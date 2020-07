15 proc. polskich firm chce ograniczyć zatrudnianie imigrantów

Imigranci zarobkowi realnie przyczynili się do wzrostu polskiego PKB (przeciętnie o 0,5 pkt proc. rocznie).

Zamknięcie granic spowodowane epidemią COVID-19 nie wywołało wśród nich masowych powrotów i związanych z nimi problemów z personelem w firmach.

Zatrudnienie cudzoziemców zmniejszyło się prawdopodobnie o ok. 10 proc. pomiędzy lutym i końcem maja 2020.

Jak podaje NBP, od 2014 roku imigracja była coraz ważniejszym czynnikiem napędzającym polską gospodarkę. Według szacunków w 2018 Ukraińcy stanowili ok. 5 proc. podaży pracy w Polsce i dokładali się do wzrostu PKB w okresie 2014 -2018 przeciętnie o ok. 0,5 pkt. proc. rocznie. W 2019 roku wzrost ten uległ jednak wyhamowaniu, a 2020 rok w związku z pandemią koronawirusa pozostaje wielką niewiadomą.

Obostrzenia na granicach, problemy z uzyskiwaniem dokumentów umożliwiających legalną pracę w Polsce negatywnie wpływają na chęć podjęcia pracy przez imigrantów w naszym kraju. To wszystko przełożyło się na wyraźnie niższe niż rok wcześniej statystyki ruchu granicznego w całym I kwartale 2020 roku. Jak podają autorzy raportu, saldo przepływów na przejściach granicznych z Ukrainą stało się ujemne przede wszystkim ze względu na zatrzymanie nowych przyjazdów, a jedynie częściowo ze względu na migrację powrotną. Do końca marca 2020 wyniosło ok. 100 tys. osób.

NBP podaje również, że liczba imigrantów opłacających składki na ubezpieczenie zdrowotne przestała wzrastać już w drugiej połowie 2019 roku. W ciągu miesiąca po wprowadzeniu lockdown’u liczba ubezpieczonych pracowników z Ukrainy zmniejszyła się o 36 tys. (ok. 7 proc.). Według najnowszych szacunków GUS ubytek imigrantów (wszystkich, nie tylko pracujących) w okresie koniec lutego 2020 - koniec kwietnia 2020 wyniósł ponad 223 tys. osób, czyli 10 proc. stanu z końca lutego 2020.

Imigranci chcą zostać

Z raportu wynika, że 24 proc. z nich chciałoby zostać na stałe, a kolejne 14 proc. przynajmniej na 3 lata. Jednak duży jest też odsetek osób, które nie mają sprecyzowanych planów oraz osób, które postrzegają wyjazdy do Polski jedynie w horyzoncie poniżej 1 roku powielając schemat migracji krótkookresowej.

- Porównanie wyników obecnego badania do badania z podobnym pytaniem realizowanego w 2015 roku w Warszawie pokazuje, że początkowo zdecydowana większość (80 proc.) planów migracyjnych

dotyczyła pozostania poniżej 1 roku. W 2020 roku większość (52 proc.) planuje pozostanie powyżej 3 lat. Obecna sytuacja przypomina deklaracje imigrantów z Polski w Europie Zachodniej kilka lat po wejściu do Unii Europejskiej. Odsetek migracji wahadłowych wciąż był wysoki, ale powiększał się także udział osób pragnących pozostać za granicą na dłużej. W przypadku migracji obywateli polskich wewnątrz Unii Europejskiej nie stanowiło to problemu. W przypadku imigracji z Ukrainy w Polsce realizacja tych planów jest ograniczona przez przepisy imigracyjne - czytamy w raporcie NBP. Czytaj więcej: Zarobki Ukraińców w Polsce. Tylko 3 proc. dostaje płacę minimalną Z raportu wynika, że zdecydowana większość imigrantów pracuje w Polskich firmach jako niewykwalifikowani pracownicy fizyczni, choć część dużych firm rekrutuje tylko imigrantów z wyższymi kwalifikacjami. Osoby pracujące fizycznie bez kwalifikacji stanowiły 70 proc. zatrudnienia w ankietowanych firmach, wykwalifikowani pracownicy fizyczni stanowili 16 proc. zatrudnionych imigrantów, niższy personel w biurze ok. 2 proc. a specjaliści z wyższym wykształceniem ok. 12 proc. zatrudnionych imigrantów. Zatrudnienie imigrantów tylko jako niewykwalifikowanych pracowników fizycznych deklarowało prawie 60 proc. firm, z drugiej strony ok. 16 proc. stanowiły firmy (głównie bardzo duże z sektora usług), które zatrudniały cudzoziemców tylko jako pracowników umysłowych (zarówno niżej kwalifikowanych jak i specjalistów). Zaś w rekrutacji ich do pracy w Polsce dużą rolę odgrywają agencje pracy tymczasowej. W ten sposób firmy chcą minimalizować koszty oraz ryzyka związane z pozyskiwaniem pracowników z

zagranicy. W 2019 roku na stałe współpracowało z agencjami pośrednictwa pracy 22 proc. badanych firm, przy czym udział ten był wyższy wśród średnich i dużych firm z sektora rolniczego i przemysłowego. Ogółem zatrudnionych za pośrednictwem agencji było 24 proc. imigrantów

pracujących w badanych firmach. Imigranci a COVID-19 pracujących w badanych firmach. Jak wynika z raportu, większość firm zatrudniających imigrantów (zwłaszcza małe i z sektora usług) w marcu i kwietniu 2020 miała mniejsze przychody, przez co zmniejszała zatrudnienie. Jednak to imigranci zostali pozbawieni pracy w pierwszej kolejności. - To wynika zarówno z krótkookresowości ich umów, jak i faktu, że stanowią zwykle niewielką część załogi. Po drugie, korelacja nie była istotna statystycznie w firmach objętych badaniem. Zwłaszcza firmy odnotowujące spadek przychodów relatywnie często cechowały się większym zatrudnieniem imigrantów niż rok wcześniej - były to przeciętnie częściej średnie i duże firmy z sektora usług. Ponadto z raportu wynika, że większość firm nie odczuła dużych problemów związanych z wyjazdem imigrantów z Polski (67 proc.). Jedynie około 5 proc. firm określiło wyjazdy imigrantów z Ukrainy jako problem masowy lub duży i zagrażający ciągłości pracy przedsiębiorstwa. Problemy związane z epidemią COVID-19 nie wpłynęły na preferencje dotyczące zatrudnienia imigrantów u ok. 73 proc. firm, ale ok. 15 proc. wskazywało, że w przyszłości będzie zatrudniać mniej imigrantów niż poprzednio, a 7 proc. firm deklarowało, że będzie unikać zatrudniania imigrantów. Około 4 proc. deklarowało natomiast szersze korzystanie z pracy imigrantów w przyszłości.