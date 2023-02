Agencje zatrudnienia szczerze o roku z ukraińskimi uchodźcami: nie wszystko poszło idealnie

Mija rok od wybuchu wojny w Ukrainie. Jakie doświadczenia z szukaniem pracy dla uchodźców i aktywizowaniem Ukraińców mają agencje zatrudnienia? Zapytaliśmy o to firmy zajmujące się rekrutacją.

Jeśli chodzi o nasze pozytywne doświadczenia, to z pewnością mogę do nich zaliczyć otwartość naszych klientów i gotowość do zatrudniania uchodźców z Ukrainy. Firmy faktycznie chciały pomagać w tym zakresie, a często wychodziły o krok dalej – oferowały mieszkania dla całych rodzin, zapewniały im środki finansowe na przeżycie, tworzyły punkty przedszkolne dla dzieci rodziców chętnych do podjęcia zatrudnienia.

Również pracownicy dawali z siebie wiele dobrego – byli bardzo otwarci i chętni do pomagania kolegom ze Wschodu, otaczali ich opieką i pomagali w szybkiej aklimatyzacji w Polsce. Współpracowało, i w dalszym ciągu współpracuje, z nami również wiele organizacji czy instytucji samorządowych, pomagaliśmy i pomagamy sobie w różnym zakresie, wszystko po to, by osoby z Ukrainy otoczyć wsparciem, jakiego potrzebują.

Niestety, były też gorsze strony. Pojawiło się wiele nieuczciwych podmiotów, które wykorzystywały trudną sytuację uchodźców chcących zdobyć środki do życia w Polsce i tu szukających pracy. Bardzo często okazywało się - i nadal okazuje - że osoby z Ukrainy zgłaszające się po poradę prawną do nas lub do organizacji społecznych, związków zawodowych czy inspekcji pracy pracowały nielegalnie. Z reguły zgłaszały się one po pomoc dopiero wtedy, gdy pojawił się jakiś poważny problem, np. pracodawca nie wypłacił lub spóźniał się z wypłatą wynagrodzenia za pracę dłuższy czas. Brak pisemnej umowy, w której byłyby określone warunki zatrudnienia i wynagrodzenia, utrudnia egzekwowanie praw pracowników na drodze sądowej oraz udowodnienie winy nieuczciwemu pracodawcy. Brak umowy, a tym samym ubezpieczenia zdrowotnego, oznaczał też, że uchodźcy nieświadomie narażali swoje życie i zdrowie, bo przełożony nie odprowadzał za nich żadnych składek do ZUS, a oni w momencie choroby mieli kłopot z dostępem do specjalistów i szybkim powrotem do zdrowia.

Do pozytywów możemy zaliczyć to, że praca jest dla każdego, o ile jest otwarty na zmiany i chce się przekwalifikować, bo Gremi Personal dostarcza przedsiębiorstwom głównie pracowników fizycznych - wykwalifikowanych i niewykwalifikowanych.

W przypadku większości kobiet-uchodźczyń z Ukrainy jest to kwestia tego, czy są gotowe pracować często poniżej swoich kwalifikacji, np. w handlu czy usługach, gdy znają język polski w stopniu komunikatywnym, czy np. wolą pracować jako operatorki wózków UDT na halach magazynowych - tu nie potrzeba znajomości języka, bo mają nad sobą brygadzistów znających język, wystarczy mieć prawo jazdy i być otwartym na zmianę. Na takim stanowisku z kwalifikacjami zarobią więcej niż w handlu czy usługach, więc jest to bardzo atrakcyjna oferta. Jako firma otworzyliśmy w lecie własną szkołę, która daje uprawnienia UDT, dla Ukrainek jest bezpłatna.

Do pozytywów zaliczyć możemy też to, że razem z uchodźcami do Polski przeniósł się też częściowo biznes ukraiński - w kraju ogarniętym wojną mają małe szanse na generowanie zysku czy rozwój, dlatego np. Nova Poshta (serwis kurierski z paczkomatami) czy Rozetka (ukraińskie Allegro) pojawiły się u nas - co oczywiście powoduje, że znajdują się dodatkowe miejsca pracy dla uchodźców, a konkurencja na rynku wzrasta.

Do pozytywów zaliczamy też to, że zaraz po wybuchu wojny założyliśmy Fundację Gremi Personal, żeby wspomóc sprzętem Ukraińskie Siły Zbrojne. Do dziś za ponad 3 miliony przekazaliśmy 26 zestawów Starlink, 10 SUV-ów, 21 dronów.

Do negatywów zaliczamy brak ofert pracy dla kobiet i to, że pomimo apeli do przedsiębiorców i oferty pomocy z naszej strony przedsiębiorstwa nie były w stanie przystosować większej liczby miejsc pracy dla kobiet niż te wcześniej dostępne. Stąd m.in. decyzja o kursach języka polskiego dla pracowników czy o otwarciu własnej szkoły dającej uprawnienia UDT.

