Agencje zatrudnienia rozkwitają. "Elastyczność jest dziś w cenie bardziej niż kiedykolwiek"

Agencje zatrudnienia mogą spać spokojnie. Eksperci są zgodni - rok 2021 będzie przełomowy pod względem wzrostu zainteresowania elastycznymi formami zatrudnienia.

Dane Polskiego Forum HR pokazują, że choć pandemia dała się we znaki rynkowi pracy tymczasowej, to początek 2021 roku przyniósł znaczną poprawę na rynku usług HR. Trend ten był już mocno widoczny od połowy 2020 roku, pierwsze miesiące 2021 roku tylko go utrwaliły. W pierwszym kwartale tego roku firmy członkowskie PFHR odnotowały w tym obszarze obroty na tym samym poziomie co na początku 2020 roku, czyli 39 mln zł. W stosunku do poprzedniego kwartału mamy wzrost na poziomie 6 proc.

Warto również podkreślić, że liczba pracowników tymczasowych w pierwszym kwartale 2021 wzrosła o 22 proc. Firmy członkowskie PFHR zatrudniały w tej formie 86 tys. osób. Jeszcze szybciej, bo o 35 proc. rok do roku wzrosły obroty w zakresie pracy tymczasowej; wśród firm członkowskich PFHR osiągnęły one poziom 881 mln zł. Wartość całego polskiego rynku w tym zakresie szacuje się na około 1,6 mld zł.

- Obecnie obserwujemy wysokie zapotrzebowanie na pracowników - zarówno w zakresie rekrutacji stałych, jak i pracy tymczasowej. Przewyższa ono to zapotrzebowanie, które notowaliśmy w czwartym kwartale 2019 roku, który wówczas był bardzo wysokim sezonem w naszej branży. Nasze obserwacje i procesy realizowane dla naszych klientów potwierdzają, że popyt na elastyczne formy zatrudnienia w dalszym ciągu rośnie - obecnie miesięcznie zatrudniamy o 20 proc. pracowników tymczasowych więcej niż w kwartałach przed pandemią, w tak zwanym wysokim sezonie. W ostatnim czasie, w skali miesiąca, zapewnialiśmy zatrudnienie dla ponad 15 tysięcy pracowników tymczasowych i stałych - komentuje Tomasz Walenczak, dyrektor firmy Manpower.

Walenczak zauważa też, że popyt na pracowników tymczasowych jest notowany właściwie we wszystkich branżach. Szczególnie duże potrzeby dotyczą pracodawców z sektora logistyki oraz produkcji przemysłowej.

W podobnym tonie wypowiada się Ewelina Glińska-Kołodziej, dyrektor operacyjna Trekwaldera. Jak zauważa, obecnie wyraźnie widać powrót do stanu sprzed pandemii - zarówno w zapotrzebowaniu na pracowników, jak i w ograniczonej dostępności kandydatów.

- W Trenkwalder na tę chwilę mamy ponad dwa tysiące otwartych wakatów w samej tylko pracy tymczasowej. Ponad 50 proc. tych wakatów to stanowiska produkcyjne, operatorzy i ustawiacze maszyn CNC oraz pracownicy magazynowi i operatorzy wózków widłowych. Zapotrzebowanie na pracowników magazynowych było duże jeszcze przed pandemią, ale przez ostatni rok liczba ofert wciąż rośnie - ocenia Ewelina Glińska-Kołodziej.

Na ostatniej prostej

Mówi się, że agencje zatrudnienia tracą na początku kryzysu, a zyskują najwięcej pod koniec. W którym momencie jesteśmy?

- Gdyby odnosić się do powiedzenia, że agencje zyskują najwięcej pod koniec kryzysu i traktować kondycję agencji jako papierek lakmusowy, to właściwie można powiedzieć, że jesteśmy już na ostatniej prostej. Badania nastrojów przedsiębiorców prowadzone przez agencje zrzeszone w Polskim Forum HR wykazują, że 30 proc. firm planuje zwiększanie zatrudnienia w drugiej połowie roku, co jest najlepszym dowodem na stabilizację i optymizm. Potwierdzają to również pozostałe dane rynkowe: liczba dostępnych ofert pracy przewyższa już poziom sprzed pandemii, bezrobocie spadło poniżej 6 proc. - mówi Ewelina Glińska-Kołodziej.

