Andrzej Korkus, prezes EWL: W czasie pandemii zdaliśmy egzamin w oczach migrantów zarobkowych

- Pewnie jak dla wszystkich, dla nas również był to wyjątkowo trudny rok. Prawdziwy rollercoaster. Tydzień po ogłoszeniu pierwszego lockdownu i zamknięciu granic mieliśmy zaplanowany przyjazd 400 pracowników z Ukrainy. W ciągu kolejnych dwóch tygodni pracę straciło 1200 naszych podopiecznych. Mój zespół robił wszystko, by im pomóc. Udało się. Ani jeden nasz pracownik nie został bez pracy lub pomocy. Mimo ogromnych trudności duch w nas nie zginął. Jestem z tego ogromnie dumny - tak funkcjonowanie w czasach pandemii COVID-19 opisuje Andrzej Korkus, prezes agencji EWL, specjalizującej się w rekrutacjach transgranicznych.

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego pod koniec 2019 roku w Polsce mieszkało dokładnie 2 106 101 cudzoziemców. Większość z nich - aż 1 351 418 - stanowili obywatele Ukrainy. W pierwszej piątce znaleźli się jeszcze Białorusini - 105 404, Niemcy - 77 073, Mołdawianie - 37 338 oraz Rosjanie - 37 030 osób.

Te liczby nie powinny nikogo dziwić. Polska od kilku lat jest jednym z najpopularniejszych krajów docelowych dla migrantów zarobkowych spoza krajów Unii Europejskiej. Wystarczyły dwa miesiące pandemii, by ich liczba mocno spadła. Od 1 marca do 30 kwietnia - jak szacuje GUS - nasz kraj opuściło 223 tys. cudzoziemców.

- Zaraz po wybuchu pandemii koronawirusa reakcje pracowników z zagranicy były bardzo różne, uzależnione od kilku czynników, między innymi rodzaju i terminu ważności dokumentów pobytowych i uprawniających do pracy. Osoby, którym kończył się termin zezwolenia na pracę w Polsce, najczęściej wolały wrócić do domu. Pracownicy, którzy w naszym kraju mogli pracować dłużej, zazwyczaj próbowali odnaleźć się w nowych, trudnych realiach - opowiada Andrzej Korkus, prezes agencji EWL.

A to nie było łatwe, bo wiele firm - wcześniej prężnie rozwijających się - wraz z lockdownem musiało niemal z dnia na dzień wcisnąć hamulec. Tak było m.in. z branżą gastronomiczną, eventową, hotelarską czy też motoryzacyjną. Pracę zaczęli tracić nie tylko cudzoziemcy, ale również Polacy.

- Nasze doświadczenia ze współpracy z pracodawcami wskazują, że mimo konsekwencji w postaci całkowitego zamknięcia czy zmniejszenia popytu na oferowane usługi, jakie wiązały się z wprowadzeniem lockdownu, robili oni wszystko, by pracownicy z zagranicy nie zostali na lodzie - przyznaje Korkus. - My również staraliśmy się pomóc, a byliśmy w o tyle dobrej sytuacji, że portfolio firm, z którymi współpracujemy, jest bardzo szerokie. Dlatego, gdy branża automotive zaczęła ograniczać liczbę pracowników, mogliśmy ich przekierować do firm reprezentujących branże, na które pandemia nie miała wpływu lub też wpłynęła na nie pobudzająco, na przykład logistyczną czy spożywczą - dodaje Korkus.

Zobacz całą rozmowę z prezesem EWL Andrzejem Korkusem, a w niej m.in. o koniecznych zmianach w prawie pracy, otwarciu innych państw na pracowników ze Wschodu czy zmianie postrzegania pracowników z zagranicy:

Jego opinię potwierdzają wyniki badania przeprowadzonego przez EWL oraz Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego. Ponad 92 proc. pracowników zagranicznych, którzy zdecydowali się pozostać w Polsce po wybuchu pandemii, było zadowolonych z podjętej decyzji. Jednak wielu z nich musiało pokonać spore trudności. Niemal 40 proc. cudzoziemców, którzy pozostali w naszym kraju po wybuchu pandemii, zostało zmuszonych, by w jej trakcie zmienić zakład pracy, a niemal 1/3 - branżę.

