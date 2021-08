Boją się, że cudzoziemcy zabiorą im w Polsce pracę. Czy słusznie?

78 proc. przebadanych przez Personnel Service Polaków twierdzi, że Ukraińcy nie są dla nich zagrożeniem na rynku pracy. Wyjątek stanowią młodzi ludzie oraz osoby z podstawowym wykształceniem. W tych grupach obawa o konkurencję ze strony Ukraińców jest większa. Prawie połowa Polaków uważa, że do naszego kraju powinno przyjeżdżać mniej obcokrajowców - wynika z „Barometru Polskiego Rynku Pracy”.

Z danych przekazanych przez Urząd do Spraw Cudzoziemców wynika, że ważne zezwolenia na pobyt ma obecnie 483,5 tys. obcokrajowców (fot. Shutterstock)

Zdecydowana większość, bo 78 proc. polskich pracowników nie obawia się, że Ukraińcy mogą odebrać im pracę.

O swoją pozycję na rynku pracy obawia się 16 proc. badanych. Są to głównie ludzie młodzi (odpowiedziała tak co czwarta osoba w wieku 18-24 lata) i co trzecia osoba mająca wykształcenie podstawowe.

Polski rynek pracy konsekwentnie przyciąga i utrzymuje zainteresowanie Ukraińców z kilku powodów. Przede wszystkim, Polska ma stabilną sytuację gospodarczą i według ostatnich danych Eurostatu ma jedną z najniższych stóp bezrobocia spośród krajów UE.

Z danych przekazanych przez Urząd do Spraw Cudzoziemców wynika, że ważne zezwolenia na pobyt ma obecnie 483,5 tys. obcokrajowców. Największe grupy stanowią obywatele: Ukrainy - 265,3 tys. osób, Białorusi - 31,5 tys. osób i Niemiec - 20 tys. osób. Na kolejnych miejscach pod względem liczebności znaleźli się obywatele: Rosji - 12,7 tys. osób, Wietnamu - 10,6 tys., Indii - 10,4 tys., Gruzji - 8,6 tys., Włoch - 8,5 tys. oraz Chin - 6,7 tys. osób.

- Zdecydowana większość cudzoziemców posiada zezwolenia na pobyt czasowy – jest to już prawie 300 tys. osób. Blisko 85 tys. obcokrajowców jest uprawnionych do pobytu stałego. Zarejestrowany pobyt posiada także 80 tys. obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej - poinformował rzecznik UdSC Jakub Dudziak.

Miejsc pracy nie zabraknie

Wyraźna większość, bo 78 proc. polskich pracowników, nie obawia się, że Ukraińcy mogą odebrać im pracę. Najbardziej pewni swojej pozycji są ludzie w wieku 55 lat i więcej – aż 91 proc z nich odpowiedziało, że zdecydowanie lub raczej nie uważa, że imigranci ze Wschodu są dla nich zagrożeniem.

Nie wszyscy jednak podchodzą do imigrantów ze wschodu tak spokojnie. O swoją pozycję na rynku pracy obawia się 16 proc. badanych. Są to głównie ludzie młodzi (odpowiedziała tak co czwarta osoba w wieku 18-24 lata) i co trzecia osoba mająca wykształcenie podstawowe.

