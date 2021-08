"Będziemy mieli co robić" - ekspert agencji zatrudnienia o popandemicznym rynku pracy

- Wydaje się, że dziś nic nie jest w stanie nas zaskoczyć. Dzięki epizodowi z czerwca tego roku, wiemy, że potrafimy w ciągu kilku godzin zorganizować kwarantannę dla kilku tysięcy pracowników - o przygotowaniu się do wprowadzenia przez rząd możliwych obostrzeń mówi Michał Wierzchowski, dyrektor sprzedaży EWL.





Za wami bardzo trudny rok. Jak sobie w nim poradziliście?

Rzeczywiście rok był wyjątkowo trudny i wymagający. Doświadczyliśmy wielu nowych rzeczy, zresztą jak cała gospodarka. Pamiętnego 13 marca 2020 roku, czyli po wprowadzeniu stanu zagrożenia epidemicznego, dość sprawnie udało się nam przejść na pracę zdalną. Cała firma w ciągu tygodnia zaczęła działać online i to się sprawdziło.

A jak wyglądała kwestia poszukiwania pracowników za granicą?

Po pierwszych dwóch tygodniach pełnego lockdownu, kiedy granice były zupełnie zamknięte, pojawiła się możliwość, aby w ramach kwarantanny pracownicy z zagranicy przyjeżdżali do Polski.

Byliśmy jedną z nielicznych firm, które w sposób bardzo efektywny organizowały kwarantannę dla pracowników, a potem - po kwarantannie - kierowaliśmy ich bezpośrednio do firm. W sumie przez osiem miesięcy obowiązywania kwarantanny, od maja do grudnia 2020 roku, dla naszych klientów udało się zrekrutować kilkanaście tysięcy pracowników. To zaowocowało tym, że w porównaniu rok do roku urośliśmy o ponad 50 procent.

Czego baliście się, kiedy usłyszeliście, że zamykają granice, a wy macie podpisane umowy na zatrudnienie kilku tysięcy cudzoziemców?

To był czas dużej niepewności. Z jednej strony mówimy o pracownikach z zagranicy, ale z drugiej o potrzebach naszych klientów. Wiele branż, takich jak HoReCa czy automotive, praktycznie stanęło. Z drugiej strony mocno rozwinęła się branża e-commerce i generalnie logistyka. Ludzie nie mogli wychodzić z domów, zamawiali wszystko online. Ktoś musiał im to dostarczyć.

Michał Wierzchowski, dyrektor sprzedaży w EWL. (fot. EWL)

Takie intensywne ukierunkowanie na te branże miało u nas miejsce w ciągu pierwszych 2-3 miesięcy pandemii. Potem, kiedy lockdown został złagodzony i wszystkie firmy, które stanęły na kilka miesięcy, zaczęły funkcjonować, sytuacja radykalnie się zmieniła. Zapotrzebowanie na pracowników zaczęło rosnąć błyskawicznie. Polacy, mimo, że stracili pracę, nie do końca chcieli pracować na takich stanowiskach, jakie na co dzień zajmują pracownicy zagraniczni. Więc szybko pojawiła się ogromna potrzeba zapełnienia rynku pracownikami z zagranicy, przede wszystkim z Ukrainy.

Z jakimi wyzwaniami to się wiązało?

Okazało się, że wiele agencji nie było w stanie odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Sytuacja wymagała dużego wysiłku organizacyjnego – trzeba było zorganizować kwarantannę dla osób przekraczających granicę, a potem przez 14 dni w pełni się nimi opiekować, w tym np. dostarczać codziennie wyżywienie czy środki do dezynfekcji. Bo miejsce, gdzie odbywali kwarantannę, było innym, niż to, gdzie mieli być zakwaterowani docelowo podczas pracy. Wymagało to zaangażowania armii dodatkowych osób i nakładów finansowych.

W tych branżach, które pan wymienił, problem polegał na tym, że pracownicy byli potrzebni na już. Ogórek z dojrzewaniem nie poczeka na uspokojenie sytuacji na granicy. Osobie zamawiającej coś przez internet też będzie ciężko wytłumaczyć, że na razie nie ma kto tego jej dostarczyć. Jak rozwiązaliście tę pilną potrzebę zapewnienia pracownika?

Podstawą była komunikacja z klientami. Sam proces rekrutacji nie był dłuższy, ale wydłużył się czas rozpoczęcia pracy przez pracowników. Informowaliśmy klientów, że nasze zamówienia na pracowników, które zazwyczaj realizowane były w ciągu dwóch tygodni, muszą zostać wydłużone o czas kwarantanny. Wspólnie z klientami weryfikowaliśmy ich plany produkcyjne i dzięki temu mogliśmy dobrze zaplanować rekrutację.