Podobnie jak w przypadku osób, które pozostały w Polsce, również w przypadku migrantów, którzy przyjechali do Polski po 13 marca 2020 roku, można spotkać się głównie z pozytywną oceną decyzji o przybyciu do naszego kraju. Przeszło 89 proc. obcokrajowców, którzy wzięli udział w badaniu, nie żałuje swojej decyzji o przyjeździe i podjęciu pracy w Polsce w trakcie pandemii.

- Koronawirus nie ma narodowości, a polska pandemia nie różni się od ukraińskiej – tłumaczy swój przyjazd do Polski w trakcie pandemii Volodymyr Kosmin z Ukrainy. - Szukałem wyłącznie sprawdzonych i pewnych ofert, dlatego z żoną wybraliśmy EWL - dodaje.

Nowe przepisy, kwarantanna problemem

Warto zaznaczyć, że na tak dobry odbiór przez cudzoziemców swojej sytuacji zawodowej w Polsce w dużej mierze wpływ miały również rozwiązania prawne, jakie w kolejnych odsłonach tarcz antykryzysowych wprowadził rząd.

Jak pokazują dane EWL, już w sierpniu, czyli po zakończeniu pierwszego uderzenia koronawirusa, z automatycznego przedłużenia pozwolenia na legalny pobyt i pracę w Polsce skorzystało ponad 42 proc. pracujących cudzoziemców. Kolejne 30 proc. przyznawało, że z tego rozwiązania skorzysta w przyszłości.

Co więcej, niemal 60 proc. badanych przyznało, że przedłużenie ważności dokumentów zezwalających na pobyt i pracę w Polsce jest najistotniejszym elementem pomocy ze strony polskich władz. Z drugiej strony jednak, co piąty migrant zarobkowy nie uzyskał żadnej informacji na temat wsparcia ze strony polskiej administracji, zaś 18 proc. badanych nie uznało dostępnych form wsparcia za istotne.

Problemem, o którym przez cały czas pandemii mówiły wszystkie strony rynku pracy, była i nadal jest obowiązkowa kwarantanna. Wcześniej pracownicy z zagranicy musieli przebywać w izolacji 14 dni, obecnie na rozpoczęcie pracy muszą czekać 10 dni. Dla firm zajmujących się zapewnieniem kadr dla polskich przedsiębiorców logistyka z tym związana jest nie lada wyzwaniem.

- Dla nas było to olbrzymie przedsięwzięcie, przez które mieliśmy ogrom dodatkowej pracy. W tak trudnych warunkach musieliśmy skupiać się jednocześnie na realizowaniu na czas zamówień naszych klientów, na zapewnieniu naszym pracownikom tymczasowym bezpiecznego przyjazdu, przejścia kwarantanny i sprawnego wdrożenia ich do pracy w Polsce - przyznaje Rafał Mróz, dyrektor operacyjny EWL.

Przyznaje też, że jego zdaniem dużo lepszym rozwiązaniem niż 10-dniowa kwarantanna, które warto by było wprowadzić, są obowiązkowe testy dla pracowników z zagranicy. - Takie rozwiązania z powodzeniem stosuje wiele państw, u nas również ten pomysł pojawiał się w opinii publicznej, jednak do tej pory nie został zaakceptowany przez rządzących - dodaje Mróz.

Z kolei Korkus zaznacza, że obecny system wstępu do Polski pracowników zza wschodniej granicy, który w ostatnich latach przeszedł sporo uproszczeń, działa bardzo sprawnie. Zezwolenie na pracę można uzyskać w niecały miesiąc, a oświadczenie w około 10 dni.

Problem stanowią dalsze wytyczne. Bowiem pracownik nabiera zawodowego obycia, podnosi umiejętności językowe, zyskuje doświadczenie, po czym... kończy mu się zezwolenie i zazwyczaj decyduje się na powrót do domu. Oczywiście może starać się o uzyskanie karty pobytu, jednak proces ten jest bardzo skomplikowany i długotrwały, co skutecznie zniechęca cudzoziemców.

