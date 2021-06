Zwykły brak szacunku. Oto co robią polscy pracownicy

Chociaż spotkania za pośrednictwem internetu to już codzienność, wiele osób nadal nie do końca wie, jak należy się w ich czasie zachowywać. Aż 53 proc. ankietowanych przez polski ClickMeeting przyznało, że chciałoby wprowadzenia jasnych zasad etykiety dla spotkań online.

Tylko 27 proc. respondentów nie zdarzyło się nigdy w trakcie spotkań online zajmować innymi rzeczami (Fot. Shutterstock)

Wielu uczestników spotkań online chciałoby, żeby udział w nich jak najbardziej przypominał doświadczenie spotkania na żywo.

Dla 48 proc. respondentów włączanie kamery internetowej w trakcie spotkania jest oznaką szacunku do współuczestników.

Tymczasem blisko 29 proc. ankietowanych uważa, że uczestnicy spotkań online częściej zapominają o dobrych manierach niż w trakcie spotkań na żywo.

Według raportu polskiej firmy ClickMeeting dostarczającej platformę do spotkań online i webinarów aż 62 proc. ankietowanych jako najlepsze rozwiązanie na przyszłość wskazuje łączenie pracy zdalnej i stacjonarnej. Tylko 14 proc. chciałoby powrotu do pracy wykonywanej wyłącznie z biura. Niektórzy pracodawcy już podjęli decyzję o przejściu na stałe w hybrydowy tryb pracy, niezależnie od sytuacji pandemicznej.

Jasne zasady etykiety dla spotkań online

W przeprowadzonej przez ClickMeeting ankiecie na temat zasad savoir-vivre na spotkaniach online blisko 53 proc. respondentów wskazało, że widzi potrzebę wprowadzenia na nich jasnych zasad etykiety. Blisko 29 proc. ankietowanych uważa, że uczestnicy spotkań online częściej zapominają o dobrych manierach niż w trakcie spotkań na żywo. Zdaniem 24 proc. dobre maniery online są zachowywane tak samo często, jak na spotkaniach na żywo.

I choć wpadki podczas telekonferencji na pierwszy rzut oka wydają się śmieszne, to z pewnością takie nie są dla ich bohaterów. Do kanonu przejdzie pokazanie zbyt wielu gołych części ciała. Wejście dzieci do pokoju w trakcie wideorozmowy to też klasyka. O szczegółach pisaliśmy tutaj.

- Przez wiele lat w zasadzie nie rozmawiało się o savoir-vivrze w kontekście spotkań online, bo nie były one taką codziennością, jaką stały się w ciągu ostatniego roku - mówi Aleksandra Pakuła, specjalistka w zakresie kreowania wizerunku i założycielka Instytutu Etykiety.

- W nowej sytuacji to normalne, że każdemu zdarza się popełniać błędy. W większości przypadków do rozproszenia wątpliwości - jak np. czy w czasie spotkania online wypada jeść, palić czy być ubranym w piżamę - wystarczy zastanowić się, czy tak zachowalibyśmy się na spotkaniu na żywo. Warto też pamiętać, że ponad 70 proc. naszego komunikatu, to nie to, co mówimy, ale jak to mówimy i jak przy tym wyglądamy, dlatego przy rezygnacji z włączania kamery tracimy wiele środków wyrazu - dodaje Pakuła. czytaj też: Wirtualny świat męczy? Zoom fatigue może dopaść każdego Dla 48 proc. respondentów włączanie kamery internetowej w trakcie spotkania jest oznaką szacunku do współuczestników (Fot. Pixabay) Szacunek dla współuczestników spotkania Dla 48 proc. respondentów włączanie kamery internetowej w trakcie spotkania jest oznaką szacunku do współuczestników. Ponad 15 proc. uważa, że ta zasada dotyczy tylko osób zabierających w danym momencie głos, a 11 proc., że tylko prowadzącego spotkanie. Jednocześnie tylko 27 proc. respondentów nie zdarzyło się nigdy w trakcie spotkań online zajmować innymi rzeczami, np. jedzeniem, gotowaniem, sprzątaniem, odpisywaniem na maile czy przeglądaniem mediów społecznościowych. Niemal 35 proc. ankietowanych przyznaje, że im się to zdarza, a prawie 38 proc., że tylko czasami jeśli spotkanie jest naprawdę nudne. Czytaj też: Pracownicy zmuszeni do "poprawiania" twarzy. Bywa, że nie mają wyjścia - W 2020 r. na platformie ClickMeeting odbyło się ponad 2 mln wydarzeń online, które zgromadziły prawie 31 mln uczestników - mówi Dominika Paciorkowska, dyrektor zarządzająca ClickMeeting. - Oswoiliśmy się z pracą i nauką przez Internet, czujemy się na spotkaniach online coraz swobodniej i chcielibyśmy, by udział w nich przypominał spotkania na żywo. Jasne zasady etykiety sprawiają, że praca czy nauka przez Internet stają się jeszcze bardziej efektywne i pozwalają uniknąć kłopotliwych sytuacji - dodaje. W podobnym tonie wypowiada się dr Magda Ferretti, ekspert ds. pracy zdalnej, psycholog organizacji, założycielka firmy szkoleniowej Empowerment. - Wpadki mogą się zdarzyć każdemu. Dużo mówimy w ostatnim roku o byciu autentycznym i empatycznym. Wejście "na wizję" małego dziecka lub psa jest czym innym niż korzystanie z toalety podczas wideokonferencji. Zacznijmy więc wymagać od siebie więcej w kwestii przygotowań do spotkań online. Rok temu zabawne było, że ktoś miał spodnie od piżamy na spotkaniu online, ale stawialiśmy wtedy pierwsze kroki w tym świecie. Dziś to norma. Uważam, że naszym rozmówcom należy się szacunek - podkreśla Magda Ferretti.

