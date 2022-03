Chcą szybkiej legalizacji zatrudnienia dla Białorusinów

BCC, Federacja Przedsiębiorców Polskich, Konfederacja Lewiatan, ZPP, Pracodawcy RP i Związek Rzemiosła Polskiego apelują do rządu, aby umożliwił Białorusinom szybką legalizację pobytu i podjęcie zatrudnienia od razu po przekroczeniu naszych granic - na takich samych zasadach jak dla Ukraińców.

Autor: jk

• 23 mar 2022 19:00





Według ostatnich danych pod koniec 2021 r. składki ZUS opłacało 67,7 tys. Białorusinów (Fot. Shutterstock)

Z powodu wojny na Ukrainie niektóre sektory polskiej gospodarki mierzą się z poważnym problemem braku rąk do pracy. Bowiem Ukraińcy wracają do ojczyzny.

Ponadto, jak zaznaczą przedsiębiorcy, docierają do nich sygnały o znacznej liczbie Białorusinów planujących ucieczkę z kraju z obawy przed dalszymi represjami i masowym poborem.

Właśnie dlatego przedsiębiorcy chcą szybszej ścieżki legalizacji pobytu i zatrudnienia Białorusinów. - W ten sposób uda się jednocześnie odpowiedzieć na potrzeby polskiej gospodarki i uderzyć w reżim Łukaszenki - podkreślają.

- W związku z bezprecedensowym napływem do Polski uchodźców wojennych, rząd przygotował specustawę przewidującą dla Ukraińców szczególne warunki legalizacji pobytu i uzyskiwania uprawnienia do podjęcia pracy. W rezultacie, kolejne setki tysięcy osób przekraczających granicę mogą od razu w pełni legalnie poszukiwać zatrudnienia, uzyskując tym samym niezależność finansową od jakiejkolwiek pomocy państwa – czytamy w apelu.

Znaczna część osób przybywających do Polski z Ukrainy to kobiety, tymczasem w ciągu ostatnich tygodni w przeciwnym kierunku udało się ok. 100 tysięcy mężczyzn wracających do swojego kraju, by bronić go przed rosyjską agresją. W rezultacie niektóre sektory polskiej gospodarki mierzą się z poważnym problemem braku rąk do pracy.

Brakuje mężczyzn na rynku pracy

Jedną z nich jest branża TSL. Jak wskazuje dyrektor generalny Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Transportu Drogowego Andrzej Bogdanowicz, ponad 30 proc. ze 110 tysięcy ukraińskich kierowców zatrudnionych w polskich firmach transportu międzynarodowego już wróciło do swojego kraju na wojnę. W jego ocenie – to dopiero początek.

– Po pierwsze ta wojna trwa i wygląda na to, że długo się nie skończy. Po drugie wielu ukraińskich kierowców zanim wyjedzie, chce ściągnąć swoich bliskich do Polski, ulokować ich w bezpiecznych miejscach i dopiero wtedy wrócić do swojej ojczyzny walczyć z okupantem – powiedział Bogdanowicz. Również dla firm z branży budowlanej, logistycznej czy przemysłowej obecna sytuacja może okazać się nie lada wyzwaniem. Jak podaje Stowarzyszenie Wykonawców Elewacji, w firmach budowlanych w Polsce średnio aż 60 proc. wszystkich pracowników to Ukraińcy. Choć są i takie, które zatrudniają wyłącznie fachowców z Ukrainy. – Obecna sytuacja to jednak spore tąpnięcie w strukturze zatrudnienia wielu firm budowlanych, które może zagrozić nie tylko terminowości realizacji budów, ale wręcz istnieniu wielu firm – mówi Grzegorz Tymoszewski, prezes Stowarzyszenia Wykonawców Elewacji. - Mając na uwadze powyższe, a także uwzględniwszy fakt, że w związku z toczącą się wojną docierają do nas sygnały o znacznej liczbie Białorusinów planujących ucieczkę z kraju z obawy przed dalszymi represjami i masowym poborem, apelujemy do rządu o wprowadzenie – w ramach nowelizacji specustawy – możliwości szybkiej legalizacji pobytu i zatrudnienia również dla Białorusinów, na takich samych zasadach jak dla Ukraińców. W ten sposób uda nam się jednocześnie odpowiedzieć na potrzeby polskiej gospodarki i uderzyć w reżim Łukaszenki - podkreślają pracodawcy. Białorusini w Polsce W ostatnich latach systematycznie rośnie liczba legalnie pracujących obywateli Białorusi. Według ostatnich danych pod koniec 2021 r. składki ZUS opłacało 67,7 tys. Białorusinów, którzy stanowią drugą, po Ukraińcach, grupę obcokrajowców pracujących w Polsce. Czytaj też: Specustawa otwiera przed Ukraińcami polski rynek pracy. Ale jest inny problem W 2008 r. ZUS notował zaledwie 4184 ubezpieczonych obywateli Białorusi. Wyraźny wzrost widać było w 2016 r., gdy pracodawcy deklarowali opłacanie składek za 14 351 obywateli Białorusi. Na koniec 2020 r. liczba Białorusinów przekroczyła 50 tys.

