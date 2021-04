14 proc. polskich firm płaci Ukraińcom mniej niż stanowi prawo

14 proc. pracodawców decyduje się na oferowanie pracownikom z Ukrainy stawki, która jest poniżej minimalnego wynagrodzenia. Niemal co druga firma płaci od 18,3 do 19 zł brutto na godzinę, a co czwarta decyduje się na zaoferowanie ukraińskim pracownikom od 19,1 do 21 zł brutto na godzinę. 8 proc. płaci Ukraińcom ponad 21 zł brutto na godzinę - wynika z najnowszej odsłony "Barometru Polskiego Rynku Pracy” opublikowanego przez Personnel Service.

Z raportu Personnel Service wynika, że więcej niż co czwarta firma w Polsce zatrudnia obecnie pracowników z Ukrainy. To wzrost aż o 17 pkt proc. w porównaniu do poprzedniej edycji badania z maja 2020 roku.

Widoczna jest zależność związana z wielkością firmy. Najwięcej pracowników z Ukrainy znajdziemy w firmach zatrudniających ponad 250 osób – już 45 proc. z nich ma w załodze kadrę ze Wschodu. W przypadku średnich firm co trzecia deklaruje zatrudnianie Ukraińców, a w małych co czwarta.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Ich liczba z pewnością wzrośnie, bo co czwarta firma w Polsce zamierza rekrutować Ukraińców w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Największe zapotrzebowanie na pracowników z Ukrainy widoczne jest w firmach z sektora przemysłowego – już co trzecie przedsiębiorstwo planuje zatrudniać kadrę ze Wschodu. Na drugim miejscu znajdują się firmy z sektora handlu – 27 proc. będzie zatrudniało pracowników z Ukrainy, a w branży usługowej 20 proc.

Niezmienne jest to, że pracownicy z Ukrainy najczęściej są zatrudniani na stanowiskach niższego szczebla – wskazało tak 70 proc. firm. Jak tłumaczą eksperci Personnel Service, jest to bezpośrednią konsekwencją ograniczeń uproszczonej procedury zatrudniania. Możliwość legalnej pracy tylko przez pół roku powoduje, że wielu firmom nie opłaca się inwestować w szkolenia kadry ze Wschodu na stanowiska wyższego szczebla. Warto jednak zwrócić uwagę, że systematycznie od kilku lat zwiększa się odsetek firm zatrudniających Ukraińców jako wykwalifikowaną kadrę wyższego szczebla.

Pandemia negatywnie odbiła się na procesie rekrutacji pracowników ze Wschodu. Z raportu wynika, że połowa firm dostrzega, iż jest trudniej zrekrutować kadrę zza naszej wschodniej granicy. Pandemia zamknęła granice i utrudniła emigrację zarobkową.

Grafika: Barometr Polskiego Rynku Pracy

Trudności w rekrutacji dostrzega aktualnie aż 54 proc. pracodawców. Co więcej, już 17 proc. firm wskazuje, że ich pracownicy z Ukrainy ze względu na pandemię zapowiadają powrót do ojczyzny, a 30 proc. obawia się, że straci kadrę ze Wschodu, choć na razie pracownicy nie zgłaszają, że mają plan powrotu.

- Dzięki zapisowi tarczy antykryzysowej udało się uniknąć masowego odpływu pracowników z Ukrainy z polskiego rynku pracy. Zapis, o który Personnel Service walczył wspólnie z Pracodawcami Rzeczypospolitej Polskiej, gwarantował osobom posiadającym wizę, która kończy się w trakcie trwania stanu epidemicznego, że mogą legalnie pozostać i pracować w Polsce przez cały czas obowiązywania stanu epidemicznego oraz 30 dni po jego zakończeniu. Z tej możliwości skorzystali pracownicy z Ukrainy w niemal co drugiej firmie. Dzięki temu zatrzymano w Polsce nawet do 0,5 mln imigrantów ze Wschodu - komentuje Krzysztof Inglot, prezes Personnel Service.

