwo niechcący zablokowało całą branżę

Mimo że prace nad nowymi przepisami są w toku, to urzędy już zaczęły walkę z outsourcingiem. Problem w tym, że choć miały walczyć jedynie z tym prowadzącym do łamania prawa outsourcingiem pracowniczym, to rykoszetem dostają również firmy, które oferują usługi zgodne z przepisami.

I choć przepisy nadal są na etapie procedowania, to urzędy wojewódzkie już przestały wydawać zezwolenia na pracę dla cudzoziemców, którzy są zatrudnieni przez firmy świadczące tzw. outsourcing pracowniczy. Problem polega na tym, że takich zezwoleń nie dostają również cudzoziemcy, którzy mają pracować w firmach niestosujących tego modelu outsourcingu.

Outsourcing nie jest pojęciem zdefiniowanym w prawie

- Jesteśmy świadkami czegoś, co nazwałabym legislacyjnym nieporozumieniem, które sprowadziło ogromne problemy na tysiące firm korzystających z modelu zatrudnienia zewnętrznego, w dużej mierze opartego na pracy cudzoziemców - zaczyna wyjaśnienie problemu dr Izabela Florczak, szefowa działu Employment Immigration w kancelarii C&C Chakowski & Ciszek, radca prawny i adiunkt w Katedrze Prawa Pracy na Uniwersytecie Łódzkim.

W sumie - jak wynika z raportu "Polski rynek HR w 2022" przygotowanego przez Polskie Forum HR - w 2022 roku obroty firm członkowskich PFHR w zakresie usług outsourcingowych wyniosły 1 582 mln zł.

Jak tłumaczy dr Izabela Florczak, pierwsza kwestia budząca wątpliwości to sama definicja outsourcingu, a dokładniej jej brak. - Pojęcie outsourcingu jest dobrze znane, stosujemy je w biznesie czy podczas zawierania umów, ale nie jest to pojęcie prawnie zdefiniowane. W efekcie outsourcingiem nazywa się wszystkie te procesy, które są przekazywane na zewnątrz, poza strukturę danej organizacji - wyjaśnia w rozmowie z PulsHR.pl

W Polsce nie ma nie ma prawnej definicji outsourcingu (fot. Unsplash/Philip Myrtorp)

To spowodowało, że urzędnicy przestali wydawać zezwolenia nie tylko dla outsourcingu pracowniczego (osoba pracuje pod kierownictwem innego podmiotu niż rzeczywisty podmiot zatrudniający), który wykorzystywany jest do działania niezgodnego z prawem, ale również dla outsourcingu procesowego (polega na sprzedaży usług, np. firma sprzątająca zapewnia osoby, które mają dbać o przestrzeń w innym przedsiębiorstwie).

- Ten drugi model outsourcingu jest jak najbardziej dozwolony, bez niego współczesna gospodarka nie jest w stanie funkcjonować. Jednak przez to, że nie ma prawnej definicji outsourcingu, znaleźliśmy się w sytuacji, w której urzędy wojewódzkie odmawiają wydania cudzoziemcom zezwoleń na pracę wszędzie tam, gdzie mają oni pracować na rzecz innego podmiotu (na rzecz osoby trzeciej). Urzędnicy z automatu uważają, że jest to outsourcing, z którym nakazano im walczyć - komentuje dr Izabela Florczak.

W jej opinii wątpliwości budzi również interpretacja zapisu mówiącego o tym, że "praca byłaby wykonywana na rzecz osoby trzeciej".

- To określenie jest na tyle nieprecyzyjne, że można je bardzo szeroko interpretować. Czy zgodnie z nim firmy budowlane, które przecież w dużej mierze bazują na świadczeniu usług outsourcingowych przez pracowników z zagranicy, nie będą mogły tego robić legalnie, jeśli nie staną się agencją pracy tymczasowej? Czy kancelarie prawne lub firmy technologiczne, które zatrudniają specjalistów i również pracują w oparciu o wynajem swoich usług, będą musiały zmienić zasady działania? - zastanawia się radca prawny.

Spółka cudzoziemska, niedoskonałe rozwiązanie kłopotów z outsourcingiem

Biznes nie znosi pustki, dlatego firmy szybko znalazły rozwiązanie aktualnego problemu. Choć - jak przestrzegają prawnicy, jest to rozwiązanie dalekie od ideału. Mowa o zakładaniu spółek z udziałowcami czy akcjonariuszami cudzoziemcami, czyli tzw. spółek cudzoziemskich.

