60 proc. polskich agencji zatrudnienia łamie prawo

Agencje zatrudnienia nadal generują nieprawidłowości. Choć ich liczba powoli spada, to nadal jest wysoka - uchybienia wyłapano w 59 proc. skontrolowanych podmiotów. Jakie przepisy złamano?

Autor: jk

• 27 lip 2021 13:50





Ze sprawozdania PIP wynika, że liczba naruszeń przepisów regulujących świadczenie usług zatrudnienia zmniejszyła się (Fot. Shutterstock)

REKLAMA

35 agencji nielegalnie świadczyło usługi - bez wymaganego certyfikatu marszałka województwa, potwierdzającego wpis do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia.

Niektóre podmioty prowadziły działalność mimo tego, że zostały wykreślone z rejestru – dotyczyło to głównie agencji z obszaru pracy tymczasowej.

Z kolei 100 agencji pracy tymczasowej nie uzgodniło warunków zatrudnienia na piśmie – dotyczyło to 2496 osób.

Państwowa Inspekcja Pracy postanowiła skontrolować agencje zatrudnienia. W 2020 r. inspektorzy przeprowadzili 429 kontroli w 404 podmiotach.

Pracownicy PIP pojawili się przede wszystkich w niewielkich agencjach zatrudniających do 9 pracowników (38 proc. kontroli) oraz od 10 do 49 pracowników (26 proc.). Natomiast w podmiotach, w których liczba pracowników mieściła się w przedziale od 50 do 249 pracowników, przeprowadzono 22 proc. kontroli, zaś w dużych agencjach (powyżej 250 pracowników) - 14 proc. kontroli.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Kliknij TUTAJ, by przeczytać pierwszą część materiału opisującego wyniki pracy inspektorów w 2020 roku.

Ze sprawozdania PIP wynika, że liczba naruszeń przepisów regulujących świadczenie usług zatrudnienia zmniejszyła się. Mimo to nadal jest wysoka – nieprawidłowości wyłapano w 59 proc. skontrolowanych podmiotach. Dla porównania w 2019 przepisy złamało 64 proc. agencji, a w

w 2018 r. – 60 proc.

Nielegalne świadczenie usług

PIP podaje, że 35 agencji (8,7 proc. kontrolowanych podmiotów) nielegalnie świadczyło usługi - bez wymaganego certyfikatu marszałka województwa, potwierdzającego wpis do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia. Większość z tych podmiotów świadczyła nielegalnie usługi pracy tymczasowej (26 podmiotów).

Czytaj też: Nielegalna praca kwitnie. Najczęściej na czarno pracują Ukraińcy

Warto dodać, że w 2019 r. tego rodzaju nieprawidłowości dotyczyły 63 agencji (11,5 proc.),a w 2018 r. - 65 (10,5 proc.).