Grafika: Barometr Polskiego Rynku Pracy

Warto też zaznaczyć, że większość pracowników z Ukrainy, szukając pracy w Polsce, korzysta z pomocy ukraińskiej rodziny i znajomych, którzy mieli okazję u nas pracować. Co czwarta osoba zgłasza się do swojej polskiej rodziny lub znajomych, a co dziesiąty Ukrainiec korzysta z agencji zatrudnienia działających w jego ojczyźnie. Mniej popularne opcje to kanały social media oraz agencje pracy działające w Polsce.

Wynagrodzenie Ukraińców

Raport wskazuje, że 14 proc. pracodawców decyduje się na oferowanie kadrze ze Wschodu stawki, która jest poniżej minimalnego wynagrodzenia (warto tu zaznaczyć, że zgodnie z polskim prawem jest to nielegalne, powinni oni zarabiać co najmniej płacę minimalną, jedna ankieta w której brali udział badani była anonimowa, więc szczerze przyznali się, że oferują Ukraińcom mniej niż powinni zgodnie z prawem). Niemal co druga firma płaci od 18,3 do 19 zł brutto na godzinę, a co czwarta decyduje się na zaoferowanie ukraińskim pracownikom od 19,1 do 21 zł brutto na godzinę. Warto też zwrócić uwagę, że 8 proc. pracodawców płaci Ukraińcom ponad 21 zł brutto na godzinę. W porównaniu do poprzedniej edycji badania wzrósł odsetek pracodawców, którzy byliby skłonni płacić obywatelowi Ukrainy więcej „na rękę” niż Polakowi. Taką możliwość zakłada co trzeci pracodawca w porównaniu do 28 proc. w pierwszej połowie 2020 roku.

Grafika: Barometr Polskiego Rynku Pracy

Ukraińcy mogą liczyć również na szereg benefitów. Najczęściej jest to zapewnienie pomocy w załatwieniu formalności, mieszkania oraz świadczeń socjalnych, takich jak np. opieka zdrowotna. Dodatkowo już co piąta firma oferowała zakwaterowanie na czas kwarantanny oraz test na obecność COVID-19, co w aktualnych warunkach było ważną kartą przetargową w procesie rekrutacji pracowników z Ukrainy.

Całościowo obraz płac w Polsce maluje się w dużo lepszych barwach niż na Ukrainie. Z danych State Statistic Service wynika, że średnie wynagrodzenie na Ukrainie w styczniu 2021 roku wyniosło 12,3 tys. UAH, czyli ok. 1,7 tys. zł. To ponad trzykrotnie mniej niż średnia krajowa w Polsce, która w tym samym miesiącu przekroczyła 5,5 tys. zł. Co więcej, przy obecnej dynamice wzrostu wynagrodzeń na Ukrainie, nasz wschodni sąsiad do poziomu polskiej średniej krajowej dobiłby dopiero za… 12 lat.

Jak pracuje się z Ukraińcami

Autorzy raportu zapytali również o nasz stosunek do pracowników z Ukrainy. Okazuje się, że co trzeci pracodawca ma pozytywny stosunek do pracowników z Ukrainy, co oznacza wzrost o 3 pkt proc. w porównaniu do poprzedniej edycji badania. Zdecydowana większość firm twierdzi, że ma neutralne nastawienie do Ukraińców, co wskazuje na asymilację kadry ze Wschodu, która jest traktowana tak samo jak Polacy. Negatywne nastawienie zgłasza tylko 8 proc. przedsiębiorców.

Grafika: Barometr Polskiego Rynku Pracy

Pracodawcy zapytani o to, za co najbardziej cenią kadrę ze Wschodu, wskazują w pierwszej kolejności na: pracowitość, doświadczenie oraz szybką adaptację. Wszystkie te czynniki są istotne z punktu widzenia sprawnego wdrożenia pracownika. Podobnie jak mała bariera językowa, która pozwala szybko przeprowadzić proces tzw. onboardingu.

Warto dodać, że już 3 na 10 pracodawców wskazało, że ceni pracowników z Ukrainy za lojalność. Co czwarty dostrzega łatwość i sprawność nauki języka polskiego. Natomiast co piąty widzi skromność oraz wiedzę pracowników z Ukrainy, a 15 proc. tworzenie pozytywnej atmosfery. Tylko 3 proc. pracodawców wskazało, że nie ma nic, za co cenią pracowników z Ukrainy.