Szczególnym wyzwaniem rzeczywiście była branża przetwórcza. To, że ogórek czy pomidor nie poczekają, to jedno. Często jest tak, że potrzeby ludzkie uzależnione są w niej od pogody. Truskawek w ulewnym deszczu nie da się zbierać. W tym przypadku robiliśmy tak, że rekrutowaliśmy więcej pracowników, a jeśli klient nie był w stanie zapewnić im wszystkim pracy, to kierowaliśmy ich do innych zakładów.

Jak w tej trudniej sytuacji odnaleźli się cudzoziemcy?

Pandemia trochę wstrzymała przyjazdy cudzoziemców, ale tylko w pierwszym okresie. Mówię tu o utrudnieniach występujących na granicach. Natomiast, kiedy okazało się, że jest możliwość przyjeżdżania do pracy, to cudzoziemcy z niej korzystali.

Z naszych badań wynika, że największymi zagrożeniami, jakich w związku z pandemią obawiali się cudzoziemcy była utrata pracy (dla tych, co już byli w Polsce) oraz obawa o to, że nie będzie dla nich pracy (dla tych, co dopiero rozważali wyjazd). Bardzo szybko udało się rozwiać ich obawy, bo miejsca pracy były. I to bardzo dużo. Kumulacja niewyprodukowanych rzeczy przeniosła się na dwa kolejne kwartały. W efekcie 3 i 4 kwartał przyniosły wysyp ofert dla pracowników z zagranicy.

Wasze badanie pokazuje również, że pracownicy zagraniczni coraz częściej rozglądają się za pracą w innych krajach niż Polska. Zerkają w kierunku Niemiec, Czech czy państw skandynawskich. Czy i pod jakim warunkiem utrzymamy miano kraju pierwszego wyboru dla migrantów ekonomicznych ze Wschodu?

Polska wraz z Niemcami przodują na liście „wymarzonych kierunków” pracowników ze Wschodu. Pod koniec 2019 roku rzeczywiście było realne ryzyko, że Niemcy poprzez otwarcie się na pracowników spoza Unii Europejskiej (głównie ze Wschodu), zaczną grać pierwsze skrzypce. Jednak okazało się, że przyjęta przez rząd niemiecki ustawa wprowadziła bardzo wiele obostrzeń i warunków, które musiały spełniać osoby zainteresowane pracą u naszych zachodnich sąsiadów. Niewiele osób je spełniało. Później przyszedł COVID-19, który jak wiemy, całkowicie zmienił potrzeby niemieckiej gospodarki.

Ryzyko, że Polska zostanie pozbawiona w krótkim terminie siły roboczej ze Wschodu jest dziś raczej niewielkie. Niemcy dalej, niemal na równi z Polską, są krajem pierwszego wyboru dla cudzoziemców ze Wschodu. Różnica jest taka, że w Polsce mamy relatywnie proste procedury legalizujące pobyt i pracę obcokrajowców z Europy Wschodniej. W Niemczech nadal nie.

Warto wspomnieć, że w czasie pandemii okazało się, że pracownik z zagranicy przestał być traktowany przez polskich pracodawców tylko jak pracownik sezonowy. Nasi klienci coraz częściej upatrują w nich pracowników stałych. Bo pracownik z Polski często rotuje, ma słabszą motywację. Zaś pracownik na przykład z Ukrainy motywację ma dużą, bo przyjeżdża zarobić, pracując w bardzo dobrych warunkach, do których nie jest przyzwyczajony w swoim kraju. Do tego tzw. „ustawy covidowe” spowodowały, że do momentu zakończenia pandemii z automatu przedłużają się im wszelkie dokumenty legalizacyjne.

Czyli z pracy na trzy lub sześć miesięcy zrobiła się praca na cały czas pandemii.

Dokładnie. Ponad 40 proc. wszystkich pracowników EWL zatrudnionych u naszych klientów pracuje u nich ponad rok. Pandemia pomogła dłuższemu zatrudnieniu, ale widzimy też ogólną tendencję, że wielu pracowników z zagranicy przyjeżdża do nas na dłużej, często planując się osiedlić w Polsce na stałe.

Może to doświadczenie będzie dobrym puntem wyjścia do rozmów o zmianach w przepisach dotyczących pracowników z zagranicy. Skoro teraz to się sprawdza i nie generuje kłopotów, to może uda się przekonać rząd, by wydłużył czas, na jaki mogą do nas przyjeżdżać pracownicy z zagranicy?

Na to liczymy i takie są zapowiedzi rządu. Jeśli rzeczywiście dojdzie do planowanego wprowadzenia jednego uproszczonego dokumentu pozwalającego na pracę cudzoziemca w Polsce przez rok, na pewno wpłynie to pozytywnie na polską gospodarkę. Szczególnie zainteresowani tym powinni być pracodawcy, nasi klienci, którzy bez zbędnej biurokracji na dłużej będą mogli skorzystać z usług pracowników zagranicznych.

