Agencja apeluje o zniesienie kwarantanny dla Ukraińców. "Skuteczniejsze są testy"

Agencja zatrudnienia Gremi Personal wystosowała apel do rządu o rozważenie możliwości zastąpienia obowiązkowej 10-dniowej kwarantanny dla przybywających migrantów zarobkowych z Ukrainy. Skuteczniejsze są obowiązkowe i zakrojone na szeroką skalę testy osób wjeżdżających na terytorium Polski.

13 lis 2020 14:05





Pracownicy z Ukrainy muszą odbyć 10-dniowa kwarantannę po przyjeździe do Polski (Fot. Shutterstock)

W tej chwili, zgodnie z polskim prawem, pracownicy z Ukrainy muszą odbyć 10-dniowa kwarantannę po przyjeździe do Polski. To duże utrudnienie zarówno dla pracowników, jak i pracodawców, które bardzo negatywnie wpływa na liczbę migrantów zarobkowych z Ukrainy do Polski i powoduje niedobór pracowników w polskich przedsiębiorstwach w tym trudnym okresie.

Właśnie dlatego agencja zatrudnienia Gremi Personal wystosowała apel do rządu o rozważenie możliwości zastąpienia obowiązkowej 10-dniowej kwarantanny dla przybywających migrantów zarobkowych z Ukrainy alternatywą - testem na obecność COVID-19.

- Uważamy, że najlepszym rozwiązaniem w tej sytuacji jest zniesienie obowiązkowej 10-dniowej kwarantanny wobec migrantów zarobkowych z Ukrainy. W naszej opinii, skuteczniejsze są obowiązkowe i zakrojone na szeroką skalę testy osób wjeżdżających na terytorium Polski - piszą w liście przedstawiciele Gremi Personal.

- Wiele krajów podąża ścieżką zakładającą następujące działania: osoby, które przyjechały z krajów objętych czerwoną strefą (czyli wysokiego poziomu zakażenia) muszą albo wypełnić specjalny dokument dotyczący przyjazdu i przesłać go do stacji sanitarno-epidemiologicznej, albo pobrać aplikację na smartfon i tam się zarejestrować. Następnie mają wybór: mogą wykonać test PCR lub poddać się kwarantannie przez 10 dni. Polska nie zapewnia alternatywy ukraińskim pracownikom przybywających z terytorium Ukrainy - przewidziana jest jedynie kwarantanna, podczas gdy w pełni możliwe jest, aby zastąpić ją alternatywą - kwarantanną lub testem PCR - wyjaśniają autorzy listu.

Niedawno o zniesienie kwarantanny dla pracowników z Białorusi zatrudnionych w Polsce zaapelowali podlascy przedsiębiorcy.

- Pracowników brakuje. W okresie kryzysu, w okresie COVID, każde ręce są na wagę złota i to trzeba szybko rozwiązać, bo jeśli będziemy czekać, to będzie się przedłużało, to nie będzie miało sensu. Dlatego apel jest jak najbardziej potrzebny - tłumaczy Witold Karczewski, prezes Izby Przemysłowo-Handlowej w Białymstoku.

Sebastian Rynkiewicz z Klastra Obróbki Metali mówił, że firmy skupione w klastrze zdają sobie sprawę z powagi sytuacji związanej z koronawirusem, ale - jak podkreślił - "trzeba pracować, trzeba funkcjonować w ramach prowadzonej działalności gospodarczej".

- Przyłączamy się do tego apelu, bo część pracowników w naszych firmach to pracownicy z Białorusi - mówił Rynkiewicz. Dodał, że pracowników z Białorusi zatrudnia ponad 50 firm skupionych w klastrze; jednak nie był w stanie podać dokładnej liczby pracowników.