Jak tłumaczy kancelaryjnym blogu Wojciech Garczyński, szef działu Podatków i ZUS w C&C Chakowski & Ciszek, przepisy Kodeksu spółek handlowych umożliwiają wprowadzenie do umowy spółki z o.o. czy akcyjnej zapisów o powtarzających się świadczeniach niepieniężnych. Za te świadczenia udziałowcy dostają wynagrodzenie, które jest czymś innym niż dywidenda.

- Powtarzające się świadczenia niepieniężne mogą mieć, nieco upraszczając, taką samą gospodarczą użyteczność, jak np. umowa zlecenia. Czyli w ich ramach mogą być świadczone podobne usługi. A przy tym przepisy dotyczące legalizacji pracy, o ile wymagają legalizacji pracy dla umów o pracę czy umów zlecenia, obecnie milczą na temat udziałowców świadczących powtarzające się świadczenia niepieniężne - wyjaśnia Wojciech Garczyński.

Dodatkowo wynagrodzenie z tej formy współpracy w PIT to przychody z innych źródeł. Czyli spółka je wypłacająca nie jest płatnikiem PIT – nie rozlicza tego podatku, jak robiłby to pracodawca czy zleceniodawca. Cudzoziemcy mają też dodatkowy przywilej, jeśli chodzi o podatek. Normalnie płaci go udziałowiec, ale jeśli udziałowiec to nierezydent podatkowy w Polsce, może się okazać, że PIT w Polsce w ogóle nie ma. Ponadto od powtarzających się świadczeń niepieniężnych znowu – co do zasady – nie odprowadza się składek na ZUS. Jak tłumaczy Wojciech Garczyński, nie stanowią one bowiem tytułu do objęcia obowiązkowymi ubezpieczeniami społecznymi i zdrowotnym.

Założenie spółki cudzoziemskiej jest skomplikowane i czasochłonne

Dlaczego więc do tej pory nie sięgano po ten mechanizm tak często? Bo wiąże się on z określonymi ryzykami, a prawidłowe założenie spółki cudzoziemskiej jest wyjątkowo skomplikowane. Wymaga wiedzy z zakresu kodeksu spółek handlowych, podatków, ubezpieczeń społecznych czy zdrowotnego, kodeksu cywilnego oraz przepisów o zatrudnianiu cudzoziemców, ale też znajomości odpowiedniej branży.

Dr Izabela Florczak wskazuje, że w kolejnych etapach funkcjonowania spółki bardzo ważne jest, aby w jej działalności nie było pozorności. Zaś samo założenie tego typu spółki dla pozoru może skierować na firmę zainteresowanie instytucji kontrolnych. Warto jednak sprawdzić, czy taki model nie będzie optymalnym rozwiązaniem.





- Jeśli ktoś zdecyduje się na taki krok, to by był on skuteczny, należy pomyśleć o przemodelowaniu całej struktury organizacyjnej firmy. Jeżeli ktoś wyłącznie założy spółkę cudzoziemską, a pozostała formuła współpracy z cudzoziemcami będzie odbywała się tak jak wcześniej, to musi się liczyć z tym, że nie jest to rozwiązanie na stałe, tylko na trochę, dopóki nie przyjdzie odpowiednia kontrola i nie sprawdzi tego, że są tutaj działania pozorne i tak naprawdę mamy do czynienia z rzeczywistym wykonywaniem pracy przez cudzoziemców. Dlatego w pierwszej kolejności rekomendujemy, by firmy odwoływały się od odmownych decyzji urzędu. Mimo że problem jest nowy, to te sprawy udaje się wygrać - zapewnia.

Dodaje też, że przedstawiciel resortu pracy podczas organizowanej przez kancelarię konferencji zapewnił, że nikt nie chce niszczyć branży outsourcingu, a jedynie zablokować nadużycia prawne.

- Całą sprawę można skwitować następująco: ktoś chciał dobrze, ale wyszło jak zwykle. Stosowanie outsourcingu pracowniczego w celu obejścia ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych jest działaniem niezgodnym z prawem, z czym wszyscy się zgadzamy, natomiast nie można do jednego worka wrzucać wszystkich usług, które są usługami outsourcingowymi - podsumowuje dr Izabela Florczak.