Źródło: PIP PIP wyłapała także inne nieprawidłowości. Okazuje się, że część firmy, które otrzymywały wpis do rejestru tak naprawdę nie świadczyło usług agencji zatrudnienia. Niektóre podmioty prowadziły działalność mimo tego, że zostały wykreślone z rejestru – dotyczyło to głównie agencji z obszaru pracy tymczasowej. Na bakier z prawem Inspektorzy pracy zaznaczają, że najczęstszym uchybieniem - podobnie jak w latach poprzednich - było niezamieszczanie w dokumentach, ogłoszeniach i ofertach numeru wpisu do rejestru oraz nieoznaczanie ogłoszeń jako „oferty pracy tymczasowej”. Tego typu nieprawidłowości stwierdzono w 60 agencjach zatrudnienia. Z kolei 51 agencji nie wypełniło obowiązków informacyjnych wobec marszałka województwa. Nie przedstawiły one corocznej informacji o działalności lub podały nierzetelne informacje. Z kolei 28 podmiotów nie zgłosiło w urzędzie zmiany danych albo informacji o zawieszeniu działalności. 7 agencji złamało zasady niedyskryminacji i równego traktowania. Dotyczyło to ofert pracy, w których pojawiały się kryteria dyskryminujące kandydatów ze względu na płeć i wiek. Natomiast w 5 agencjach pobierano dodatkowe opłaty od kandydatów, które były niezgodne z prawem. Źródło: PIP Praca tymczasowa pod lupą W 2020 r. inspektorzy pracy przeprowadzili 233 kontrole w agencjach pracy tymczasowej w 218 podmiotach, zatrudniających łącznie 55,8 tys. osób. Nieprawidłowości stwierdzono w 89 proc. podmiotów (w 2019 r. – 82 proc., w 2018 r. – w 83 proc.). Jakie uchybienia zauważyli inspektorzy? Bez wymaganego certyfikatu marszałka województwa, potwierdzającego wpis do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia, działało 26 podmiotów (w 2019 r. – 49 podmiotów, a w 2018 r. – 54). Czytaj też: Nadgodziny? Nie odnotowaliśmy. Coraz więcej firm kombinuje z czasem pracy Jeśli chodzi o o zatrudnianie pracowników tymczasowych, to wykryte nieprawidłowości dotyczyły zarówno zwierania stosunku pracy, jak i przebiegu pracy. 100 agencji nie uzgodniło warunków zatrudnienia na piśmie – dotyczyło to 2496 osób. W 34 podmiotach pojawiły się problemy związane z wypłatą wynagrodzeń i innych świadczeń – dotyczyło to 64 pracowników. W 27 agencjach wykryto nieprawidłowości dotyczące przeprowadzania profilaktycznych badań lekarskich, a w 26 – dotyczące urlopów wypoczynkowych (69 osób miało problemy z pójściem na urlop, wypłatą wynagrodzenia za czas urlopu lub wypłatą ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop). Z kolei 324 osób z 24 agencji nie miało pisemnego potwierdzenia warunków zatrudnienia. Z kolei w 12 agencjach zawierano umowy cywilnoprawne zamiast umów o pracę – dotyczyło to 39 osób. Co ciekawe, inspektorzy nie stwierdzili znaczących uchybień w zakresie przestrzegania przepisów o limitach czasowych okresu wykonywania pracy tymczasowej na rzecz jednego użytkownika. Kontrole u pracodawców użytkowników PIP przeprowadziła również kontrole u pracodawców - użytkowników. Łącznie skontrolowano 182 firmy. Naruszenia przepisów o zatrudnianiu pracowników tymczasowych stwierdzono podczas 59,8 proc. kontroli (w 2019 r. – 67,2 proc. kontroli, w 2018 r. – 65,7 proc.). Inspektorzy pracy wykryli, że 56 pracodawców nie uzgodniło z agencją pracy tymczasowej na piśmie warunków zatrudnienia 1710 pracowników tymczasowych. Z kolei 24 podmioty nie dopełniły obowiązków informacyjnych, czyli nie przekazały agencjom pisemnej deklaracji o wysokości wynagrodzenia oraz o warunkach pracy. Nieprawidłowości te dotyczyły 99 osób. 23 podmioty nie prowadziły ewidencji pracowników tymczasowych. Z kolei 42 pracodawców - użytkowników naruszyło przepisy o czasie pracy - dotyczyło to 939 pracowników tymczasowych. Co istotne, w 71 podmiotach (39 proc. objętych kontrolą) nie przestrzegano przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Najczęściej uchybienia dotyczyły: szkoleń BHP (30 podmiotów), przeprowadzenia oceny ryzyka zawodowego oraz informowania o nim pracowników (18 podmiotów), organizacji i utrzymania pomieszczeń pracy oraz ich wyposażenia (13 podmiotów), zapewnienia pracownikom odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej (9 podmiotów). Źródło: PIP Poprawa na rynku usług HR Początek 2021 roku przyniósł nam znaczną poprawę na rynku usług HR. Trend ten był już mocno widoczny od połowy 2020 roku, pierwsze miesiące tego roku tylko go utrwaliły. Jak wynika z raportu Polskiego Forum HR, w pierwszym kwartale tego roku firmy członkowskie odnotowały na rynku rekrutacji stałych obroty na tym samym poziomie co na początku 2020 roku, czyli 39 mln zł. W stosunku do poprzedniego kwartału mamy wzrost na poziomie 6 proc. Poprawa jest także widoczna w obszarze pracy tymczasowej. Liczba pracowników w tym obszarze w pierwszym kwartale 2021 wzrosła o 22 proc. Firmy członkowskie PFHR zatrudniały w tej formie 86 tys. osób. Szybciej, bo o 28 proc. wzrósł współczynnik FTE, czyli liczba przepracowanych godzin w przeliczeniu na pełne etaty, co wskazuje na wzrost średniej liczby godzin przepracowanych przez jednego pracownika.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.