Można powiedzieć, że generalnie dostrzegamy dużo pozytywnych efektów pandemii. Na przykład cyfryzacja. W naszym przypadku chodzi o przyniesienie do online'u większości procesów związanych z legalizacją pobytu i zatrudniania migrantów zarobkowych w Polsce. Dopominaliśmy się o to już dłuższy czas i jeszcze dwa lata temu słyszeliśmy z instytucji państwowych, że „się nie da”. Pandemia spowodowała przyspieszenie – okazało się, że się da. Co więcej, jednym z priorytetów nowej polityki migracyjnej Polski jest wprowadzenie pełnej elektronicznej ścieżki kontaktu pracodawca-urząd oraz digitalizacja procesu legalizacyjnego pracowników zagranicznych. Te oraz inne plany rządu mają pozwolić na łatwiejsze i szybsze niż obecnie zatrudnianie cudzoziemców na dłuższy czas. Właśnie o to od lat apelują polskie firmy.

Dziś już wiele niewiadomych zostało wyjaśnionych, jednak niepewność cały czas jest. Rząd co rusz ogłasza nowe obostrzenia, nieraz z dnia na dzień, a nawet z godziny na godzinę, jak to było niedawno z wprowadzeniem kwarantanny na granicy. Jak wy się na to przygotowujecie? Takie przygotowanie jest w ogóle możliwe?

Przypomniała pani sytuację sprzed miesiąca, kiedy w ciągu 9 godzin wznowiono wymóg kwarantanny dla pracowników wjeżdżających do Polski spoza UE. Dokładnie 23 czerwca o godz. 15 ogłoszono, że od pierwszych minut 24 czerwca obowiązuje kwarantanna. Było to dla nas wszystkich ogromnym zaskoczeniem. Niemal z godziny na godzinę dowiedzieliśmy się, że pracownicy, którzy często byli już na granicy, nie mogą od razu rozpocząć pracy, bo muszą przejść 10-dniową kwarantannę. Wiązało się to z ogromnymi kłopotami zarówno pracowników, jak i polskich pracodawców, którzy nagle dowiedzieli się, że muszą poczekać na pracowników dodatkowe 10 dni. Oczekujemy, że w przyszłości rząd będzie z większym wyprzedzeniem zapowiadał wprowadzanie tak istotnych zmian.

fot. pixabay

Wracając do pytania. Wydaje się, że dziś nic nie jest w stanie nas zaskoczyć. Nie sądzę, aby były większe restrykcje niż w drugim kwartale 2020 roku. Natomiast dzięki epizodowi z czerwca tego roku wiemy, że potrafimy w ciągu kilku godzin zorganizować kwarantannę dla kilku tysięcy pracowników.

Jaka jest pana prognoza rozwoju polskiego rynku pracy w tym roku w dwóch różnych przypadkach. Po pierwsze, jeżeli będzie czwarty lockdown. Po drugie, jeżeli do ponownego zamknięcia gospodarki z powodu pandemii nie dojdzie.

Coraz głośniej mówi się, że czwarta fala się zbliża. Część krajów podkreśla, że dzięki szczepieniom jest w na tyle komfortowej sytuacji, że bez problemu zapanuje nad jej skalą. Ale w Polsce chyba nie jest aż tak dobrze, głównie z powodu przyhamowania procesu szczepień. Dlatego sądzę, że jesienią powinniśmy się spodziewać częściowego lockdownu.

Co do prognozy - obecnie produkcja przemysłowa w Polsce bije kolejne rekordy. Firmy nadrabiają zaległości produkcyjne spowodowane przestojami w trakcie pandemii. Pracowników potrzebują praktycznie wszystkie branże działające na rynku. Obecnie mamy więcej zamówień od naszych klientów na pracowników zagranicznych niż w rekordowym IV kwartale 2019 roku.

Z drugiej strony nadal duża nieprzewidywalność panuje w branży automotive, gdzie głównym problemem jest brak półprzewodników niezbędnych do produkcji aut. W tej chwili, by dostać nowy samochód od dealera, trzeba czekać co najmniej 6 miesięcy dłużej niż przed pandemią.

Uważamy, że zapotrzebowanie na obcokrajowców w polskich przedsiębiorstwach będzie rosło. Polacy coraz częściej nie chcą pracować na stanowiskach niewykwalifikowanych, również demografia nie sprzyja pojawianiu się lokalnie nowych rąk do pracy. Stąd potrzebne są posiłki z zewnątrz. Tak się dzieje we wszystkich krajach tzw. Starej Europy i w takim też kierunku idzie nasza gospodarka.

Generalnie pokuszę się o ocenę, że gospodarka „przyzwyczaiła się” do funkcjonowania w reżimie pandemicznym. Jeśli nie nastąpi totalny kataklizm, to prognozy są dobre. Będziemy mieli co robić.