Podjęliśmy szereg działań, z których większość miała pozytywny skutek. Przede wszystkim udostępniliśmy bezpłatnie dla Ukraińców aplikację Workport, którą rozwijamy od kilku lat. Po wybuchu wojny wprowadziliśmy zmianę i po zalogowaniu, wystarczyło wybrać pomiędzy kafelkami „Pomagam”, a „Potrzebuję pomocy”. Dzięki temu poszukujący pomocy mogli ją łatwo znaleźć, a firmy i osoby indywidualne dodać swoje ogłoszenia. Od początku utworzenia tej funkcji w aplikacji pojawiło się wiele ofert transportu, ofert pomocy różnego, np. w dostarczeniu produktów, kilkanaście ofert z zakresu medycyny (pomoc psychologiczna, internistyczna), opcje zakwaterowania oraz oczywiście oferty pracy.

Od początku angażując się w działania, zakładaliśmy pomoc długoterminową. Wiedzieliśmy, że jako firma specjalizująca się w HR możemy zrobić więcej. Na rekrutacji znamy się najlepiej, dlatego tam kontynuowaliśmy działania. Do Polski przyjeżdżały głównie kobiety z dziećmi, stąd też skupiliśmy się na ich potrzebach. Zaoferowaliśmy Ukrainkom m.in. szkolenia z obsługi wózków widłowych. Ponad 90 proc. kobiet, które je przeszło, zostało zatrudnionych u naszych klientów. Dzięki temu mogą zarabiać więcej niż na podstawowych stanowiskach w usługach czy turystyce. W sumie w całej naszej organizacji 1815 pracowników przeszło kursy, które podnosiły lub uzupełniały ich kwalifikacje zawodowe, by mogli znaleźć dobrą pracę.

Wystosowaliśmy również prośbę do pracodawców, żeby udostępnili więcej stanowisk pracy dla pań. Aż 80 proc. naszych klientów zweryfikowało swoje możliwości, co spowodowało, że proporcje zatrudnienia kobiet i mężczyzn zmieniły się. Wcześniej w przewadze byli mężczyźni ok. 55 proc., dziś to kobiety stanowią 60 proc. zatrudnionych.

Wybuch wojny w Ukrainie wymusił na wszystkich dostosowanie się do nowej rzeczywistości. Zarówno pracodawcy, pracownicy, jak i władze samorządowe oraz centralne stanęły przed ogromnym wyzwaniem zapewnienia pomocy, dachu nad głową i pracy uciekającym z Ukrainy uchodźcom.

Również i EWL, już od pierwszych godzin rosyjskiej agresji, podjął kroki w kierunku pomocy obywatelom Ukrainy napływającym do naszego kraju. Dzięki naszym kilkunastoletnim doświadczeniom w rekrutacji oraz zapewnianiu kompleksowej opieki cudzoziemcom poszukującym pracy w Polsce, udało nam się dołożyć solidną cegiełkę do wysokiego, bo niemal milionowego, poziomu aktywizacji zawodowej uchodźców przebywających w naszym kraju.

Pomogliśmy znaleźć zatrudnienie 13 tys. uchodźcom w kilku krajach UE. Nie byłoby to możliwe bez błyskawicznej reakcji polskich władz, które zdecydowały się na deregulację procedur dotyczących legalizacji pobytu i zatrudnienia przybywających do Polski uchodźców, a także gotowości polskich pracodawców do zapewnienia im pracy oraz nierzadko wsparcia w postaci organizacji mieszkań oraz opieki nad dziećmi.

Od początku wybuchu wojny, działając w ramach BCC Katowice w Radzie Dialogu Społecznego, aktywnie organizowaliśmy pomoc zarówno dla tych, których wojna zastała w Polsce, jak i tych, którzy podjęli decyzję o powrocie do Ukrainy. Dodatkowo wspieraliśmy swoją wiedzą lokalne samorządy, starając się o stworzenie jak najlepszych warunków do asymilacji uchodźców do życia i pracy w Polsce. Niestety, nie wszystkie problemy zostały rozwiązane, a część z nich nawet się pogłębiła.

Praca, aktywizacja, relokacja, edukacja i integracja. Aby mówić o umiejętnym zarządzaniu kryzysem, wszystkie te obszary trzeba umiejętnie razem połączyć, a ich kolejność wcale nie jest przypadkowa. Wszystko zaczyna się od pracy, od wypracowania wartości i zbudowania poczucia sprawności, ponieważ, żeby móc aktywizować uchodźców, musi być dla nich praca. Żeby mieć kogo relokować, trzeba go najpierw zachęcić do tego, czyli aktywizować. Skuteczną edukację najłatwiej prowadzić po relokacji, wtedy, kiedy wiemy, kto i gdzie jest, a integracja powinna być oparta na edukacji. Taki system powinien być wspólnie wypracowany przez przedsiębiorców i samorządy lokalne. Tym nie da się sterować centralnie.

