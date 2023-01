83 proc. polskich firm nie zatrudnia Ukraińców

Jak wynika z badania, które na zlecenie Konfederacji Lewiatan przeprowadził w grudniu 2022 roku CBM Indicator, 12 proc. firm zadeklarowało, że zatrudnia Ukraińców, a 5 proc. planuje to zrobić w najbliższych miesiącach. Nie zatrudnia Ukraińców i nie ma takich planów 89 proc. firm małych, 67 proc. średnich i 58 proc. dużych. Najchętniej oferują pracę Ukraińcom firmy duże (36 proc.) i średnie (29 proc.). Rzadko to robią firmy małe (6 proc.).

99 proc. przedsiębiorstw stwierdziło, że obecnie nie działa w Ukrainie, w tym 95 proc. firm dużych i średnich. Do obecności na rynku naszego wschodniego sąsiada nie przyznała się żadna mała firma. Stałą obecność w Ukrainie zadeklarował tylko 1 proc. firm, w tym 5 proc. dużych i średnich.

94 proc. firm nie współpracuje z firmami z Ukrainy działającymi na terenie Polski. Robi to tylko 6 proc. przedsiębiorców. Warto podkreślić, że do takiej współpracy przyznaje się 26 proc. dużych firm.

48 proc. firm stwierdziło, że po rosyjskiej agresji na Ukrainę poziom obrotów w ramach współpracy z rynkiem ukraińskim obniżył się. Co więcej 34 proc. firm poinformowało, że również współpraca została zawieszona.

Stosunek do pracowników z Ukrainy

Warto przypomnieć wyniki badania Personnel Service, z których wynika, że niemal co drugi (48 proc.) pracodawca ma pozytywny stosunek do pracowników z Ukrainy. W przypadku branż wyróżnia się budowlanka, gdzie już 28 proc. osób wskazało, że ma zdecydowanie pozytywne zdanie o pracownikach z Ukrainy. Podobnie co piąty przedstawiciel IT myśli zdecydowanie dobrze o Ukraińcach.

Pracodawcy zapytani o to, za co najbardziej cenią kadrę z Ukrainy, wskazują w pierwszej kolejności na pracowitość (44 proc.), szybką adaptację (38 proc.) oraz szybką naukę języka (32 proc.). Co piąty pracodawca wskazuje, że ceni pracowników z Ukrainy za lojalność, doświadczenie i wiedzę. Podobny odsetek docenia w Ukraińcach skromność, a 16 proc. wymieniło tworzenie pozytywnej atmosfery. Tylko 13 proc. pracodawców wskazało, że nie ma niczego, za co by cenili pracowników z Ukrainy.