Bardziej podzielone zdania Polaków widać w kwestii tego, czy napływ obywateli z Ukrainy na krajowy rynek pracy obniża tempo wzrostu wynagrodzeń w Polsce. Taki sam odsetek badanych (37 proc.) obawia się takiej sytuacji, co uważa, że imigracja ze Wschodu nie jest zagrożeniem dla podwyżek. Obawy, podobnie jak w kwestii ryzyka odebrania miejsca pracy, mają głównie ludzie młodzi (25-34 lata) i słabo wykształceni – odpowiedziała tak prawie połowa z nich. Przeciwnego zdania są osoby o najdłuższym stażu na rynku pracy, powyżej 55 roku życia (42 proc.). - Z naszego badania wynika, że najmocniej imigrantów z Ukrainy oraz obniżania przez nich tempa płac obawiają się grupy, które najczęściej wykonują prace na niższym szczeblu, czy to ze względu na wiek i brak doświadczenia, czy też brak odpowiedniego wykształcenia. Te same stanowiska pracy czekają na imigrantów zarobkowych, stąd obawa, że może ich zabraknąć dla polskich pracowników - komentuje Krzysztof Inglot, prezes firmy Personnel Service. fot. PTWP Jak zauważa, powodów do niepokoju nie dają dane płynące z gospodarki. - Według danych GUS, na koniec pierwszego kwartału br. liczba wolnych miejsc pracy w podmiotach gospodarki narodowej wynosiła 110,2 tys., czyli o 30 proc. więcej niż pod koniec zeszłego roku. Te miejsca pracy czekają, stale też powstają nowe. Na razie konkurencja ze strony Ukraińców jest niższa niż przed pandemią, ale widać wyraźne ożywienie. Tylko w pierwszej połowie 2021 roku wydano 998 tys. oświadczeń dla Ukraińców, czyli o 63 proc. więcej niż rok temu i o 18 proc. więcej niż w przedpandemicznym 2019 roku - dodaje Krzysztof Inglot. Młodzi boją się o pracę Pandemia zmieniła nastawienie Polaków do migrantów zarobkowych. Z barometru wynika, że w obliczu aktualnej sytuacji niemal co drugi badany (45 proc.) uważa, że do Polski powinno przyjeżdżać mniej pracowników z zagranicy. Takie poglądy są bliższe przede wszystkim ludziom młodym – taką odpowiedź wybrało aż 53 proc. osób w wieku 25-34 lata. Odmiennego zdania jest co czwarty badany. - Obawy związane z możliwością straty pracy na rzez pracownika z Ukrainy są w pandemii wyraźniejsze, co nie dziwi biorąc pod uwagę, że w danych GUS widać rosnące obawy o zatrudnienie i własną sytuację finansową. Pracownicy mogą jednak odetchnąć z ulgą, bo są dla pracodawców na wagę złota. Nadal nie jesteśmy w stanie zapełnić wszystkich luk kadrowych rodzimymi pracownikami, dlatego przyspiesza ściąganie kadry z Ukrainy. Jest to jednak migracja komplementarna. Kadra ze Wschodu pracuje tam, gdzie brakuje Polaków - podsumowuje Krzysztof Inglot. Zobacz: Ukraińcy pracują na niższych stanowiskach. Wystarczy jedna rzecz, by to zmienić Polska potrzebuje cudzoziemców Polski rynek pracy konsekwentnie przyciąga i utrzymuje zainteresowanie Ukraińców z kilku powodów. Przede wszystkim, Polska ma stabilną sytuację gospodarczą i według ostatnich danych Eurostatu ma jedną z najniższych stóp bezrobocia spośród krajów UE. Ponadto, by uzupełnić lubi kadrowe potrzebujemy pracowników spoza naszego kraju. - Polska gospodarka wymaga obecnie ciągłego uzupełniania podaży cudzoziemców. Praktycznie codziennie otrzymujemy informacje od przedsiębiorców, którzy są zadowoleni z pracy cudzoziemców i chcieliby móc zatrudniać ich na dłużej niż obecnie. Za otwarciem polskiego rynku pracy na pracowników zza granicy, którzy mogliby pracować dłużej i na bardziej stabilnych zasadach, przemawia także to, że obecnie zajęcie znajduje u nas około miliona takich osób rocznie - powiedziała wiceminister rozwoju, pracy i technologii Iwona Michałek. Monika Fedorczuk z Konfederacji Lewiatan podkreśla, że musimy ułatwić cudzoziemcom wejście na polski rynek pracy, bez nich nie utrzymamy szybkiego tempa wzrostu gospodarczego w dłuższej perspektywie. - Przepisy dotyczące dostępu cudzoziemców do polskiego rynku pracy powinny umożliwiać elastyczne określanie wielkości krótkoterminowej migracji zarobkowej, uzyskiwanie dłuższych pozwoleń na pracę, być transparentne w zakresie możliwych rozstrzygnięć, kosztów i długości trwania pozwoleń, wykorzystywać w maksymalny sposób automatyzację i elektronizację procesów administracyjnych - wskazuje Fedorczuk. Przeczytaj: Polska potrzebuje cudzoziemców, a proponowane zmiany prawne to za mało