Patrząc od strony rynku pracy, możemy stwierdzić to, co dość łatwo zauważyć nawet tym, którzy nie biorą aktywnego udziału w rynku pracy. Ubyło mężczyzn z bardzo konkretnymi kwalifikacjami, a w zamian przybyło kobiet i osób starszych bez kwalifikacji. Dodatkowo spora część uchodźców nie planuje podejmowania pracy, a Polskę traktuje jako kraj tranzytowy w drodze na Zachód.

Ponadto kobiety, które przyjechały do Polski, nie są w stanie wykonywać cięższych prac zarezerwowanych do tej pory przez mężczyzn. Ale rynek nie zna pustki i w związku z tym pojawiło się u nas wielu pracowników z innych europejskich państw - Gruzji, Mołdawii, a nawet Białorusi. Pojawili się również pracownicy z Pakistanu i Indii.

Z uwagi na różnorodność kulturową i językową nowych pracowników mieliśmy na początku trochę więcej wyzwań związanych z przygotowywaniem i wdrażaniem ich do pracy, ale dość szybko się z tym uporaliśmy i coś, co do tej pory było dla nas pewnego rodzaju nowością, szybko stało się kontrolowaną codziennością.

W 2022 do Polski przyjechało bardzo dużo obywateli Ukrainy, ale były to przede wszystkim kobiety z dziećmi i osoby starsze. Mieliśmy więc do czynienia z dużym strukturalnym niedopasowaniem pracowników względem wolnych wakatów, szczególnie w obszarze prac, które zazwyczaj wykonują mężczyźni.

Mimo tego kobiety odnalazły się na polskim rynku pracy. Wielu pracodawców dostosowywało zakres prac, aby chociaż część stanowisk mogły objąć kobiety. Trzeba przyznać, że zakłady pracy mocno otworzyły się na nową sytuację rynkową. W grupie osób, które nie podjęły pracy, znalazły się przede wszystkich matki z dziećmi.

Uchodźcy przyjeżdżający do Polskie kierowali się przede wszystkim do dużych ośrodków miejskich i w nich organizowali sobie życie. Obecnie mamy więc do czynienia z niedopasowaniem geograficznym pracowników z Ukrainy do polskiego rynku pracy. O ile duże ośrodki miejskie są już nasycone pracownikami, tak w mniejszych miastach czy w strefach ekonomicznych usytuowanych dalej od dużych miast wciąż ich brakuje. Niestety obywatele Ukrainy, którzy przyjechali do Polski w ostatnim czasie, nie są na tyle mobilni, by podjąć się pracy w mniej dostępnych miejscach. Z kolei decyzję o ewentualnej relokacji utrudnia fakt, że większość ukraińskich dzieci zostało już zapisanych do polskich szkół i przedszkoli.

Po wybuchu wojny w Ukrainie polski rynek pracy zderzył się z ogromnym wyzwaniem – mężczyźni z Ukrainy nie mogli przyjechać do Polski z powodu zamknięcia granic, a część pracujących w Polsce Ukraińców wróciła do kraju, aby walczyć. Do Polski zaś napłynęła fala uchodźców, głównie kobiet, dzieci i osób starszych.

Przybyłe po 24 lutego Ukrainki potrzebowały czasu, żeby pogodzić się z nową rzeczywistością, uzyskać wsparcie psychologiczne, poszukać zakwaterowania, załatwić formalności. Po zapewnieniu sobie i swoim dzieciom bezpieczeństwa zaczęły się rozglądać za pracą i szybko znalazły zatrudnienie u polskich pracodawców oferujących przede wszystkim proste prace jednozmianowe. Właśnie takie oferty cieszyły się największym zainteresowaniem wiosną 2022 r.

Wielu polskich pracodawców zatrudniało rodziny i znajomych już pracujących u nich osób z Ukrainy, rezygnując z kandydatów zrekrutowanych przez agencje pracy. W kwietniu, maju sytuacja się zmieniła. Zaczęło brakować ofert pracy dla kobiet bez znajomości polskiego. Taki trend utrzymywał się prawie do końca 2022, a poszukiwania pracy zajmowały i nadal zajmują kobietom więcej czasu.

Większe szanse na rynku pracy mają kandydatki z komunikatywną znajomością polskiego oraz osoby otwarte do podjęcia np. pracy na trzy zmiany. Jednak pracodawcy nadal są zainteresowani zatrudnieniem głównie mężczyzn, często ma to związek z normami BHP i tym, że kobiety nie mogą wykonywać niektórych prac fizycznych.

Obecna sytuacja jest dużym wyzwaniem dla pracodawców, którzy muszą dostosowywać miejsca pracy do nowych warunków, zmieniać stanowiska czy zakres obowiązków, aby część pracy mogła być wykonywana przez kobiety. Wiele więc zależy także od ich otwarcia się na tę sytuację i umiejętności adaptacji.

Ponadto agresja Rosji na Ukrainę spowodowała, że na polskim rynku pracy zaczęła dynamicznie wzrastać liczba kandydatów, głównie mężczyzn, ściąganych przez pracodawców z innych krajów. To głównie osoby pochodzące z Kaukazu, krajów Azji Centralnej i Dalekiego Wschodu.