Ekspertka Trenkwaldera zaznacza, że firmy, które przed pandemią korzystały z elastycznych form zatrudnienia i dzięki temu były w stanie szybko optymalizować koszty w czasie kryzysu, obecnie również korzystają z takich rozwiązań.

- Na ten moment nie mamy jeszcze danych i potwierdzenia, że te przedsiębiorstwa, które nie były zainteresowane elastycznością zatrudnienia, zmieniły swoje strategie po pandemii - dodaje Glińska-Kołodziej.

Elastyczność zatrudnienia jest dziś w cenie bardziej niż kiedykolwiek (Fot. Shutterstock)

Tomasz Walenczak ocenia z kolei, że elastyczność zatrudnienia jest dziś w cenie bardziej niż kiedykolwiek, a na współpracę z agencjami coraz częściej decydują się firmy, które przed pandemią sceptycznie podchodziły do tego typu rozwiązań.

Globalne zagrożenie zdrowotne uświadomiło przedsiębiorcom, jak ważne jest szybkie reagowanie na zmieniające się potrzeby kadrowe. Organizacje szukają więc partnerów biznesowych z doświadczeniem w tym obszarze. Szczególnie zależy im na rozwiązaniach spersonalizowanych, dopasowanych indywidualnie do ich przedsiębiorstwa - podkreśla ekspert Manpowera.

Braki kadrowe napędzają popyt

Jak wynika z raportu ManpowerGropu „Niedobór talentów”, 8 na 10 pracodawców w Polsce twierdzi, że znalezienie pracowników z odpowiednimi kwalifikacjami jest dla nich wyzwaniem. Właśnie dlatego zwracają się po wsparcie ze strony agencji.

- Dla pracodawców istotna jest specjalizacja w zakresie rekrutacji. Szukają firm, które nie tylko ogólnie zajmują się rekrutacją, ale które mogą wykazać się doświadczeniem w poszczególnych specjalizacjach i ekspertyzą w tym temacie. Klienci oczekują od agencji, by na rynku notującym najwyższy od 15 lat niedobór talentów nie tylko znalazły odpowiednich kandydatów, ale również pomogły w opracowaniu strategii współpracy z tymi osobami - mówi Walenczak.

Dodaje, że agencje zatrudnienia, które dobrze wykorzystały miniony rok, przeanalizowały swoje strategie i wprowadziły rozwiązania pozwalające im zwiększyć efektywność, z jednej strony mogą pomóc pracodawcom w funkcjonowaniu na tym niełatwym dla nich rynku pracownika, a z drugiej strony – zaoferować kandydatom interesujące propozycje współpracy. To one mogą zyskać.

Ewelina Glińska-Kołodziej potwierdza, że od ostatniego kwartału 2020 roku widoczny jest wzrost zapytań o wsparcie w procesie rekrutacji i doborze kandydatów.

- Porównując dane do roku 2019, obserwujemy wzrost zapytań o ponad 40 proc. już w pierwszej połowie bieżącego roku. Potrzeba wsparcia wynika zarówno z rosnącej luki ilościowej, jak i kompetencyjnej kandydatów - szczególnie w obszarach logistyki, specjalistów z branży produkcyjnej, IT oraz obsługi klienta. Taka sytuacja wymaga od agencji specjalizacji linii biznesowych i nieustannego podnoszenia kompetencji rekruterów, ale też działań pozwalających utrzymywać dobrych konsultantów rekrutacji, którzy są bardzo poszukiwani na rynku - komentuje Glińska-Kołodziej.

Konsolidacja rynku

Na początku pandemii eksperci nie mieli wątpliwości, że konsolidacja branży agencji zatrudnienia jest nieunikniona, a część małych podmiotów zniknie z rynku. Czy tak się stało? Z raportu Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii wynika, że na koniec 2020 r. funkcjonowało w kraju 8818 podmiotów posiadających wpis do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia. Liczba ta zwiększyła się o 61 podmiotów w stosunku do 2019 r. (8755). Jak wskazują autorzy raportu, pokazuje to że kondycja branży pomimo pandemii koronawirusa nie jest zła.

Źródło: MRPiT

Warto jednak dodać, że w analizowanym okresie 1797 agencji zatrudnienia zostało wpisanych do rejestru, w tym samym przedziale czasowym 1739 agencji zostało wykreślonych z rejestru. Rotacja podmiotów w sektorze nadal utrzymuje się na wysokim poziomie.