- Dla naszej gospodarki uproszczenie tej drogi i umożliwienie automatycznego przedłużania prawa pobytu w Polsce byłoby bardzo dużym benefitem. Cudzoziemcy pracujący w naszym kraju mocno przyczyniają się do rozwoju naszej gospodarki. Analitycy NBP oszacowali, że wkład imigrantów, w szczególności Ukraińców, do wzrostu PKB Polski w ciągu ostatnich pięciu lat wynosił 2,5 pkt. proc. - zauważa Korkus.

Wskazuje też, że o ile pracownicy z państw ościennych mogą skorzystać z tej szybszej ścieżki podjęcia pracy w Polsce, to nie jest to możliwe w przypadku osób z bardziej odległych krajów, takich jak Nepal, Indie czy Bangladesz.

- Tutaj mamy sporo do poprawy, bo proces legalizacji ich pracy w Polsce jest długotrwały i skomplikowany. Trzeba go uprościć - przyznaje szef EWL. - To ważne, bo jeżeli dziś walczymy o globalne talenty, to ciężko jest nam konkurować z innymi krajami Unii Europejskiej, gdzie większość z państw może zaoferować atrakcyjniejsze wynagrodzenie. A jesteśmy atrakcyjnym miejscem na mapie świata do rozwijania biznesu. Jeżeli uda się nam utrzymać bogactwo talentów, to mamy spore możliwości rozwoju. Jednak do tego potrzebne jest uproszczenie prawa - podsumowuje Korkus.

Konkurencja nie śpi

A konkurencja - czyli inne państwa - nie śpi. W efekcie walkę o cudzoziemców przyjdzie nam stoczyć nie tylko z Niemcami, którzy w marcu 2020 r. otworzyły swój rynek pracy dla wybranych pracowników z krajów spoza UE.

W ubiegłym roku czeski rząd postanowił zwiększyć liczbę pozwoleń na pracę dla obcokrajowców. W przypadku Ukraińców aktualny limit wydawanych kart pracy (19,6 tys.) ma zostać zwiększony do 40 tys. W przypadku Czarnogóry i Serbii będzie to 2 tys., dla Filipin, Mołdawii i Mongolii po 1 tys., dla Indii - 600, a dla Kazachstanu - 300.

- Koronawirus wyhamował odpływ cudzoziemców do sąsiednich krajów, ale on cały czas jest. Można powiedzieć, że pandemia po prostu dała nam dodatkowe 15 minut na znalezienie rozwiązania zachęcającego pracowników z zagranicy do pozostania w Polsce - mówi szef EWL. - Co prawda z Czechami wygrywamy bardzo dobrym systemem legalizacji pracy, ale coraz głośniej mówi się o tym, że bardzo sprawnie działa tam system zezwoleń dwuletnich. Uważam, że Czechy obecnie są naszym największym konkurentem w walce o pracowników z zagranicy.

Gospodarka niemiecka ze swoimi wysokimi wynagrodzeniami jest najatrakcyjniejszym pracodawcom, jednak na szczęście dla Polski, jest tam nieco inny profil produkcji, nieco inne wymagania.

- Na większości stanowisk, które zostały otwarte dla obcokrajowców, pracodawcy wymagają podstawowej znajomości niemieckiego. To bariera, która może ograniczyć odpływ pracowników - wyjaśnia Korkus.

Dodaje też, że za pozostaniem w Polsce, poza brakiem bariery językowej czy zbliżoną kulturą i bezpośrednim sąsiedztwem, przemawiają takie argumenty jak to, że nasza gospodarka jest jedną z najszybciej rozwijających się na Starym Kontynencie. Do tego bardzo dobrze - pod kątem gospodarczym - poradziliśmy sobie z pandemią koronawirusa. Wirus z Wuhan nie był dla nas tak zabójczy, jak dla innych państw świata.