- Z naszej perspektywy ubiegłoroczne prognozy co do liczby agencji zatrudnienia w 2020 roku również zakładały spadek. Tak się jednak nie stało. Wprawdzie ponad 1700 podmiotów zniknęło na rynku agencji, ale ponad 1700 nowych rozpoczęło swoją działalność. Liczba agencji utrzymuje się na tym samym poziomie - to ponad 8800 firm oferujących usługi HR. To najlepszy dowód na to, że pomimo pandemii firmy mają zapotrzebowanie i korzystają z usług agencji zatrudnienia - wyjaśnia Ewelina Glińska-Kołodziej.

Według raportów Polskiego Forum HR liczba pracowników tymczasowych w 2020 roku skurczyła się o 10 proc., a wskaźnik FTE (Full Time Equivalent czyli przepracowanych pełnych etatów) o 21 proc. w stosunku do roku 2019. Tegoroczne dane są jednak bardziej optymistyczne.

- Obserwując jednak aktualne dane rynkowe oraz poziomy zamówień u naszych klientów, widzimy, że sytuacja wraca do poziomu sprzed pandemii. Należy pamiętać, że oczywiście część branż mocno skurczyła się w pandemii, jak np. automotive czy gastronomia, ale w tym samym czasie kryzys wymusił bardziej intensywny rozwój innych branż. Należą do nich logistyka, e-commerce czy IT, a te branże również cechuje zmienność i stawiają na zwinne zarządzanie ryzykiem i kosztami - dodaje ekspertka Trenkwaldera.

Tomasz Walenczak ocenia z kolei, że w dobie dużego deficytu kadry, dysponującej pożądanymi przez pracodawców umiejętnościami, polski rynek agencji zatrudnienia jest raczej stabilny – pomimo trwającej wciąż pandemii COVID-19.

- Oczywiście zmiany następują, agencje łączą się, pojawiają się nowi gracze - nie wydaje się jednak, by te działania były ściśle związane z konsekwencjami globalnego zagrożenia zdrowotnego - zauważa Walenczak.

Jego zdaniem niewkluczone jest, że rok 2021 będzie przełomowy pod względem wzrostu zainteresowania elastycznymi formami zatrudnienia.

- Udział pracy tymczasowej w całości zatrudnienia w Polsce osiągnął poziom 0,9 proc. Możliwe jednak, że w tym roku usługi te przekroczą już próg 1 proc., co i tak stanowi znacznie niższy wynik niż średnia europejska. Istnieje jednak szansa, jeżeli nie zmienią się negatywnie regulacje prawne, że wraz z dojrzewaniem polskiego rynku pracy udział elastycznych form w całości zatrudnienia zwiększy się i dorówna wskaźnikom europejskim, które wynoszą około 1,5 proc. - komentuje Walenczak.

Nieuniknione zmiany

Pandemia wpłynęła na funkcjonowanie agencji zatrudnienia w kilku obszarach. Pierwszy to przyspieszenie digitalizacji w obszarach obsługi zarówno pracownika, kandydata, jak i pracodawcy.

- Dziś rekrutujemy online, zatrudniamy zdalnie z użyciem systemów informatycznych i spotykamy się z klientami w wirtualnych salkach konferencyjnych - mówi Ewelina Glińska-Kołodziej, dyrektor operacyjny Trekwaldera.

Kolejna kwestia to wzmocnienie roli doradczej agencji. Jak zauważa Ewelina Glińska-Kołodziej, gdy pojawiały się kolejne tarcze antykryzysowe przepisy zmieniały się w szybkim tempie, obostrzenia wprowadzano z dnia na dzień, sytuacja na granicach ulegała ciągłym zmianom, a klienci zajęci utrzymywaniem i optymalizacją swojej działalności mogli liczyć na bieżący monitoring, rzetelną ocenę sytuacji i rekomendacje od swoich partnerów, czyli agencji zatrudnienia.

- Trzeci przykład to wzbogacenie swojej oferty o usługi jeszcze bardziej elastyczne i wspierające działalność klientów, jak outsourcing procesów (np. produkcyjnych czy magazynowych) czy specjalizacje w konkretnych liniach biznesowych i branżach. Wszystkie te elementy wpłynęły też na weryfikację strategii i zmiany kompetencyjne w departamentach i zespołach operacyjnych agencji zatrudnienia.